圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉街頭示威者與保安人員衝突

委內瑞拉總統馬杜羅在最新電視講話中宣告，已經挫敗反對派領袖瓜伊多策劃的「未遂政變」。

據悉，至少數十名國民衛隊士兵加入了反對派行列。當地時間周二（4月30日）開始的街頭衝突中至少有100多人受傷。

與此同時，反對派領導人瓜伊多則繼續堅持說，軍隊已經不再聽從馬杜羅指揮，而且現政權已經對局勢失去控制。他還號召人們繼續走上街頭抗議。

美國與俄國的角力

BBC 國防事務記者馬庫斯表示，有消息人士透露，委內瑞拉最新動向是美國和俄國幕後角力的結果，而且從局勢觀察，俄國可能佔了上風。

美國國務卿蓬皮奧事發後迅速指責俄國干涉委內瑞拉事務，並表示美國已經說服馬杜羅凖備流亡古巴。

分析指出，俄國在委內瑞拉石油工業有著巨大的投資和利益，因此長期支持現政府是不爭的事實，而美國和盟友也非常公開地站在了反對派領袖瓜伊多一邊。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多周二號召軍隊起義，形容是終結馬杜羅執政的「最後階段」，大批示威者響應呼籲，走上卡拉卡斯街頭，與保安人員爆發衝突。

周二事變前後

示威者向保安人員投擲石頭等雜物，衝擊警方防線，保安人員施放催淚彈並用橡膠子彈和水炮還擊，錄像片段顯示一輛裝甲車一度衝向人群，之後有人焚燒裝甲車。BBC駐委內瑞拉記者吉列爾莫‧奧爾莫（Guillermo Olmo）形容這是委內瑞拉政局惡化以來，警民衝突中最暴力的一幕。

但暫時沒有跡象顯示瓜伊多得到軍方的全面支持。委內瑞拉總統馬杜羅拒絶下台，聲稱已從這場企圖政變中獲勝，表明會追究到底；領導軍方的國防部長弗拉基地爾‧帕德里諾（Vladimir Padrino）亦表態支持馬杜羅。

美國官員聲稱，三名馬杜羅總統圈子的成員本來曾答應反對派，將要求馬杜羅「必須離開」，但後來反口。

支持瓜伊多的巴西表示，有至少25名委內瑞拉士兵到巴西的大使館尋求庇護。瓜伊多呼籲支持民眾周三繼續上街抗爭，馬杜羅亦號召支持者上街反對政變。

圖片版權 Reuters Image caption 在反對派示威期間，有士兵作手勢支持。

圖片版權 Reuters Image caption 一輛裝甲車一度衝向人群。

圖片版權 Reuters Image caption 一些示威者受傷。

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軍方政變？

獲美國為首等50個國家承認為過渡總統的反對派領袖瓜伊多，周二清晨發表一段長三分鐘的視頻，聲稱已獲得「勇敢士兵」的支持，並指國家軍隊承諾，「會站在歷史正確的一面」，影片相信是在卡拉卡斯一處空軍基地拍攝。

令外界驚訝的是，他身旁出現了另一名反對派領袖萊奧波爾多‧洛佩斯（Leopolodo Lopez）。洛佩斯被指在2014年因在反政府示威後被裁定煽動暴力罪成，目前理應被當局軟禁。洛佩斯說，他是被軍方成員釋放。但之後他到智利大使館尋求庇護，再轉到西班牙大使館。

BBC記者凱蒂‧沃特森（Katy Watson）指，這令人提出疑問，到底是誰釋放了洛佩斯，以及軍方反對勢力有多大。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC駐委內瑞拉記者在現場的報道。（英語，部分片段有暴力鏡頭）

然而，至今大部分軍方高層，在表面上均是效忠馬杜羅總統。

馬杜羅總統星期二晚發表電視講話，稱反對派的目標只是「一場表演」，支持爪伊多的軍事成員只是「少數」，而且他們的計劃和號召均是「失敗」，「因為委內瑞拉想要和平。」

他表示會追究這一場「政變」，已任命三名檢察官進行「刑事檢控」，認為這有違憲和違法，「不可能不被懲罰」。

委內瑞拉國防部長帕德里諾與馬杜羅一起發表講話，他表示已擊潰軍方少數參與「起義」的成員。並警告說，如果繼續下去會有流血事件，強調國家已凖備「武器」去保衛國主主權和獨立。

圖片版權 Reuters Image caption 馬杜羅發表電視講話時，身邊有軍方高層。

瓜伊多最大的賭注

美國國家安全顧問博爾頓透露，委內瑞拉國防部長帕德里諾、最高法院首席法官邁克爾‧莫雷諾（Maikel Moreno）以及總統侍衛長伊萬‧赫曼德茲‧達拉（Ivan Rafael Hermandez Dala）一直與反對派溝通，他們原本答應反對派要求，支持馬杜羅下台，但後來他們沒有這樣做，帕德里諾在瓜伊多宣佈起義後不久便公開表示效忠馬杜羅。

美國國務卿蓬佩奧聲稱，原本馬杜羅星期二會離開委內瑞拉前往古巴，但俄羅斯要求他留下來。蓬佩奧沒有提供這方面的證據。馬杜羅形容這是「笑話」。委內瑞拉官員指，這是美國的「宣傳」策略。

白宮拒絶透露事前是否知道瓜伊多的計劃，但爪伊多方面的人員透露，特朗普政府沒有協助星期二的事件，這是委內瑞拉人自發的運動。這當然不被馬杜羅政府承認，委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）認為美國有份策動。

圖片版權 EPA Image caption 馬杜羅支持者上街反對政變。

BBC外交事務記者喬納森‧馬庫斯（Jonathan Marcus）表示，這場「起義」是瓜伊多很大的賭注，目前並沒有足夠證據證明有大批軍隊變節。路透社分析認為，如果瓜伊多今次失敗，將顯示他沒有足夠支持，當局可能取消他的國會免責權，調查和逮捕他。

美國總統特朗普表示站在委內瑞拉人民的一面，警告將會對支持馬杜羅的古巴展開「全面的禁運」、「最高級別的制裁」。

美國聯邦航空管理局下令，所有在委內瑞拉的飛機要在48小時離開，並禁止美國飛機在委內瑞拉空域低於二萬六千呎的高度飛行，原因是「政局緊張及不穩」。

聯合國秘書長古特雷斯呼籲雙方避免暴力。西方國家及哥倫比亞和巴西分別支持爪伊多，呼籲軍隊變節。

俄羅斯外交部指責委內瑞拉反對派走向暴力，想要把軍隊捲入衝突。玻利維亞、古巴、土耳其等均譴責瓜伊多。