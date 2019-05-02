圖片版權 Getty Images Image caption 根據英美調查顯示，一半病假是因為職場壓力

美國斯坦福大學教授傑弗瑞·菲佛（Jeffrey Pfeffer）在最近的一部新作《工作致死》（Dying for a Paycheck) 中稱，人們正在因為工作而送命。

在這本於去年出版的著作中，菲佛認為現代人工作生活的許多方面 ，例如超時工作、工作與家庭衝突以及經濟不安全感正在悄悄摧毀人們的身心健康。

在書中，菲佛舉了日本員工由於長時間連續工作導致過勞死的例子。

的確，日本上班族過勞死的新聞近年來時有耳聞，而且大部分過勞死的人正直青壯年，讓人惋惜。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國IT行業員工加班超時是常事。

日語中甚至專門有一個詞來形容過勞死，其英文是「karoshi」。

但問題是，長時間負荷工作這一現象不僅僅發生在日本，在西方也比比皆是。

Image caption 菲佛在新書中稱，美國每年因為工作壓力導致死亡的人數多達12萬人。

根據菲佛教授的研究，61%的美國員工相信工作壓力是他們生病的原因。

菲佛還估計，由於工作壓力致死的美國人每年多達12萬人。

與此同時，由於工作壓力所導致的員工請假、生病等也給美國商業僱主帶來3000億美元的巨大經濟損失。

菲佛在接受BBC國際部西班牙語記者巴里亞（Cecilia Barría）的採訪時表示，有證據顯示工作壓力對員工健康的影響。

菲佛稱，工作時間長、裁員、缺少醫療保險以及工作壓力不僅給員工帶來經濟不安感，同時也是造成家庭矛盾和員工疾病的原因。

圖片版權 Getty Images Image caption 日語中專門有一個詞匯來形容過勞死這一現象。

誰之過？

但這一切都是誰造成的呢？菲佛認為，在1950年代或是1960年代，企業僱主們可能還會兼顧員工、客戶和股東之間的利益平衡。

然而，現在是一切都確保股東的利益。

在一些行業，員工超時工作已經是家常便飯。中國IT行業有996文化（早晨9點工作到晚上9點，一個星期工作6天）。西方的一些機構也不相上下，特別是在銀行業。

許多時候，員工長時間工作，回家也只不過暫時休息一下衝個淋浴後又返回到單位，繼續上班。

由於金融圈人士常年處在超負荷工作、精神高度緊張狀態，造成健康長期透支、身體被掏空。於是酗酒、藥品上癮（包括毒品）都成為解壓的方式。

菲佛說，有些領域有工時限制，比如，工廠工人、民航飛行員以及卡車司機。

但是，許多行業卻沒有任何限制。

Image caption 《工作致死》一書的作者菲佛

菲佛在新書還稱，工作是導致人們死亡的第五大原因。他說，僱主以及政府應該為此負責，但是他們卻沒有作為。

菲佛相信政客們在這方面可以發揮巨大的作用。他認為單憑我們個人是無能為力的。

也就是說，如果你想解決制度問題，你需要從制度本身來下手，比如制定相關的規章制度等。

菲佛說，公司僱主們知道問題的存在，但卻沒有人願意碰這個問題。

菲佛說，壓力大的員工更有可能辭職。這是不爭的事實。

與此同時，生病的員工工作效率也不高。

根據美國和英國的研究顯示，一半以上的工作缺勤是與工作壓力有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 長時間超時工作對員工的身心健康有害。

如何改變工作條件？

首先，員工必須要照顧好自己的身體。

如果你所在的工作單位無法讓你在工作和家庭之間取得平衡，最好是離職。

當然，有些人認為這並非這麼容易，他們無法辭去工作，一走了之。

對此，菲佛舉例說：「如果你所處的屋子裏到處是煙霧，你肯定會試圖離開。因為否則會對你健康帶來嚴重後果。」

言外之意，如果工作環境對你健康有害，你也必須要設法離開。

當然，人們還必須團結行動起來，要求制定法律保護自己。 否則，它將為社會帶來高額的代價。