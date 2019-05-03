英國特大醫療醜聞來龍去脈 數千人輸「美國血」染艾滋

Image caption 卡羅·安·希爾博士2017年1月發現自己患有丙型肝炎。醫生寫信告訴她1987年接受過輸血被感染。

英國因公立醫院30多年前使用感染血液製品導致可能多達數萬接受輸血的患者感染艾滋病、肝炎等，官方展開公共調查，證人證詞令人震驚。

BBC的醫療健康事務編輯休·平姆說，經過30多年，官方終於對30多年前的這一醜聞進行全面調查，以給受害者及其家屬一個答案。

平姆表示，在其他國家，血友病患者或其他病人通過其醫療衛生系統看病，反而感染了艾滋病毒和丙型肝炎，這就需要追究政治領導人的責任，並給受害者支付全額賠償。

現在提出的問題是，過去英國並沒有以同樣的方式試圖追究責任，以及為什麼這件英國國家醫療服務系統(NHS)歷史上最大的治療災難並沒有及時得到制止。

受害者的故事

2019年，在英國官方批准公共調查後，數百名受害者及家屬預計會在調查聽證會上做證。

其中，最早作證的一名患者是現年57歲、從小患有血友病的德里克·馬丁代爾。

在治療血友病期間，1985年，他被診斷為艾滋病毒攜帶者。醫生告訴他，還可以活一年。這對馬丁代爾來說真是晴天霹靂。後來，他又患上丙型肝炎，肺炎，胸腔感染等等疾病。

馬丁代爾表示，他那時候還沒有結婚，他被告知不要告訴任何人，甚至不要告訴他的家人。

馬丁代爾的兄弟理查德也患有血友病，在治療過程中也被診斷出感染了艾滋病病毒，後來死於1990年。

Image caption 馬丁代爾1985年被診斷為艾滋病毒攜帶者。醫生告訴他，還可以活一年。後來，他又患上丙型肝炎，肺炎，胸腔感染等等疾病。但他後來結婚生子，並在聽證會上揭露這一醜聞。

但馬丁代爾頑強活了下來，並且後來結婚生子。

這個醜聞是怎麼回事？

上世紀70年代至80年代，約有5000名血友病或其他血液病患者，據信在接受英國國家醫療服務系統(NHS)的血液治療後，發現感染了艾滋病和肝炎病毒，其中近3000人因此死亡。

此外，因為手術需要輸血者也可能接觸到被污染的血液製品，這一患者人數可能多達3萬。

這是因為患者被注射了用於幫助化解血塊的血液製品。這是上世紀70年代初英國引入的一種治療方法。而英國公立醫院使用的是一種包含第八凝血因子（又叫抗血友病球蛋白）的血漿產品，這種產品從美國進口。

但美國這種血漿產品來源依靠的是4萬名捐獻者，其中不少是有償捐獻者，比如監獄裏的犯人。

到了上世紀80年代中期，英國NHS開始對這些血液產品進行過熱處理，以殺死病毒。但對於在此之前官方知道出了多少問題，以及為什麼一些被污染的製品仍在使用，目前依然存在很多疑問。

圖片版權 Factor VIII/Marc marnie Image caption 英國上世紀70至80年代使用第八凝血因子（又叫抗血友病球蛋白）的血漿產品，從美國進口，其中很多攜帶艾滋病、肝炎等病毒。

英國NHS對血液製品的篩查始於1991年。而到了上世紀90年代末，對血友病的合成治療方法已經採用，因此消除了感染風險。但傳染的問題已經持續了20多年。

為何公共調查幾十年後才進行？

這是英國首次進行的全英國範圍的公共調查，它可以迫使證人出面作證。

此前，受害者進行了幾十年的上訪和抗議活動。但他們聲稱，他們從來沒有被告知有關風險，而且有關醜聞隨後即被掩蓋。

英國政府因為拖延調查，受到強烈批評。

此前曾有過私人調查，其中一個由工黨的阿切爾勳爵領導，得到私人資助。但它沒有正式公共調查的名目， 無法強迫證人作證或要求披露文件。

蘇格蘭地方政府也發起為期7年的調查，但在2015年公布結果時被批評為掩蓋事實。

目前的大曼徹斯特市長、前衛生部長安迪·伯納姆多次呼籲對有關事件進行調查。他2017年在下議院聲稱，這是個大規模的掩蓋犯罪事件。

英國現政府2017年夏天正式宣佈對這一醜聞進行調查。

遺留問題及賠償

卡羅·安·希爾博士2017年1月發現自己患有丙型肝炎。醫生寫信告訴她因為她1987年接受過輸血從而感染。

當時她因為月經流血過多而接受了上述問題血漿產品治療。

在這次公共聽證展開前，英國政府宣佈為受這一悲劇影響的英格蘭民眾提供更多的財政支持, 資金從4600萬英鎊增加到7500萬英鎊，其原因是有人抱怨英國其它地區的賠償更加慷慨。

特蕾莎·梅首相就此表示，被污染的血液醜聞是一場本不應該發生的悲劇，幾十年來給受害者及其家屬造成了難以想像的痛苦和傷害。她表示，這次公共調查致力於了解所發生的事情的真相，並為每一個相關的人士伸張正義。

但要求調查做出賠償這一事件的組織負責人傑森·埃文斯批評說，有關基金仍然太少，即使政府增加了撥款，每位受害者或其親屬只能額外再獲得900英鎊。