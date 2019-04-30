圖片版權 AFP Image caption 日本皇太子德仁凖備登基，年號「令和」。

日本皇太子德仁凖備周三（5月1日）登基，成為日本天皇。BBC記者安娜‧瓊斯（Anna Jones）報道，這次明仁天皇的退位儀式和德仁的登基過程，都包含了具大量意義的儀式，還會請出象徵天皇的「三件神器」：八咫鏡、天叢雲劍和八尺瓊勾玉。

這三件神器的起源十分神秘，公眾甚至連它們現時在什麼地方也不清楚。但是，日本的歷史和流行文化中，都充滿著有關這三件神器的傳說。

圖片版權 Getty Images Image caption 這些神器在日本天皇登基儀式中扮演重要角色，但從來不會公開展示。

這三件神器有什麼意義？

日本傳統國教神道十分重視一些維持歷史的儀式，這三件神器是這些神道儀式的重要一部份。根據日本習俗，這些神器由日本天皇傳給他們的子孫，被視為日皇的權力象徵。

這些神器十分珍貴，因此不會公開展示。名古屋大學教授河西秀哉（Hideya Kawanishi）接受BBC訪問時說，連「天皇也從沒有見過它們」。

登基儀式中使用的神器都是複製品，即使是這些複製品也不會在儀式上公開亮相。

這三件神器是什麼？

八咫鏡

圖片版權 BBC/DaviesSurya

這面鏡子傳說有超過1000年歷史，一般認為存放於日本三重縣的伊勢神宮，也是三件神器中最珍貴的一件。八咫境是明仁天皇1989年登基時，唯一一件沒有被使用的神器。

日本傳統認為鏡子有神奇的力量，可以照視出真相，而八咫鏡就代表著天皇的智慧。根據日本《古事記》記載，這面鏡子是櫛石窗神創造。

日本傳說記載，天照大神與弟弟素戔嗚尊爭執，之後躲在天岩屋戶不肯離開，令世上沒有陽光。素戔嗚尊之後利用八咫鏡，吸引她離開洞穴，最終讓陽光重回世界。

八咫鏡和其他神器最終傳到天照大神的孫子瓊瓊杵尊，傳說中，瓊瓊杵尊在公元前660年成為第一位日本天皇。

天叢雲劍

圖片版權 BBC/DaviesSurya

與八咫鏡一樣，我們不知道天叢雲劍的確實存放地點，一般認為它存放在名古屋的熱田神宮。日本傳說中，一對富裕的夫婦足名椎與手名椎把他們七名子女都獻給了八岐大蛇，他們跟素戔嗚尊說，八岐大蛇快要把他們最後一個女兒奇稻田姬吃掉，素戔嗚尊答應為他們殺掉大蛇，但條件是夫婦要把奇稻田姬許配給他。

素戔嗚尊設下陷阱，讓八岐大蛇喝醉，之後趁機把它的尾巴砍掉，獲得了天叢雲劍。他後來為修補與姐姐天照大神的關係，把劍獻給對方。

天叢雲劍代表天皇的勇氣。外界對這劍的認識十分少，甚至有意見質疑它是否仍然存在。有傳說指這劍在12世紀一場海戰中丟失，但有日本學者認為那把劍只是複製品，真品一直都放在日本皇居。

明仁天皇1989年登基時，他得到一個據稱載有天叢雲劍的盒子，但盒子至今仍然沒有打開過。

八尺瓊勾玉

圖片版權 BBC/DaviesSurya

勾玉在公元前1000年已經在日本出現，開始的時候它們只會裝飾用途，後來開始有象徵意義。

日本傳說中，天照大神躲到天岩屋戶後，天鈿女命利用八尺瓊勾玉吸引她離開洞穴，讓光明回到世上。

八尺瓊勾玉可能是目前唯一仍然存在的神器。它目前存放在東京皇居里，代表當上日本天皇所需的善心。

日本人相信有這些神器嗎？

日本在第二次世界大戰投降後，昭和天皇就已經宣佈日本天皇不是神。名古屋大學教授河西秀哉說，一些日本人仍然認為這些神器有非一般的力量，但大多數人都認為它們只是飾品，「與世界其他皇朝中的王冠類似」。

河西秀哉解釋，這些神器的重要性是因為它們代表「天皇的神秘感」，也是現在王朝「存在一段長時間的象徵」。

他又說，日本學術界有意見認為這些神器代表日本本土文化與新來的文化融合。如果以這個理論解釋，這三件神器就代表天皇應該不分親疏地把各個民族聯合起來。

但對一般20世紀日本人來說，「三件神器」有一個新的意思，代表著日本人生活中不可缺少的三件東西：電視，冰箱和洗衣機。

（BBC記者大井真理子對本文也有貢獻）