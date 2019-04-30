圖片版權 EPA Image caption 反對派領袖瓜伊多支持者在首都加拉加斯街頭揮舞旗幟

美國官員稱，三名總統的親信已經同意反對黨提出的馬杜羅"必須離開"的要求。

這是日前反對派領袖瓜伊多號召軍隊起義、助他結束馬杜羅政權導致委內瑞拉平穩一段時間的局勢突變以來的最新發展。

委內瑞拉局勢混亂

在瓜伊多發出號召之後，大批支持他的民眾當地時間周二（4月30日）走上首都加拉加斯的街頭。也有少數士兵似乎響應了反對派的呼聲。

不過，絶大多數掌握實權的軍方將領似乎仍然站在馬杜羅一邊，並且指責瓜伊多試圖發動政變。

儘管美國國家安全顧問博爾頓和美國駐委內瑞拉的外交代表阿布拉姆斯均公開表示馬杜羅的親信已經凖備放棄，但均未能出示任何實際證據。

美國國務卿蓬皮奧甚至還在接受CNN訪問時聲稱，馬杜羅原本已經凖備出走飛往古巴，但是在最後一刻被俄國人勸阻留下。蓬皮奧也未能出示任何證據。

與此同時，委內瑞拉國防部長帕德里諾則在電視上露面，堅稱軍隊繼續對馬杜羅效忠。

委內瑞拉國防部長帕德里諾、最高法院首席大法官莫裏諾和總統衛隊司令達拉正是美國官方所成的三名決定放棄馬杜羅的人。美國官方甚至表示，帕德里諾已經與反對派談判了三個月。

局勢還不明朗

當地時間4月30日早上，瓜伊多與另外一名已經多年被軟禁的反對派領袖洛佩茲同時出現在一段三分鐘的錄像上。

他們在錄像中宣告，結束馬杜羅政權的鬥爭已經到了"最後階段"。錄像同時宣稱，在首都有"勇敢的士兵"支持他們。

錄像說："國家武裝部隊做出了正確的決定……他們保證站在了歷史正確的一邊。"不過，除了少數士兵之外，軍隊大部並未出現。

委內瑞拉周二究竟發生了什麼？是未遂軍事政變還是一場最新較量的開始？至少截止到發稿時間局勢還十分不明朗。