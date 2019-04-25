或替華為開綠燈，英國為何與美國背道而馳

英國首相特里莎‧梅（Theresa May，又譯文翠珊）據報無視內閣成員反對，容許華為參加建設英國5G網絡的「非核心部分」。

英國《每日電訊報》報導，特里莎‧梅將允許華為為英國5G網絡提供通訊天線等設備。

此舉意味著英國將與盟國美國背道而馳，成為情報共享組織「五眼聯盟」（英國、美國、新西蘭、澳大利亞、加拿大）中目前唯一一個為華為開綠燈的國家。

美國如何回應？

美國國防部發言人拒絶就相關報道加以評論，但在24日對BBC表示，安全而復原力強的5G網絡，對於美國的安全與繁榮來說至關重要。

美國國防部稱，「保障美國和我們的伙伴與同盟國享有安全可信任的網絡，減低未授權入侵及惡意網絡行為的風險」是美國重視的優先議題之一。

數月以來，美國主導了西方國家反華為的行動，一方面向華為發起了多宗訴訟，指責其涉嫌盜竊知識產權與欺詐；另一方面警告華為設備存有後門，北京政府能以此截取通訊信息。

五眼聯盟中的新西蘭與澳大利亞已順應美國要求，禁止華為參加建設當地5G網絡。加拿大據報也很可能向華為下禁令。

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎‧梅的多名內閣成員據報都反對她的計劃，容許華為有限度參加英國的5G網絡建設。

五眼聯盟的第一道大裂痕？

BBC中文駐美記者 馮兆音

如果正如報導所言，英國將接受華為生產非核心的5G設備，不僅是明確與美國相向而行，還可能引發其他國家轉而對華為持更開放態度的風潮。

美國要求盟國一同反對華為的態度強硬而明確，國務卿蓬佩奧早前曾警告，如果盟國堅持使用華為設備，將影響雙方的情報分享。

英國國家網絡安全中心主管馬丁（Ciaran Martin）似乎對此不十分憂慮。他說，五眼聯盟此前出現過各種各樣的分歧，但依然沒有影響合作，就華為問題的分歧也不會影響情報共享。

蓬佩奧高調的表態並不意味著美國政府內部就華為問題達成了普遍共識，總統特朗普的立場就十分微妙。

今年2月，曾有傳聞稱，特朗普將在「世界移動通信大會」召開之際簽署行政命令，全面禁止中國電信設備進入美國移動通信網絡。

然而，這一傳聞並未成為現實，特朗普還發推文稱，美國需通過競爭，而不是通過封鎖技術來取得移動通訊領域的領先地位。他的推文沒有提及華為，但放出了軟化封殺華為立場的信號。

另一個值得關注的角度是，西方國家關於是否封殺華為的討論變得更為技術性。「如果只是說因為是華為、是中國，所以要禁止，不具有足夠的說服力，」曾在美國國土安全局任職的科技政策分析師威爾森（Naomi Wilson）曾對BBC中文表示，美國政策制定者正提出許多重大而複雜的問題，每個決策都可能造成影響深遠的漣漪效應，而在這個關鍵時刻，「問對問題」至關重要。她呼籲，政策制定者要退後一步，重新思考既定的假設，與私營部門的專家合作，正確審視其中的技術風險。

英美的分歧在哪？

目前，英國與以美國為首主張封殺華為的國家的分歧主要在於，英國相信，讓華為參與5G非核心部分的建設，其中的風險可控；而美國認為，5G與4G技術存在根本差異，核心與非核心部分緊密相連，唯一減低風險的方式就是全面禁止華為涉足5G網絡。

核心與非核心部分如何區分？核心是5G網絡中涉及敏感功能的部分，包括設備認證、語音和數據傳輸、計費等。

非核心部分則是天線、基站等捕捉個人設備發出的電波信號，然後傳輸到核心部分的器材，也可稱為電波凖入網（radio access network）。

英國方面同意在核心部分使用華為設備存有風險，但認為在電波凖入網部分使用華為是相對安全的。

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圖片版權 Reuters Image caption 在中國的華為5G設備

在這方面技術上，華為被認為比主要競爭者諾基亞與愛立信先進，能夠在同一時間段內處理更多數據，據稱華為也更願意為客戶量身打造適用的設備。

英國電信公司沃達豐（Vodafone）的首席科技官斯科特·佩蒂（ Scott Petty）曾說，5G網絡中核心部分與電波凖入網的部分之間有區隔，核心受各種安全設計保護。

決定禁止華為參與建設5G網絡的澳大利亞則不認同這一觀點，堪培拉在聲明中指出，「5G核心與邊緣部分的邊界最終會消失」，意味著即使華為只參與邊緣部分，也會對5G網絡整體造成威脅。

英國國家網絡安全中心技術總監伊恩·利維（Ian Levy）早前接受BBC採訪時說，英國和澳大利亞的觀點可能都是正確的，因為兩國的地理環境迥異，兩國的5G設備部署自然也很不一樣。

「因此我們可能有相同的技術理解，但得出完全不同的結論。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國主管網絡安全事務的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）表示，美國不認為5G網絡核心與邊緣部分存在界限

美國主管網絡安全事務的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）本月較早前曾表示，美國不認為5G網絡核心與邊緣部分存在界限，因此在5G網絡的任何部分使用華為設備都是不安全的。

斯特雷耶說，4G技術中核心部分存有敏感信息、邊緣部分只做傳輸功能，但在5G中，邊緣部分也會承擔許多智能計算的功能。