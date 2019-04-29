日本手工記賬簿 你理財存錢好助手

圖片版權 Getty Images Image caption 記賬簿於1904年在日本問世，其主要目的是讓日本家庭主婦更好地管理家庭的收支預算平衡。

英語中有一個表達叫 Saving up for a rainy day, 意思是說存錢以備不時之需，或者是有備無患，未雨綢繆的意思。

許多亞洲人其實都有儲蓄的習慣。根據尼爾森機構2016年的一項調查顯示，一半以上的亞洲人會存錢，而在拉丁美洲這一比例大約為30%。

現如今，由日本人髮明的一種古老家計簿（英文為Kakeibo)又成為新時尚。其推崇者說，它可以幫助人們節省35%的開支，讓人多攢錢。

圖片版權 Handout/Penguin Image caption 千葉史子的書

「解放」女性

家計簿其實很簡單， 它於1904年在日本問世。 當時，其主要目的是讓日本家庭主婦更好地管理家庭的收支預算平衡。家計簿的發明者叫羽仁元子，她也是日本的第一位女記者。

這一方法非常簡單，你只需要筆和紙，還有就是大大的自製力。

當時，大多數的日本主婦是不允許出去工作的。她們靠丈夫的收入來管家，料理家裏的一切開銷。如果還有剩餘，日本主婦們則可以把它存下來，成為自己的零用錢。

《日本儲蓄藝術》一書的作者千葉史子認為，家計簿的發明讓日本女性獲得了「解放」，因為它可以幫助她們更好地管控家庭收入，並擁有財政大權。

圖片版權 Getty Images Image caption 家計簿至今仍在日本使用

經久不衰

即使在今天的電子時代， 有各種預算APP，日本這種古老手工記賬方法仍沒有過時。即使今天，家計簿在日本還可以買得到。

千葉史子說， 一開始使用這種方法可能有點費時和麻煩，但要想成功就不要嫌麻煩。

首先， 你需要分門別類把每天或每周的進項和開支寫下來，例如，收入和家庭必須開支（房租、交通、食品、藥品等等）。然後，還有其他娛樂和休閒的開銷等。

至於你的明細要分多少種類， 可以根據你的需要自願掌握。有些人寫得非常詳細，甚至把食品開銷根據不同營養類型劃分，並用不同顏色彩筆書寫，讓人一目了然。

這樣，到每個月的月底，你再用所得收入減去所有開支 ，看看能有多少盈餘。

圖片版權 Getty Images Image caption 記賬方法很重要，最好分門別類。

改善理財技能

這聽起來有點小兒科，但其實這種記賬方法不只是幫助你管理好開支，它還可以教會人們如何改善理財技能。

日本家計簿背後的哲學是明白哪些是無法迴避的必須開支，但是同時學會節省一些不必要的花銷。

千葉史子說，這樣做的好處是讓記賬人在一月之初就有一個「長遠」規劃和心理凖備。

比如，在每月的頭一天， 你拿著你的家計簿坐下來，先想一想這個月你需要讚多少錢。那麼，接下來再問問你自己為了達到這個存錢目標，你將會如何做？

圖片版權 Getty Images Image caption 家計簿能讓你在花錢時更小心

有的放矢

為了幫助你能達到這一目標，可以先問問自己以下四個重要問題：

你存了多少錢？

你想存多少錢？

你要花多少錢？

你能做出什麼改變，讓你能在下個月存更多的錢？

雖然這些聽上去都非常簡單，但是推崇日本家計簿的人士稱，這種方法能夠有助於人們頭腦中對收入和開支有一個更清晰的畫面。

而且，喜歡用日本手工家計簿的人還說，這一方法讓人更注意自己的開支，並迫使你達到目的，更有效地儲蓄。