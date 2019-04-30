挪威在北冰洋海域發現「俄羅斯間諜白鯨」

你的器材不支持播放多媒體材料 這條白鯨渴望結交新朋友。一名挪威漁夫後來去掉了白鯨的相機肩帶。

挪威一名專家表示，一條白鯨被發現在挪威沿岸，身上戴有特別的俄羅斯運動相機肩帶，有可能曾經受到俄方的海軍訓練。

海洋生物學家艾敦·列卡遜教授（Prof. Audun Rikardsen）稱，白鯨的相機肩帶上有固定GoPro相機的夾子支架，以及一張聖彼得堡的標籤。

一名挪威漁夫後來去掉了白鯨的相機肩帶。他說，一名俄羅斯科學家告訴他，這些設備並非俄羅斯科學家會使用的裝置。

俄羅斯在附近的海域有一個海軍基地。

這條白鯨在英島（Ingoya）附近海域不停地靠近挪威船隻。俄羅斯的摩爾曼斯克距離英島415公里，正是俄羅斯北方艦隊的駐守點。而白鯨則活躍於北冰洋海域。

挪威廣播公司更上載一條錄像片段，公開白鯨被移除肩帶的過程。

列卡遜教授對BBC表示，這條肩帶「被牢固地綁在白鯨的胸鰭前，圍繞著它的頭上。肩帶上有夾子支架」。他說，肩帶上有固定GoPro相機的夾子，不過並沒有相機。

「一名俄羅斯同事說他們不會做這種實驗，不過據她所知，俄國海軍一直有捉白鯨並訓練它們。此事很有可能是與他們有關。」他說。

一名曾經以海洋哺乳動物作軍事用途撰文的俄羅斯預備軍上校，未有重視挪威對白鯨的憂慮。

一名俄羅斯預備役上校以前曾寫過有關將海洋哺乳動物用於軍事用途的文章。他對挪威對白鯨的關注並不以為然。 但他並不否認這條白鯨可能是從俄羅斯海軍那裏逃走的。

「軍用海豚」

維克多·巴拉尼茨接受俄羅斯廣播電台《莫斯科之聲》訪問時表示，「如果我們用這種動物作為間諜，你真的認為我們會隨動物附上一個手提電話號碼，並寫上『請撥打這個號碼』嗎？」

「我們有軍用海豚，我們並不會隱瞞，」他說。

「在塞瓦斯托波爾（在克里米亞）我們有軍事海豚中心，訓練它們完成任務，包括分析受保護海域的海牀、殺死外國潛水員以及在外國船隻的船體上安放水雷。」

位於克里米亞的海豚訓練中心曾經被烏克蘭控制。2014年，俄羅斯以武力取得克里米亞後，被俄羅斯海軍奪取。

在挪威特羅姆瑟大學任教的列卡遜教授稱，「白鯨，就像海豚及殺人鯨一樣，都非常有智慧。它們都是北極圈動物，有社交能力，可以像狗一樣受訓。」

他說，移除白鯨的相機肩帶非常困難，要用勾連接著夾子，然後讓白鯨拖拉著挪威漁船，才能把最後一個夾子移除。

「這條白鯨已經連續兩三天不斷張開口向船員覓食，」他對BBC說。

「白鯨適應天然食物將會是個挑戰，它也需要找到它的群體。要不然它只會一直向船上的船員覓食。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍訓練的海豚曾在2003年幫助美軍參與伊拉克戰爭。

美國海軍海豚

美國海軍在冷戰時期設立了一個特別計劃，在美國加州專門訓練海豚及海獅。

美國在聖迭戈設有美國海軍海洋哺乳動物專案計劃，專門訓練寬吻海豚及加州海獅在海洋中找出炸彈及其他危險物品。

美國海軍網站更表示，這些動物可於探測可能對美國船隻造成傷害的水下未經授權的人員。

在2003年伊拉克戰爭中，美國海軍派出海豚到波斯灣協助清理炸彈小隊。