泰國國王第四次結婚 將軍級女保鏢立為王后

圖片版權 Reuters Image caption 蘇蒂達王后曾經擔任泰航的空姐，2016年被瓦吉拉隆功國王提拔為泰軍的將軍。

泰國王室發佈聲明稱，泰國國王已經與他的私人安保主管結婚，並授予她王后的頭銜。

這一意外的聲明是在泰國國王精心策劃的加冕儀式於2019年5月初開始之前宣佈的。這一儀式正式將現任泰國國王瓦吉拉隆功賦予神聖地位。

現年66歲的泰國國王瓦吉拉隆功2016年在其深受泰國人愛戴的父王去世後，繼位成為立憲君主。

他曾3次結婚和離婚，目前有7個孩子。

蘇提達將軍被提拔為王后

蘇蒂達王后是瓦吉拉隆功國王的長期伴侶，多年來一直在公開場合陪伴他，但泰國官方過去從未正式承認他們的關係。

現在，泰國王室發表聲明，正式承認她作為王室成員擁有王室頭銜和地位。

聲明發佈後，泰國電視頻道還播放了國王婚禮的視頻，顯示王室其他成員和皇宮顧問出席了婚禮。

圖片版權 EPA Image caption 人們看到國王將聖水倒在蘇提達王后的頭上。隨後，這對夫婦簽署了婚姻登記。

人們看到國王將聖水倒在蘇提達王后的頭上。隨後，這對夫婦簽署了婚姻登記。

2014年，瓦吉拉隆功國王任命泰國航空公司前空姐蘇提達為其私人保安部隊的副指揮官。

2016年12月，他讓她成為軍隊的正式將領。

泰國前普密蓬·阿杜德在位執政70年，他2016年去世時成為世界上在位時間最長的君主。