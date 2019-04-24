奴役女子16年 幾內亞前總統之子被判七年

圖片版權 Tarrant County Jail Image caption 該名女孩被迫為這對夫婦做免費勞工

美國一對夫婦因在過去16年奴役一名女子，被法院判處七年監禁。丈夫為西非國家幾內亞第一任總統艾哈邁德·塞古·杜爾（Ahmed Sékou Touré）之子。

穆罕默德·杜爾（Mohamed Touré）及其妻子丹尼絲·克羅杜爾（Denise Cros-Touré），在2000年初將一名女孩從幾內亞帶到美國德州，並強迫她做免費勞工，被判罪名成立，監禁七年及賠償近29萬美元。

該對夫婦為西非國家幾內亞公民，美國司法部稱他們有可能會喪失美國移民身份。

該名受害女子身份並未有被公開，當年抵達美國時，相信只有五歲。

她被迫為該夫婦煮食、清潔及照顧他們的孩子共16年。在此期間，她的護照被該夫婦沒收，並拒絶讓她入學。

根據美國司法部發放的聲明，該名女子不斷被虐打、剃頭及獨自一人在附近的公園過夜以作懲罰。2016年8月，她在「數名前鄰居的協助下」，逃離這對夫婦的住宅。

美國司法部助理部長埃里克·德萊本德（Eric Dreiband）表示：「被告偷走了她的童年，多年來剝削她的勞動，並將自己的利益建基於女孩的痛楚上。」

被告律師史葛·帕爾米爾向美國《紐約時報》表示，這對夫婦計劃就案件上訴，並宣稱案情被「過份誇大」。