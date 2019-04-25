圖片版權 Getty Images Image caption 美日安保協議將某些網絡攻擊也定義為武裝襲擊後，網絡攻擊雖然不局限於東北亞，但在東北亞可能引發大衝突。

美國與日本表示，安保將重點強化在網絡、太空和電磁波譜領域合作。2019年4月舉行的美日安全磋商委員會會議後，美日官員表示，根據《美日安全保障條約》規定，美國有義務在針對日本或者駐日美軍的武裝攻擊中幫助日本保衛領土，武裝襲擊包括某些網絡攻擊。

《美日安全保障條約》第5條規定，美日任何一方如果受到武裝攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，對付共同的危險。

目前常提的《美日安全保障條約》是指1960年兩國簽訂的安全互助條約。

條約的前身是1951年朝鮮戰爭期間美日簽署的軍事同盟，目標針對的是另一方：俄國、中國與朝鮮。條約在冷戰時期強化了美日同盟關係。

2010年，美國奧巴馬政府對外公開宣稱釣魚島（日本：尖閣諸島）適用《美日安保條約》，受中國反對。

瞄凖中朝俄？

這次美日2+2會議後，雙方發表的聯合聲明闡明確認，在某些情況下，網絡攻擊可能構成安全條約第5條中所說的網絡攻擊。

對具體網絡攻擊如何可以界定為武裝攻擊，適用於美日安保條約第5條款，將通過兩國之間的密切磋商，逐案視具體情況決定。

聲明沒有點名具體的國家，但暗示了對中國和俄國迅速取得技術進步的擔憂。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年4月美日國防外交部長級2+2會議後，把一些網絡攻擊歸於武裝襲擊。

日媒說，在會後舉行的聯合新聞發佈會上，蓬佩奧批評了一直在擴大網絡空間等領域活動的中國。蓬佩奧說, 他和沙納漢與日本一樣感到關切的是,特別是來自中國的地緣政治競爭，對國際規則、規範和機構和破壞，對美日聯盟和在印太的持續和平，穩定和繁榮構成挑戰。

蓬佩奧還重申了美日安保條約第5條目前適用於日本控制的尖閣諸島（中國稱釣魚島），並表示兩國反對任何單方面改變日本管轄尖閣諸島的行為。

朝鮮問題

美日雙方還重申兩國共同致力實現朝鮮半島全面、可核查的無核化外交努力，反對在南中國海和東中國海的軍事化行動，敦促各方通過外交和法律等和平方式解決海洋爭端等。

據報道，日本首相安倍晉三將於4月26日至27日赴白宮同美國總統特朗普舉行會晤，雙方將討論美日同盟及朝核等地區問題。特朗普則將於5月25日至28日前往日本進行國事訪問。

這次日美2+2會議是繼2017年8月以來再次舉行。2018年日本制定提出在新領域強化應對的新《防衛計劃大綱》後尚屬首次召開。

據日本媒體此前報道，日本方面一直要求美國擴大美日安保條約第5條的範圍，加入網絡攻擊。

過去，朝鮮也一再被指責發動過黑客國際網絡攻擊。與中俄等方面一樣，被美國專家指責在網絡攻擊方面一直很活躍。

中俄反應

因為美日安保條約並沒有言明將中國或俄國作為敵對方，中國與俄國官方都沒有就此做出強烈反應。

過去就網絡攻擊問題，中俄都表示反對網絡攻擊行為，否認美國專家的指責，表示他們也是網絡攻擊受害者。中國外交部發言人過去曾表示，《美日安保條約》是冷戰時期的產物，不應損害中國的領土主權和正當權益。而釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土。

俄國方面也沒有就美日官員有關該條約的最新表態做出激烈反應。

令世界關注的東北亞地區形勢發展的一個焦點是，在美日誓言強化同盟關係、將美日安保條約包括網絡攻擊之後，俄羅斯總統普京2019年4月25日在符拉迪沃斯托克與朝鮮領導人金正恩舉行了兩人的首次面對面的會晤。

會晤似乎說明，朝俄明確正在解決地區問題上加強合作。