圖片版權 Getty Images Image caption 雅加達是全世界交通堵塞最嚴重的地方之一。

印度尼西亞國家發展規劃部長宣佈，印尼計劃將首都遷離雅加達。

規劃部長班邦·布羅佐內戈羅（Bambang Brodjonegoro）表示，總統佐科·維多多（Joko Widodo）作出了「一個重要決定」，在另一個地方重新建立首都。

遷都的目的地目前尚未明確，不過印尼官方媒體報道，其中一個熱門候選地點是婆羅州的帕朗卡拉亞（Palangkaraya）。

人口超過1000萬的雅加達地面正在下陷，是全世界地陷速度最快的地方之一。

印尼在本月較早前剛剛舉行了大選，雖然官方結果要到5月22日才會正式宣佈，但是維多多已經聲稱獲勝，而遷都則是他宣佈自己當選之後不久公布的計劃。

為什麼要遷都？

印度在1945年從荷蘭統治下獨立建國，此後遷都的想法就曾好幾次浮出水面。

2016年，一項調查顯示，這座大都市的交通堵塞情況屬世界最嚴重的地方之一。政府官員經常需要警車開路護航才能按時到達開會的地點。

印尼規劃部長表示，雅加達的交通堵塞令該國經濟每年損失達10萬億印尼盾（約68億美元；54億英鎊）。

過去20年，該國還在進行一個龐大的政府去中心化計劃，以令直轄市獲得更多的政治權力和財政資源。

圖片版權 Getty Images Image caption 總統佐科·維多多在周一公布遷都決定。

此外，雅加達還是世界上其中一個地面沉降速度最快的城市。

研究者表示，到2050年，這座城市的大部分區域可能會被水淹沒。雅加達北部在10年裏下降了2.5米（8英尺），並且還在以每年1-15厘米的速度下沉。

雅加達整座城市坐落在海岸邊的一片沼澤地帶上，一共有13條河流在這裏縱橫交錯。

半個雅加達的地勢都處在海平面以下。這當中最主要的原因之一是抽取地下水作飲用水和洗澡水。

還有其他選擇嗎？

在一個內閣閉門會議上，據報有三種選擇經過討論之後匯報給了總統。

其中一個是在現在的首都裏設立一個特別區域，設置政府辦公室；另一個是將首都遷到緊鄰雅加達的城外；第三個選擇則是總統更喜歡的，在內陸的另一個地方建立一個全新的首都。

最主要的候選城市是雅加達東北幾百公里、位於印屬婆羅州島加裏曼丹地區中部的帕朗卡拉亞。

在地理上，這裏靠近群島的中心，印尼國父蘇加諾則提議將這裏定為首都。

一個強有力的政治信息

－BBC印尼語部前主編麗貝卡·亨施克（Rebecca Henschke）分析

印尼人對於遷都一直是持懷疑態度的。他們以前就聽過這種想法，而印尼的六任總統當中從未有人成功做到過。

不過，總統佐科·維多多上任五年內實現了雄心勃勃的基礎建設計劃，所以他也很可能是真正能完成遷都的人。

印尼是一個極度多元的國家，在數以千計的島上居住著數以百計的種族族群。然而經濟發展、國家文化認同和政治權力上卻一直是爪哇人的天下。

印尼人從未選出過一個非爪哇人的總統，而印尼的大部分財富都集中在雅加達。

生活在爪哇之外的印尼人，特別是東部，長期以來都抱怨被安坐在大首都的國家領導層遺忘。

將首都遷出爪哇地區，將會釋放一個強有力的政治信息，表示這裏將會發生改變——如果遷都真能實現的話。

在帕朗卡拉亞，對於將這個慵懶的城市改造成國家的首都，人們的反應並不一致。

一名高中學生向BBC表示：「我希望這個城市能夠發展，教育會變得和雅加達一樣好。但是現在空著的那些地方，還有森林，都將會被利用。帕朗卡拉亞是世界之肺，我擔心我們會失去這個我們現在擁有的森林。」

布羅佐內戈羅表示，這個過程可能會需要10年時間。他在會議後向記者表示，如果其他國家能做到，印度尼西亞也能做到。

「巴西從里約熱內盧搬到了亞馬遜附近的巴西利亞，還有看看悉尼和墨爾本中間建起來的堪培拉；還有哈薩克斯坦也將他們的首都搬到更靠近國土中部的地方，緬甸也遷到內比都，」他說。

遷都的決定，也是發生在總統維多多聲言要令全國經濟發展更加均衡之後。

Image caption 雅加達北部正以每年25厘米的速度沉降。

近代的重大國家遷都事例

美國建國後的十多年裏，分別曾將紐約和費城定為臨時首都，而在1790年由總統喬治·華盛頓簽訂的《首都選址法》（Residence Act）通過後，於1800年正式定都華盛頓

巴西在18世紀因為經濟原因而將首都定在里約熱內盧，但由於山谷地勢不利城市擴展以及所處位置容易成為海上攻擊的目標，該國在1961年將首都遷至按計劃建造出來的巴西利亞

1961年一場颶風摧毀了伯利茲的原首都伯利茲市，之後該國在1970年代將首都遷至內陸城市貝爾莫潘

1983年，科特迪瓦將首都從阿比讓遷至時任總統的家鄉阿穆蘇克羅，不過很多政府機構及使領館仍然留在阿比讓

1991年，當時的尼日利亞首都拉哥斯由於人口過密而決定遷至阿布賈

1991年哈薩克斯坦從蘇聯獨立時，首都定在南部的阿拉木圖，不過由於擴張難度大以及存在地震的可能，該國在1997年將首都遷至阿斯塔納

1991年，德國國會投票決定將柏林定位新首都和政府所在地，這是兩德統一的最後一個標誌性舉動，前聯邦德國的首都波恩則變成聯邦城市，仍然是一些聯邦機構的所在地

2005年，緬甸軍政府將首都從仰光遷至內比都，該城市從2002年就開始秘密建造，但遷都原因未有明確解釋

自1980年代起，中國就不時有人提出遷都的想法，近年在媒體討論過的遷都原因多是指向北京的交通和環境污染問題，不過至目前為止未有付諸實施的計劃