車禍昏迷27年後 阿聯酋女子重新蘇醒

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一名來自阿聯酋的婦女在1991年的一次交通事故中受了重傷，經過長達27年的昏迷後卻如奇蹟般地蘇醒。

事故發生時年僅32歲的穆尼拉·阿卜杜拉（Munira Abdulla）女士在乘車途中發生車禍，腦部嚴重受傷。傷者兒子、當時只有四歲的奧馬爾·韋伯爾（Omar Webair）和她一起坐在車內。

事故發生時，母親緊抱著奧馬爾讓他沒受到傷害，母親自己卻嚴重受傷，直到去年在德國一家醫院恢復了意識。在接受阿聯酋報紙《國民報》（The Nation）採訪，奧馬爾談起這起事故以及他母親的進步。

「她保護了我」

「我從不放棄她，因為我總覺得有一天媽媽會醒來。」奧馬爾告訴媒體。

「我分享她的故事，是要告訴人們不要對他們的親人失去希望。當他們處於這樣的狀態時，不要認為他們已經死了，」他補充說。

「母親和我一起坐在後排座位上。當她看到車子失控時，她馬上抱住我保護我免受撞擊。」

他沒有受到傷害，頭部只有瘀傷，但他的母親在事發後數小時還沒有得到醫治。阿卜杜拉女士最終被送往醫院，後來被轉移到倫敦。在那裏，她被宣佈處於植物人狀態：反應遲緩，但能夠感受到疼痛 。

然後她被送回阿聯酋，居住在阿曼邊境的城市艾爾因（ Al Ain），並根據保險要求轉移到各種醫療機構。

她在那裏待了幾年，用營養管餵養並保持體力。她接受了物理治療，確保她的肌肉不會因缺乏運動而衰竭。

2017年，該家庭獲得了阿布扎比(Abu Dhabi) 政府機構王儲法庭（Crown Prince Court）的撥款，阿布杜拉女士將被轉移到德國。在那裏，她接受了許多手術來矯正她嚴重萎縮的手臂和腿部肌肉，並服用藥物以改善她的狀態,包括她的清醒程度。

圖片版權 WYSS CENTER Image caption 有些植物人連眼睛也癱瘓

一場醫院的爭論

1年後，奧馬爾在病房裏與人爭論，這似乎促使他的母親激動起來。奧馬爾說：「在病房中我與人有了誤會，她似乎感到處境對我不利，這讓她很震驚。」

「她發出奇怪的聲音，我一直叫醫生檢查她的情況但他們告訴我一切正常。」

「然後，3天後，我醒來時有人叫我的名字。」

「這是她！她叫我的名字，我高興的要飛起來了！多年來我一直夢想著這一刻，而她說的第一句話就是我的名字！」

她變得更加敏感，現在可以感受到痛苦並進行一些對話。她已經回到阿布扎比，在那裏她正接受物理治療和進一步的康復治療，主要是為了改善坐姿，並防止肌肉萎縮。

圖片版權 CORAZZOL ET AL Image caption 根據大腦的超聲波檢查，沒有受到刺激治療前的大腦（左）和之後的大腦（右）有顯著不同。

蘇醒案例少見

昏迷幾年後，只有少數人能恢復意識，恢復期也曠日持久。英國國民健保署（NHS）表示，目前無法預測某人處於意識障礙狀態時情況能否改善。恢復意識的人通常會因大腦受損而導致嚴重殘疾。

一個值得注意的恢復案例是，19歲時發生車禍的美國男子泰瑞·瓦利斯（Terry Wallis）在近乎植物人的狀態下度過了19年後驚人蘇醒。據稱他的腦組織也在重生。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國賽車手邁克爾·舒馬赫今年50歲

前一級方程式賽車（F1）世界冠軍邁克爾·舒馬赫（又譯麥可·舒馬克）2013年在法國滑雪事故中頭部受傷。他被送往醫院昏迷了6個月，然後被轉移到瑞士家中繼續接受治療。