圖片版權 Reuters Image caption 德仁天皇發表講話時，其妻子雅子皇后在其身旁。

日本新天皇德仁5月1日即位。日本告別此前持續約30年的「平成」時代，改年號為「令和」。

德仁天皇於1日凌晨零點正式成為日本第126代天皇。東京時間1日上午，日本皇宮宮殿舉行新天皇即位後儀式，德仁天皇接受三件代表日本皇權的神器，並發表簡短講話。

你的器材不支持播放多媒體材料 皇后雅子沒有出席繼承神器的儀式。

德仁天皇今年59歲，是日本首位在二戰後出生的天皇。德仁天皇的父親、前天皇明仁於4月30日退位，成為上皇。這是兩個世紀以來日本首次在天皇在世時進行皇權交接。

「我將依據憲法履行象徵職責」，「將永遠為國民著想，與他們站在一起，」德仁天皇在講話中表示。

根據傳統，新皇后雅子沒有出席繼承神器儀式，儀式上現身的女性僅有安倍晉三內閣中唯一女性大臣、地方創生擔當大臣片山皋月。

天皇在日本是國家的象徵，但無政治權力。新年號「令和」出自日本現存最早的歌集《萬葉集》，寓意秩序與和諧。

新天皇即位後的儀式

圖片版權 Getty Images Image caption 之前一天，前天皇明仁舉行退位儀式。

當地時間1日上午10點15分，即位的兩項重要儀式「劍璽等繼承之儀」與「即位後朝見之儀」在皇居舉行。

繼承儀式上，德仁天皇接過兩件神器——劍與璽（勾玉）的複製品，這兩件神器經多代天皇傳承至今，被視作皇權象徵。

皇權神器中本還應有一面八咫鏡，這也是三件神器中最寶貴的一件。但外界普遍認為，八咫鏡存放於日本三重縣的伊勢神宮，從未離開過那裏。

在朝見儀式上，德仁發表講話，表示深切希望國民幸福，國家進一步發展，世界和平。

日本首相安倍晉三在儀式上表示，代表日本人民祝賀新天皇即位，希望天皇成為「國家的象徵，以及國家繁榮與世界和平的象徵」。安倍還表示，正如德仁所說，希望在「世界的動蕩中打造日本和平、充滿希望的未來」。

「令和」年代的天皇與皇后

圖片版權 AFP PHOTO / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY Image caption 1993年，德仁與雅子結婚。

德仁曾在英國牛津大學接受教育，在28歲時成為皇太子。

根據報道，德仁在1986年與妻子小和田雅子在一場聚會相遇。二人於1993年結婚。

雅子皇后曾告訴記者，當年德仁說過，「對於加入皇室，你可能會害怕，可能會擔心。但我會用我一生保護你。」聽到這番話後，她接受了德仁的求婚。

據稱雅子皇后因精神緊張患有「適應障礙」，且在去年十二月承認對成為皇后感到「不安」，但她表示，會儘自己所能服務日本人民。

圖片版權 Reuters Image caption 新皇后雅子會說多國語言，在嫁入皇室前曾是一名外交官。

雅子曾就讀於哈佛大學與牛津大學，在進入皇室前曾是一名頗有前途的外交官。

新天皇與皇后育有獨生女愛子公主，愛子於2001年出生。然而根據日本現行法律，女性不能繼承王位，因此愛子不是日本皇位繼承人。

目前，德仁胞弟文仁親王為皇位第一繼承人，文仁親王兒子、12歲的悠仁親王為第二繼承人。