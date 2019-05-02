拜登參選後首次談中國：「他們不是我們的競爭對手」
上周正式宣佈參選2020年美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）在拉票活動中表達他對中國的看法。拜登的講話風格一向被認為「口無遮攔」，此次他的對華言論再度引來爭議，被認為低估了中國對美國的經濟威脅。
「中國會吃掉我們的午餐？拜託，他們搞不定在南海和西部山區的巨大分歧。他們搞不清楚他們要怎麼處理體制內的貪污。他們不是壞人……他們不是我們的競爭對手。」
拜登去年也曾有相似表態，認為在21世紀，美國比起其他任何國家都有競爭優勢，而中國忙於應對國內問題，「在1000種形式裏，是一個分裂的國家。」
美國政治學者、政治風險諮詢公司歐亞集團的創辦人布蘭默（Ian Bremmer）批評說，拜登對中國近年來取得的科技進步「完全沒有頭緒」。拜登上次訪華是在2013年。
「中國今天不僅僅是美國的最強競爭者，還是科技超級大國，」布蘭默在推文中寫道。
總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）也批評拜登的說法：「假裝中國不是我們主要的經濟競爭對手之一，這是錯誤的。」
拜登目前在黨內支持率排名首位，桑德斯緊隨其後。貿易很可能成為兩人政策的分野議題。桑德斯的貿易政策與特朗普的相對接近，反對跨太平洋伙伴關係協定（TPP）、批評自由貿易協定犧牲了美國的製造業。
拜登的競選團隊則沒有回應上述的批評。
拜登的言論偏離了如今華盛頓從國會到政府機關、跨黨派對華的一致看法，即中國竊取大量美國知識產權，在人工智能、5G技術、量子計算等多領域的科技實力已將美國拋離身後。在日益極化的美國政壇，"中國正迅速成為美國最大的威脅"是民主、共和兩黨政治人物目前極少數的共識之一。
上周，中美貿易談判在北京結束又一輪會談。白宮新聞發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）1日表示，此輪會談富有成果，焦點放在重要的結構性問題和重新平衡美中貿易關係。
5月8日雙方會在華盛頓重啟會談。無獨有偶，華為高管孟晚舟同日將在溫哥華法庭出席引渡聆訊。
拜登：第一位與習近平深入交流的美國政治領袖
拜登與中國國家主席習近平多年來的接觸頗多，兩人被認為「私交甚篤」。
2011年，時任副總統拜登訪華，由時任中國副主席習近平接待，在北京人民大會堂北大廳為他舉行歡迎儀式。
外界當時已猜測，習近平將成為中國最高領導人。而當年美國政治精英對習的認識甚少。可以說，拜登是當時少有與習近平深入交流的美國政客。
據報，在拜登五日的中國之旅中，與習近平一共交談了10多個小時。
在兩人的會談中，拜登表示：「全球經濟穩定主要有賴於美中合作。這是全球經濟穩定的關鍵，對此，我充滿信心。」兩人隨後參加私人聚餐，還一同參觀四川都江堰。
當年，拜登到訪北京小吃店品嚐炸醬麵，盡顯親民姿態。他還赴四川大學發表演講，回憶他在中美建交之年，作為一名年輕的參議員首次訪華的經歷。
在演講中他說，從1979年至今依然相信，一個崛起的中國對美國和整個世界都具有積極意義，並將為整個世界帶來經濟發展和社會繁榮的動力。
當時，拜登還透露孫女正在學習中文，非常喜愛中國。
2012年，習近平訪美時，則由拜登盡東道主之宜。2013年拜登再度訪華，拜訪升任國家主席的習近平。
2015年，習近平首度赴美國國事訪問。據報，拜登曾對他說：「未來五十年的歷史，在很大程度上取決於美中兩國如何駕馭我們的關係。」