印尼大選：超過270名點票人員過勞死

圖片版權 Getty Images Image caption 今次印尼大選有超過1億9千3百萬的合資格選民

在印尼大選點票期間，超過270名點票工作人員死亡。官方人員表示，他們的死因大部份都是因為長時間以人手點票，工作過勞死亡。

在4月17日舉行的印尼大選，一共有超過7百萬人幫助監察投票過程及點票，工作人員需要在酷熱的環境下通宵工作。

印尼選舉委員會（KPU）發言人阿里夫·蘇珊托（Arief Priyo Susanto）表示，另外還有1,878名點票工作人員生病。

為了節省經費，印尼此次選舉首次將總統大選及地方議會選舉合併。在1億9千3百萬的合資格選民當中，超過80%的選民到票站投票，而全國共有超過80萬個投票中心。

大部份的點票工作人員都不是公務員，他們以短期性質被僱用，所以都沒有接受入職體檢。

印尼選舉委員會發言人稱，一共有272名選舉工作人員死於工作過勞而引發的疾病。

印尼選舉委員會打算向每個死者家庭發放一筆2500美元的賠償。根據《日經亞洲評論》，賠償金額大概是印尼一年的最低工資。

有評論認為，印尼政府在合併兩個選舉時不夠謹慎，對點票工作人員訂下不切實際的要求。

尋求連任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）及他的競選對手、前軍事將領普拉伯沃（Prabowo Subianto）皆宣佈贏得大選，而快速點票結果則顯示總統佐科威以9％至10％的優勢贏得大選。

印尼選舉委員會繼續點票，並將在5月22日公布總統及議會選舉結果。