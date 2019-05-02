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上周正式宣佈參選2020年美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）在拉票活動中表達他對中國的看法。拜登的講話風格一向被認為「口無遮攔」，此次他的對華言論再度引來爭議，被認為低估了中國對美國的經濟威脅。

「中國會吃掉我們的午餐？拜託，他們搞不定在南海和西部山區的巨大分歧。他們搞不清楚他們要怎麼處理體制內的貪污。他們不是壞人……他們不是我們的競爭對手。」

拜登去年也曾有相似表態，認為在21世紀，美國比起其他任何國家都有競爭優勢，而中國忙於應對國內問題，「在1000種形式裏，是一個分裂的國家。」

美國政治學者、政治風險諮詢公司歐亞集團的創辦人布蘭默（Ian Bremmer）批評說，拜登對中國近年來取得的科技進步「完全沒有頭緒」。拜登上次訪華是在2013年。

「中國今天不僅僅是美國的最強競爭者，還是科技超級大國，」布蘭默在推文中寫道。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ianbremmer Biden’s last trip to China was 2013.



But I’m still stunned he has no clue how much they’ve advanced technologically since then.



China today isn’t just the top global competitor to the US; they’re a technology superpower. — ian bremmer (@ianbremmer) 2019年5月2日

總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）也批評拜登的說法：「假裝中國不是我們主要的經濟競爭對手之一，這是錯誤的。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BernieSanders Since the China trade deal I voted against, America has lost over 3 million manufacturing jobs.



It’s wrong to pretend that China isn’t one of our major economic competitors.



When we are in the White House we will win that competition by fixing our trade policies. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2019年5月2日

拜登目前在黨內支持率排名首位，桑德斯緊隨其後。貿易很可能成為兩人政策的分野議題。桑德斯的貿易政策與特朗普的相對接近，反對跨太平洋伙伴關係協定（TPP）、批評自由貿易協定犧牲了美國的製造業。

拜登的競選團隊則沒有回應上述的批評。

拜登的言論偏離了如今華盛頓從國會到政府機關、跨黨派對華的一致看法，即中國竊取大量美國知識產權，在人工智能、5G技術、量子計算等多領域的科技實力已將美國拋離身後。在日益極化的美國政壇，"中國正迅速成為美國最大的威脅"是民主、共和兩黨政治人物目前極少數的共識之一。

上周，中美貿易談判在北京結束又一輪會談。白宮新聞發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）1日表示，此輪會談富有成果，焦點放在重要的結構性問題和重新平衡美中貿易關係。

5月8日雙方會在華盛頓重啟會談。無獨有偶，華為高管孟晚舟同日將在溫哥華法庭出席引渡聆訊。

拜登：第一位與習近平深入交流的美國政治領袖

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年習近平訪美，與拜登在白宮會面。

拜登與中國國家主席習近平多年來的接觸頗多，兩人被認為「私交甚篤」。

2011年，時任副總統拜登訪華，由時任中國副主席習近平接待，在北京人民大會堂北大廳為他舉行歡迎儀式。

外界當時已猜測，習近平將成為中國最高領導人。而當年美國政治精英對習的認識甚少。可以說，拜登是當時少有與習近平深入交流的美國政客。

據報，在拜登五日的中國之旅中，與習近平一共交談了10多個小時。

在兩人的會談中，拜登表示：「全球經濟穩定主要有賴於美中合作。這是全球經濟穩定的關鍵，對此，我充滿信心。」兩人隨後參加私人聚餐，還一同參觀四川都江堰。

當年，拜登到訪北京小吃店品嚐炸醬麵，盡顯親民姿態。他還赴四川大學發表演講，回憶他在中美建交之年，作為一名年輕的參議員首次訪華的經歷。

在演講中他說，從1979年至今依然相信，一個崛起的中國對美國和整個世界都具有積極意義，並將為整個世界帶來經濟發展和社會繁榮的動力。

當時，拜登還透露孫女正在學習中文，非常喜愛中國。

2012年，習近平訪美時，則由拜登盡東道主之宜。2013年拜登再度訪華，拜訪升任國家主席的習近平。

2015年，習近平首度赴美國國事訪問。據報，拜登曾對他說：「未來五十年的歷史，在很大程度上取決於美中兩國如何駕馭我們的關係。」