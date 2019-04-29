英國政府查華為討論洩密案 中國大使高調發言受關注

圖片版權 AFP Image caption 2019年上半年，隨著美國、澳大利亞和新西蘭禁止華為參加其各自國家的5G網絡建設，有關華為的爭議在英國也愈演愈烈。

中國駐英國大使劉曉明在英媒刊登文章說，英國應該就是否允許華為幫助建設英國的5G網絡做出 「獨立」 的決定。

美國、澳大利亞和新西蘭表示，華為和中國政府的密切關係說明該公司是個安全風險。

但劉曉明2019年4月28日在英國《星期日電訊報》上發表文章稱，英國應該抵制來自有些國家的壓力。

他表示，風險問題是應該得到重視，但他補充表示，華為公司在安全方面有著良好的記錄。

大使表態

不久前，英國《每日電訊報》報道曝光了英國政府國家安全事務委員會的秘密會議說，在英國國內存在著對華為可能對英國國家安全造成潛在威脅警告的情況下，英國已同意允許華為有限地幫助建設英國新的5G網絡。

該報的報道還透露說，英國政府內閣幾位部長對該計劃表達了他們的擔憂。

但劉大使為華為辯護說：「像英國這樣具有全球影響力的國家，應該根據自己的國家利益，做出獨立的決定。」

他表示，就建立新的5G網絡方面的問題，英國也有能力再次抵制壓力，努力避免干擾，並根據英國國家利益，以及符合英國長期發展的需求，獨立做出正確的決定。

圖片版權 PA Image caption 英國政府內閣事務秘書長馬克爵士也是英國國家安全顧問。他正在領導內部調查，尋找為何政府高層有關華為的內部會議決定提前洩露給了英國媒體。

英國政府內部調查洩密事件

與此同時，英國政府最高級別的公務員要求各部部長配合，對他主持調查國家安全委員會有關華為的秘密討論內容外洩進行合作。

馬克·塞德爾爵士致函英國政府參加了國家安全事務委員會會議的各位大臣部長，以及他們的特別顧問，查詢為何這一秘密會議的內容出現在媒體上面。

目前，各方大部分注意力集中在五位大臣身上，據說他們對涉及華為的決定表達了反對意見，包括內政大臣薩吉德·賈維德、外交大臣傑里米·亨特、國防大臣加文·威廉姆森、國際發展事務大臣彭尼·莫爾登和國際貿易大臣利亞姆·福克斯。

然而，這5位大臣要麼公開否認自己是最後受到指責的人物，或者要麼通過助手讓人們知道他們不對最後決定負責。

圖片版權 PA Image caption 英國議會前聯合情報事務委員會主席內維爾-瓊斯男爵夫人早些時候對英國廣播公司表示，她對有關調查能否有結果表示懷疑。

英國政府內閣事務秘書長馬克爵士也是英國國家安全顧問。他正在領導這次內部調查。

但英國議會前聯合情報事務委員會主席內維爾-瓊斯男爵夫人早些時候對英國廣播公司表示，她對有關調查能否有結果表示懷疑，她認為目前政府高層似乎缺乏紀律。