圖片版權 Reuters Image caption 達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞（1964-2017）生前發表一連串報告，指控馬耳他當權者涉及貪污。

每隔幾個月，我就會和調查我母親謀殺案的人坐在一個房間裏。而我的家人是六年前第一次遇到他——當時，他來到我家是為了逮捕我媽媽。

在這之前的選舉日當天，我母親在博客上發表了一篇關於總理候選人（後來當選）的諷刺文章，該候選人的一名支持者看到後報了警。

因此，當局半夜派偵探來到我們家，手裏拿著簽署的逮捕令來抓她，罪名是只能稱之為所謂的發表「非法言論」。我當時正在地球的另一頭工作，有人傳給我母親在凌晨01:30分從警察局被釋放的視頻，她當時穿著我爸爸的襯衫。

數個小時後，她再次上網，在她的博客網站上寫下這種濫權行為，訕笑新總理的不安全感並自嘲自己被捕時的窘狀。

她寫道：「我為這些混亂而道歉，但是當『兇殺小隊』半夜出現在家中逮捕你時，梳頭髮、撲粉底和補腮紅，整理要取的衣服，是你最不會想的事情！」

圖片版權 Getty Images Image caption 馬修和他的記者母親（資料照片）。

那天晚上逮捕我母親的偵探現在負責調查她的謀殺案。

在她被殺那天，我的母親達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞（Daphne Caruana Galizia）開車去銀行處理被政府凍結的帳戶。

她剛滿53歲，正處於記者30年職業生涯的巔峰時期。半公斤（1磅）的TNT炸藥在她的汽車座椅下被遠程遙控引爆。

政府支持者公開慶祝此次暗殺，讓我想起那些慶祝土耳其亞美尼亞報紙編輯丁克（Hrant Dink）被槍殺的人。還有其他人暗示說是我自己策劃了謀殺，或說我的母親「高興地冒著生命危險」去工作。同樣的誹謗也被反覆用在敘利亞被綁架和斬首的美國記者詹姆士·佛利（James Foley）身上。

達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞的謀殺案

2017年10月：調查記者達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞被汽車炸彈炸死。

馬耳他首相約瑟夫·慕斯卡特（Joseph Muscat）稱此謀殺是「野蠻行為」。痛失親人的家人禁止馬耳他領導人參加葬禮。

2017年12月：三名男子被捕，檢察官調查僱傭的殺手策劃實施此次謀殺的可能性。

2018年7月：由馬耳他政府成立、地方法官領導的調查，洗清了達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞針對總理及其夫人的腐敗案指控。

2018年8月：達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞的家人要求進行全面的公開調查，以確認馬耳他當局當時是否能阻止她的死亡發生。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬修（左）和他的弟弟保羅一直在為母親的死亡找尋真相與正義

為什麼這些謀殺案如此重要？

「事實和意見的自由流通，記者的交流和往來，創造了更公平和更自由的社會。」這是我弟弟在與歐洲外交官會面時講的話，當時我們的心情仍因失去了母親而無法平複。

他說，「它創造了更富裕、更有復原力的社會。換言之，就是值得生活的社會。」

在母親被謀殺後，我們唯一的希望來自不同人的支持、悔恨、悲傷和遺憾。這令我感到驚訝，並讓我想起一個朋友曾告訴我的話：「好人到處都是，你必須找到他們。」

生活在一個自由開放的社會中的願望是普遍的，因為在這樣的社會中法律對每個人一視同仁，人權受到尊重。

但是，與大多數願望一樣，它也變化無常。當我們意識到少數的一些壞人，就像人的疾病一樣，已經永遠與我們在一起，掌控了我們生命之時，往往為時已晚。

自從母親被謀殺以來，我的兄弟、我父親和我為自己設定的任務是艱巨的：為她的謀殺伸張正義，為她的調查伸張正義，並確保這樣的事情不再發生。

時間已經不多了。

在家中，我們時而談論對其他人的不作為和漠不關心感到不耐，特別是對那些身處高位的人。我們發現很難不去批判他們的犬儒和怠惰。

土耳其調查記者曼姆克（Ugur Mumcu）的兒女們告訴我，在他們的父親被汽車炸彈襲擊死亡後，警察局長藉口說：「我們什麼也做不了，我們面前有一堵磚牆擋著。」

他們母親的回答是：「那麼，先取出一塊磚，然後再取出另一塊磚，直到把整個牆拆下。」

這是我們母親被謀殺以來我們一直在做的事情。我們一開始的指導原則便是盡力而為。現在我認為這個過程幾乎和我們的目標一樣重要。

我們正從簡單的事情開始，通過要求國家盡職盡責並伸張正義，迫使文化產生變革，更尊重言論自由。

我們參與消除「非自由」這種人類病徵的行動，並在這個過程中教導世界對人權有新的尊重。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬耳他數千人抗議女記者遇害。

「自由始於良心的自由，」作家拉士迪（Yameen Rasheed）2017年在馬爾代夫的家外被刺死前5天告訴過我們。

「如果沒有心靈的基本自由，你拿其他的自由來做什麼？」

像我母親一樣，他的遇害說明有關國家對自由並不尊重。

爭取自由的工作不僅取決於我們這些留下來的人，還包含：家人、女朋友、男朋友以及被謀殺和被監禁的記者的朋友們。這個巨大責任落在我們的肩上，但我們不能獨自承擔。我們需要四面八方的好人加入。

世界新聞自由日 （World Press Freedom Day）

由聯合國於1993年建立，標誌每年5月3日為「世界新聞自由日」（WPFD）。

2019年的主題是在假新聞時代的新聞和選舉。

WPFD的目的是慶祝、捍衛和評估世界各地的新聞自由狀況，並向在工作中喪生的記者致敬。

據國際新聞工作者聯合會統計，去年有95名記者和媒體專業人員因為針對性的刺殺、炸彈襲擊或交火事件而喪生。

我知道我們的隊伍還有更多人。請務必記得，沙特專欄作家賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）深受各地人士擁戴。

只有一個人對他的憎恨足以讓他被殺。

在所有相似的謀殺案中，包括我母親的案件，幾乎沒有任何跡象表明國家正在做出有意義的努力，以判定最終該為此負責的人。

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月被殺害。

因此，我們首先要拆下第一塊磚頭：要求馬耳他當局發起公開調查，找出它在防止其最重要的記者被謀殺時犯錯的地方。

然後，我們將繼續前進到下一塊磚。

每一天，我都希望母親永遠不必為她的國家做出這樣的犧牲，我寧願她還活著。

但就像曾因報導政府貪污入獄的阿塞拜疆記者哈蒂婭·伊斯瑪伊洛娃（Khadija Ismailova）所說：「如果我們真的有愛，我們盼望我們所愛的人能成為他們自己。這就是達芙妮的身份——一名鬥士和英雄。」

我母親永不會知道的是，她的死在馬耳他及其它地方激起了成千上萬的英雄行動。而且，我認為這些行動的每一步，都是為了保護其他勇敢的記者免於遭受我母親的命運。

作者簡介：馬修·卡魯亞娜·加利西亞（Matthew Caruana Galizia）是一名調查記者，也是記者達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞（Daphne Caruana Galizia）的兒子。2017年10月，達芬妮·卡魯亞娜·加利西亞被汽車炸彈炸死。