中國國家主席習近平今天（4月26日）在第二屆「一帶一路」高峰論壇開幕式上發表講話。BBC中文綜合各方消息發現，早在開幕式前，習近平已與智利、菲律賓、馬來西亞等多國領袖舉行閉門會議，並簽署多項合作協議。

「南海爭議可以擱置」

圖片版權 AFP Image caption 菲律賓總統杜特爾特（左二）在和中國領導人習近平會面時主動提及南海問題。

菲律賓總統杜特爾特昨天與習近平見面時主動提及南海主權問題。菲律賓政府發佈的新聞稿稱，雙方認為南海議題不會影響兩方現行合作，該問題會通過雙邊談判機制來處理。

習近平向菲律賓承諾進一步投資10億人民幣，並進口菲律賓水果。此外，去年四月談成的引進菲籍英語老師赴中國任教一事，將會在近期落實。

菲律賓貿易和工業部長席拉蒙·洛佩斯（Ramon Lopez）接受BBC中文採訪時表示，南海主權爭議是個可以暫時擱置的議題，兩國領導人皆同意，重視雙邊合作，並維持和平。不過他也強調：「只要互相尊重領土主權，就能保持良好關係。」

Image caption 菲律賓貿工部長席拉蒙·洛佩斯接受BBC中文採訪時表示，南海主權爭議是個可以暫時擱置的議題。這和中國對南海爭議的提法高度吻合。

洛佩斯提及，比起中國，美國是大部分菲律賓人長久以來較為信任的國家。與中國關係緊密並不代表不能其他國家繼續當朋友。他說，南海主權問題或許能未來再處理，並非得現在解決，並強調：「沒有人想要戰爭，戰爭不是選項之一。」

因為南海爭議及大量中國工人湧入菲律賓，菲律賓國內一度出現「反中情緒」，本周，多間馬尼拉戲院播放電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時加上了中文字幕，引發大批菲律賓網友抗議。

洛佩斯對此不以為然。他向BBC中文表示，並不會被他們影響。「若我們接受反中民眾的想法，菲律賓就不會有那麼多中國的投資、建設，甚至工作機會。」

債務陷阱

Image caption "一帶一路"基於古絲綢之路而設計，希望推進中國經濟走向世界。

外界時常批評中國「一帶一路」計劃造成參與國背負高額債務問題，仍是昨天多場企業及貿易論壇的討論焦點，各國官員、企業家及學者，皆針對債務風險提出質疑。

參與論壇的英國倫敦金融城政府政策與資源委員會主席孟珂琳（Catherine McGuinness）向BBC中文透露，論壇上許多國際人士都談到參與國的債務問題。她說：「中國代表在會議上，表達了『一帶一路』資金穩定以及可持續進行的重要性。」

圖片版權 AFP Image caption 斯里蘭卡政府把漢班托塔港控制權賣給中國用於還債。

日前中國外交部長王毅否認「一帶一路」項目帶來債務危機的說法，中國財政部長劉昆昨天（4月25日）也回應了外界關於「債務陷阱」的質疑，他表示，中國致力讓「一帶一路」倡議維持下去並防範債務風險，並透過多重管道支援融資。

代表日本智庫參與論壇的日本筑波大學名譽教授進藤榮一對BBC中文表示，美國常批評的債務陷阱問題，在過去五年的實踐中已被證明「並沒有存在」。

南美洲的秘魯昨天簽署諒解備忘錄，加入「一帶一路」倡議。僅僅兩周前，美國國務卿蓬佩奧訪問秘魯時抨擊中國向拉美輸出腐敗和債務陷阱。

參加高峰論壇的秘魯外貿暨觀光部長德加爾·瓦斯克斯（Edgar Vásquez）向BBC中文證實秘魯已加入「一帶一路」。

瓦斯克斯說，秘魯不存在債務陷阱問題，「中國是我們主要的貿易伙伴。」