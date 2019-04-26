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喬·拜登（Joe Biden）以一個領跑者的姿態加入了民主黨總統選戰，哪怕不一定是唯一的領跑者。

他有著近乎覆蓋全球的知名度，與奧巴馬當政時期的太平日子（至少對民主黨來說是這樣）有著密切的淵源，還在民主黨資金捐獻者網絡當中有廣泛的人脈，有可能通過這種傳統的方式籌得巨額的競選經費。

當然了，2015年的希拉里·克林頓（Hillary Clinton）狀況也一模一樣，但是我們都知道了最後的結果。

和那位前國務卿一樣，拜登在他的競選宣發視頻當中，對自己的定義似乎既來自於他想要做的事，也同樣來自於強調他是另一種人——就是特朗普——的反面。

他說，歷史將會作出判斷，特朗普的第一個總統任期是「歷史中的一個反常時刻」。他強調說，在接下來的總統競選當中，「令美國成其為美國的一切都將在存亡之間」。

在接下來的一段日子裏，拜登將要做的是羅列出他的政綱，為一個國家畫出一幅圖景，而不是像他現在正式宣佈參選之後給出的第一印象那樣，僅僅是駁斥現在的白宮主人。

圖片版權 CBS Image caption 宣佈參選當天，拜登就開始接受記者的提問。

將焦點放在強調選特朗普當總統會有多危險，這正是2016年希拉里競選策略當中最常被批評的地方。

但是，現在特朗普上任兩年後，拜登似乎還是將寶押在這上面，認為大多數美國人在看到特朗普主義的實際操作之後已經受夠了——他認為這樣自己就有最大的勝算。

從單純的政治視角來看，拜登吸引的是中西部那些當年從民主黨轉向支持共和黨，從而將特朗普送上總統之位的選民。拜登是一個溫和派，比起他那些口舌招尤的黨內主要對手，他對於獨立選民和共和黨選民或許更有跨陣營的吸引力。

不過，拜登也同樣有著一些與希拉里的競選戰役相同的政治弱點。她在公共視野當中存在時間太久，令她有長久的紀錄可以讓對手找把柄，並將她與很多美國人已經不再信任的現存建制現狀捆綁在一起。

可以期待，這位前副總統在1970年代反對校巴結束隔離政策，他在1991年確立克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）為最高法院大法官的聽證會擔任主席的過往，他在2003年對伊拉克戰爭的支持態度，以及在反犯罪和破產法案等問題上的嚴厲立場，這些都會被他那些背景多元、才智過人的初選對手所利用，來作為打擊他的因素。

然後，還有他的年齡，他口齒不清的傾向，有關不恰當身體接觸的指控，以及兩次參選總統失敗的歷史。

這位前副總統有很多的優勢，也有很多的劣勢。他的競選能有多大的持久力，將是2020年民主黨初選初期的一個大問題。這些問題都將要很快地得到回答。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JoeBiden The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 2019年4月25日

拜登宣佈參加2020總統競選的官方視頻

新聞人物：誰是喬·拜登？

小喬瑟夫·羅賓內特·拜登（Joseph Robinette Biden Jr）於1942年11月20日出生於賓夕法尼亞州斯克蘭頓，是一個愛爾蘭裔天主教家庭當中的四個小孩之一。

1972年，拜登在29歲時當選美國參議員，幾周後在剛過30歲的時候正式上任——這是進入參議院的最年輕議員。

就在上任之前，他遭遇了一場悲劇：他的妻子內爾利婭（Neilia）和幼女娜奧米（Naomi）在一場車禍中去世。

圖片版權 Getty Images Image caption 1972年11月，拜登與當時仍在世的第一任妻子一起為他的30歲慶生。

拜登在1988年第一次參選美國總統，但是後來他承認剽竊了時任英國工黨領袖尼爾·金諾克（Neil Kinnock）的演講稿，不久後退出。

此後，他花了一些時間在參議院一步一個腳印向上爬，最終成為司法與外交關係委員會主席。

2008年，他再次參選總統，但是未能積攢到所需的政治人脈，再一次退出競選，並轉而加入奧巴馬的班底。

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