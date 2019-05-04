圖片版權 Reuters Image caption 報道稱，朝鮮5月4日上午發射短程飛彈。

韓國媒體報道稱，朝鮮5月4日上午發射短程飛彈，後來韓國軍方將其修正為「短程飛行體」。韓國聯合參謀本部稱，韓國與美國正對朝鮮此舉認真應對，日本則研判並未對其安全造成直接影響。

短程飛行體

韓國媒體今天(5月4日)以快訊報道朝鮮發射短程飛彈，韓國聯合參謀本部隨後也證實，朝鮮是自從東部沿海城鎮，向東發射短程飛彈，韓國與美國進行分析後指出，朝鮮發射的數枚短程導彈，飛行距離為70至200公里。

不過隨後，韓國聯合參謀本部修正用詞稱，朝鮮發射的是「短程飛行體」，至於進一步的細節，正由韓美雙方分析中。

據報道，若確認發射的飛行物是彈道導彈，這就是朝鮮于2017年11月發射洲際導彈「火星-15」之後，相隔一年5個月後，再次發射導彈。

去年一整年，朝鮮都沒有試射導彈和進行核試，直到今年4月17日，朝鮮稱成功試驗一種「新類型戰術武器」，當時也引起國際社會關注。

據報道，韓國、日本外交部長已與美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）通過電話，就此事進行磋商。

日本防衛省表示，朝鮮試射的導彈，並沒有飛近日本沿岸地區和海域，國防安全暫時不受影響。

回應美國施壓

今年2月的越南河內「特金會」，美國總統特朗普指出，美朝在棄核議題上意見分歧，當時朝方要求全面解除制裁，美國則要求朝鮮須實現無核化，才能獲得放寬制裁。當時「特金會」比預期提早結束，未達成任何協議。

美國國務院朝鮮政策特別代表畢根（Stephen Biegun）預計下周將訪問日本和韓國。而就在畢根訪問日韓前，「特金會」舉行後的兩個月，朝鮮發射短程飛彈，引發外界關注。

不過朝鮮這次舉動，並未表示金正恩違背諾言，因為他在第一次「特金會」上，只承諾不再試射中程導彈和洲際長程導彈。

圖片版權 Reuters Image caption 自特朗普與金正恩2月在河內會面後，朝鮮核問題談判沒有明顯進展。

周二（4月30日）朝鮮外務省副相崔善姬（Choe Son Hui）警告美國，如果不調整對朝鮮實施經濟制裁的立場，將面臨「不利的後果」。

BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）稱，美國要求朝鮮採取嚴厲措施，拆除核武，否則不會解除全面的經濟制裁。對此，平壤已經感到不耐煩。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發表聲明表示：「我們知道朝鮮今晚的行動，我們會持續進行必要的監控。」

核試驗扔持續

自從河內談判破裂後，美朝之間未能取得明顯突破。金正恩4月在最高人民會議，發表施政講話時表示，朝鮮「與美國之間的對峙具有長期性特徵」，朝鮮須「始終銘記只有軍力強大才能保證和平這條鐵的真理，不斷鞏固國防力量」。

金正恩還稱，朝鮮願意與美國進行第三次領導人會談，但美國需要「端正態度」。