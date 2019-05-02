圖片版權 Reuters Image caption 示威者在印度燃燒馬蘇德的照片，慶祝聯合國決定把他列為恐怖份子。

聯合國安理會早前投票通過，將巴基斯坦武裝組織「穆罕默德軍」的頭目馬蘇德（Masood Azhar）列為「恐怖份子」。中國這次沒有像以往一樣動用否決權擱置投票，動議順利獲得通過，結束中印多年的拉鋸。

印度在2016年首次向聯合國申請把馬蘇德列為「恐怖份子」，但被中國阻撓，之後2017年再提出類似動議，同樣被中國阻撓。

除了把馬蘇德列為「恐怖份子」，印度過去還多次要求巴基斯坦就2008年造成160多人死亡的孟買襲擊，把馬蘇德移交到當地，但巴基斯坦沒有理會。

中國多次在聯合國阻撓印度向聯合國的申請，被視為中國和巴基斯坦友好的象徵。但有分析留意到，馬蘇德領導的「穆罕默德軍」早前承認發動今年2月造成40多名印度保安部隊成員的襲擊後，巴基斯坦已經著手對「穆罕默德軍」採取行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年2月14日對印度軍營的炸彈襲擊是過去30年來傷亡最多的一次。

路透社報道，美國、英國和法國為了爭取中國支持決議，在周三（5月1月）通過的決議案中刪除提到2月襲擊的條文。

巴基斯坦當時聲稱與襲擊沒有關連，但事件仍然令印度和巴基斯坦的緊張關係升溫。印度之後派出12架戰機越過印巴控制線，打擊「穆罕默德軍」訓練營。行動中一架戰機墜毀，機師被巴基靳坦俘虜，巴方其後釋放機師「以表和平姿態」。

周三的決議通過後，聯合國成員國必須按決議規定，凍結馬蘇德的資產和限制他出入境。

印度駐聯合國大使艾克巴魯丁（Syed Akbaruddin）歡迎安理會的決定，並感謝各成員國的支持。巴基斯坦就表示會立即執行制裁措施，但外交部發言人費薩爾（Mohammad Faisal）不忘批評「印度支持針對克什米爾人的恐怖主義行為」同樣危害世界安全。

圖片版權 AFP Image caption 中國資金支持下，巴基斯坦發展國內基建。

「中巴友好」的結果

中國外交部周三發表聲明，沒有直接評論把馬蘇德列為恐怖份子的決定，也沒有說明中方改變態度的原因。外交部只重申結果說明在國際反恐合作中，各國需要「秉持相互尊重原則，通過對話協商解決分歧、凝聚共識」。

中國先後在2016和2017年運用否決權，擱置安理會把馬蘇德列為「恐怖份子」的申請，被視為中國對盟友巴基斯坦的支持。中國外交部當時指出，中方要求擱置是因為安理會成員之間「存在不同意見」，因此沒有達成共識。

《德國之聲》曾引述德國海德堡大學（University of Heidelberg）學者沃爾夫 （Siegfried O. Wolf）指，中國之前阻撓聯合國把馬蘇德列為「恐怖份子」，是為了維持巴基斯坦對中國的支持，也是為了防止「穆罕默德軍」等武裝組織把矛頭轉向巴基斯坦，影響中國透過「中巴經濟走廊」在當地的投資。

路透社引述一名不願透露姓名的美國官員說，巴基斯坦在2月的襲擊後，已經採取「一些針對穆罕默德軍」的行動。這名官員又說，目前未知巴基斯坦會否如實執行制裁，但美方對此「保持樂觀」。