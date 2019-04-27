圖片版權 CIA Image caption 美國中情局在Instagram上發佈了第一張照片

這一張照片看起來是一般辦公室的辦公桌，但其實這是美國中央情報局首次在Instagram發的帖子，裏頭隱藏了神秘的訊息，你看得出來嗎？

中情局以神秘、低調和不為人知的間諜情報策略聞名，其Instagram帳戶簡介寫道，「我們站在國家防衛最前線。」似乎是要表達中情局一貫認真嚴肅的形像。

不過，它在Instagram的首帖就嘗試有趣一點，與網民互動。這張辦公室照片在中情局位於弗吉尼亞州的總部拍攝，帖文寫上，「我用細小的眼睛做諜報……」網民隨即知道這是中情局給他們的挑戰。

中情局發言人對美國哥倫比亞廣播新聞媒體透露，照片上許多物品屬於現任僱員。

Instragram大部分用戶都低於30歲，中情局發言人表明，開設帳戶是尋找人才的策略，希望吸引年輕人加入情報工作。

發言人說，通過這個帳戶，能讓網民一窺情報人員的工作，但相信你不會真的看到神秘地點的自拍。

好，我們揭曉一些答案吧！（但不是完整的）

圖片版權 CIA Image caption 從這張圖中可以看到一些中情局僱員的物品.

一個盆栽，英文是Plant，可能是中情局諷刺它們被人所稱的「Plants」或是「Planted evidence」，即是「栽贓」。 這個鐘的時間為8時46分，正正就是2001年911襲擊，客機撞向世貿大廈北塔的時間。 這是中國的地圖，而一些精英網民也發現桌面上有俄羅斯和波斯灣地圖，看來這代表中情局在海外的戰略工作。 金貓頭鷹被視為代表希臘神話中代表智慧的雅典娜，它是由希臘裔美國籍的中情局首席報行官馬克里迪斯Andy Makridis 提供。 看起來這是一個邪眼，在中東特別是土耳其特別常見，被人用作護身符。到底它是想表達自己重視那個區域的戰略，代表中情局人員所面對的危險，還是一隻亦正亦邪的眼睛？網民要自己思考答案。 這張圖片是中情局情報人員門德斯（Tony Mendez），在1980年偽裝成為電影製作人在伊朗拯救6名美國人質，這名特工在今年1月逝世，他的事蹟被指成電影奧斯卡最佳電影《Argo》。 一對袖扣，傳聞中這是中情局人員用於互相識別的工具。 這明顯是灰色假髮，難道中情局會教情報人員用假髮偽裝嗎？ 這是中情局局長吉娜‧哈斯佩爾（Gina Haspel）的工作證。 情報人員用來銷毀證據的紙袋

桌上還有一堆鈔票、一個蓋印、一本黑色筆記本、星星擺設等等，你們慢慢解讀吧。到目前為止，中情局還沒有發第二條帖文，也不知道局方會否提供正確答案。

圖片版權 Reuters Image caption 中情局局長吉娜‧哈斯佩爾

中情局局長吉娜‧哈斯佩爾（Gina Haspel）說，這個帳戶顯示情報工作正在數字時代尋求跟上變化。

中情局事實上在2014年便先後加入臉書（Facebook） 和推特（Twitter），它第一個推特文字就寫上，「我們不能確認或否認這是我的第一則帖文，」同樣懂得把自己的形像加入網絡世界的幽默特徵。

不過，一些網民就指出，中情局事實上曾被揭發監控平民，你如果加它的帳號，不就等如把自己所有資料奉上？