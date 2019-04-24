金正恩抵達俄羅斯 與普京會面引人注目

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩准備登上專列前往俄羅斯

朝鮮領導人金正恩周三（4月24日）凌晨前往俄羅斯，他將於周四（25日）與俄羅斯總統普京見面。

朝鮮官方媒體稱，金正恩乘坐專列前往俄羅斯。這將是他第一次與俄羅斯總統舉行會談。

俄羅斯表示，金正恩與普京將在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近舉行會談，將討論朝鮮半島的核問題。

分析人士稱，與美國總統特朗普會談破裂後，金正恩在尋求支持。

今年早些時候，特朗普和金正恩在河內會晤，討論了朝鮮的核武器計劃，但他們的第二次峰會沒有達成協議。

朝俄峰會

朝鮮官方媒體尚未披露峰會的時間和地點。但符拉迪沃斯托克俄羅斯島（Russky island）上已經能看到俄羅斯和朝鮮國旗，預計會議將在那裏召開。

符拉迪沃斯托克火車站外，一些俄羅斯士兵在列隊行進，為金正恩抵達做凖備。

朝中社報道，朝鮮勞動黨中央政治局委員、黨中央副委員長金平海、吳秀容，朝鮮勞動黨中央政治局委員、外務相李容浩等人陪同金正恩前往俄羅斯。

金正恩據報在周三進入俄羅斯，並在邊境城市哈桑時走出了他的專列，俄羅斯女性穿著傳統服裝迎接了他。

雙方有何目的？

BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）稱，今年早些時候朝美核談判破裂後，此次會面被廣泛認為是朝鮮展示其強大盟友的機會。

今年2月，朝鮮曾指責美國國務卿蓬佩奧致使河內峰會未達成協議。

本月早些時候，朝鮮要求美國國務卿蓬佩奧脫離談判，指責他「胡說八道」，並要求「比他更仔細的人」取代他。

勞拉·比克指出，此次峰會朝鮮也想顯示自己的未來經濟並不單單依靠美國。金正恩可能試圖向莫斯科施壓，以緩解制裁壓力。

分析人士認為，此次峰會對於俄羅斯來說也是一次機會，可以展示其是朝鮮半島問題上的重要角色。

俄羅斯總統普京一直想與金正恩見面，然而兩次美朝峰會期間，俄羅斯一直處於邊緣地位。

與美國和中國一樣，俄羅斯對朝鮮成為擁核國家感到不安。高級官員稱，俄羅斯希望看到半島局勢有所緩解。

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普京的外交政策助手烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，近幾個月朝鮮半島的局勢「有所穩定」。

「俄羅斯打算以任何可行的方式幫助鞏固這一積極趨勢，」他周二（23日）告訴記者。

2011年，朝鮮前領導人、金正恩的父親金正日曾會見當時的俄羅斯總統梅德韋傑夫。

韓國外交部發言人表示，俄羅斯在無核化和半島和平方面的觀點與他們一致。

朝鮮的核實驗似乎仍在繼續，朝鮮稱已經在4月初測試了一種新的「戰術制導武器」，該武器被認為是一種短程導彈。