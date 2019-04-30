斯里蘭卡禁止蒙面 穆斯林女人遮顏蔽體的背後

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復活節連環爆炸案之後，斯里蘭卡實施公共場所蒙面禁令。

總統辦公室發表聲明說，為確保國家安全，禁止穿戴任何「妨礙辨認」的遮面用品。

支持禁令的人說，這有助於確保公眾安全、推動少數民族、宗教信仰人群的融入。

但是權益組織批評，這是歧視穆斯林女性。部分穆斯林女性將穿戴頭巾、罩袍看作自己表達宗教信仰的方式、必盡的義務。

還有那些國家禁止蒙面？

中國：2017年4月，中國穆斯林聚居的新疆開始實行「去極端化」條例，穿戴蒙面罩袍、「非正常蓄鬍鬚」都被列為極端化表現。近年來，新疆曾多次發生騷亂事件，北京指責這些騷亂是伊斯蘭武裝分子和分離分子製造的。

丹麥：2018年8月1日起，丹麥禁止婦女在公眾場所蒙面，違規者處以罰款。初次犯規可能面臨大約135歐元的罰款，「屢教不改」第四次被抓住，罰款額可能會提高到1350歐元。丹麥司法大臣保爾森說，「我們必須能夠看到彼此的面部表情，這是丹麥的價值觀之一。」禁令生效後，丹麥一些穆斯林活動人士走上街頭抗議。穆斯林佔丹麥人口的大約5%。

奧地利：2017年10月開始在公眾場所禁止穿戴全部遮住面部的頭巾、罩袍。法律規定，從發際線到下巴的面部必須露在外面，禁止穿戴布卡、尼卡伯一類的穆斯林頭巾、罩袍。但奧地利同時也禁止在公眾場所使用其他遮蓋面部的服飾，比如醫用口罩、化妝成小丑。

德國：德國沒有全國性禁令，但是，交通法規定駕車人不能遮蓋臉部、以至無法辨認。曾有穆斯林女性提出法律訴訟，稱該規定侵犯她的宗教自由。德國議會下院也已經通過法令，禁止法官、公務員、士兵蒙面。需要驗明身份時，面部全部覆蓋的女性需要揭開面紗。

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法國：2011年4月11日，法國成為第一個禁止在公眾場所蒙面的歐洲國家。不論是法國婦女還是外國婦女，走出家門一定不能只露眼睛，否則會被罰款。

比利時：2011年7月，蒙面禁令生效。法律規定，在公園、大街等類地方不能穿戴可以遮掩身份的服飾。

荷蘭：2018年6月荷蘭上院通過法令禁止在公共建築內蒙面，比如學校、醫院、公交車，但是禁令不包括公共街道。

英國：沒有禁令。不過，2016年8月民調機構YouGov調查發現，57%的英國人支持禁止蒙面。

非洲：2015年發生數起蒙面女性製造自殺爆炸攻擊事件，之後乍得、加蓬、喀麥隆北部地區、民主剛果等國家禁止在公共場所佩戴全部遮面的頭巾。

頭巾、罩袍都有哪些種？

Image caption 喜佳伯

喜佳伯：喜佳伯也泛指遮蓋，但通常用來指穆斯林婦女的頭巾。喜佳伯頭巾有各種款式、顏色，在世界各地都比較普遍。在西方，穆斯林婦女最多使用的喜佳伯一般只遮蓋頭髮、耳朵、頸部，但是面部裸露。

Image caption 尼卡伯

尼卡伯：尼卡伯是面紗，幾乎蓋住全部臉部，只留下眼睛。但是，也可以再加上單獨的蒙眼面紗。尼卡伯和配套頭巾同時戴，也常常與黑色長罩袍一起穿，在北非、中東地區較為常見。

Image caption 布卡

布卡：布卡是包裹最嚴的罩袍，是蒙面、蒙身的一件套，從頭到腳，通常只在眼睛部位留有網格樣的窗口。布卡常見於阿富汗、巴基斯坦。

Image caption 阿米拉

阿米拉：阿米拉分兩部分，裏面是一頂裹緊頭部的小帽子，通常是棉制或者混紡，外面是筒狀圍巾。阿米拉露出面部，過肩，覆蓋部分前胸。顏色、款式比較隨意，多見於阿拉伯海灣國家。

Image caption 莎伊拉

莎伊拉：莎伊拉是長方形圍巾，裹在頭上，落在肩部圍好或者夾好。莎伊拉顏色、佩戴都比較隨意，可以露出一部分頭髮、頸部，多見於海外國家。

Image caption 喜瑪爾

喜瑪爾：喜瑪爾像斗篷一樣，長及腰部，完全遮蓋住頭髮、頸部、肩部，但是面部裸露。在傳統的中國穆斯林地區，很多婦女穿戴喜瑪爾。

Image caption 卡多爾

卡多爾：卡多爾是蓋住全身的罩袍，面部裸露，通常下面還要再戴上小頭巾。卡多爾在伊朗比較多見。