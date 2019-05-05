美國波音737客機滑出跑道衝進河中 但乘客大難不死

圖片版權 Getty Images Image caption 一架波音737包機於美國佛羅里達州在雷雨中降落後滑出跑道，最終衝入一條河裏。

一架波音737包機在黑夜和雷雨中在美國佛羅里達州降落失敗後滑出跑道，最終衝入一條河裏。

官方稱，飛機上的乘客包括軍人和平民，其中21人受輕傷被送往醫院。

該航班上共載有136名乘客和7名機組人員。

由邁阿密國際航空公司運營的這架波音737包機從古巴關塔那摩灣飛往美國傑克遜維爾市的一個軍事基地。

美國聯邦航空管理局稱，這架客機不是商用航班，而是美國國防部包機。

驚心動魄

機上乘客表示，飛機在暴風雨中降落，然後滑入聖約翰河。

一名女乘客告訴美國有線電視新聞網記者說，飛機確實撞到了地面並反彈起來。很明顯，飛行員當時沒能完全控制飛機，它彈起來兩次。

她說，飛機落到水裏後，我們分不清自己在哪裏，是在河裏還是在海里。

她還補充表示，當時能聞到飛機燃料洩漏到水裏的味道。

圖片版權 US Navy via Reuters Image caption 飛機上的乘客包括軍人和平民，其中21人受輕傷被送往醫院。

隨後，這架波音737-800機上的136名乘客和7名機組人員都通過機翼疏散。

事件發生後, 傑克遜維爾市長萊尼·柯裏在推特上表示，沒有嚴重傷亡報告。

他還透露說，隨著事件的發生，特朗普總統也表示願意提供幫助。

事故調查

但傑克遜維爾的美國海軍航空基地在其臉書網頁上表示，由於安全考慮，時間發生數小時後，一些乘客攜帶的寵物還沒有能撤出飛機。

圖片版權 AFP Image caption 至少50名消防人員趕到飛機出事現場，幫助飛機上的乘客和機組從機翼疏散。

圖片版權 Handout via Reuters Image caption 疏散的乘客和機組人員在117機庫接受初步醫療評估和情況簡報。

傑克遜維爾的美國海軍航空基地的指揮官表示，這次事故沒有出現嚴重傷亡是個奇蹟。

美國波音公司則發佈聲明，向機上乘客表示良好祝願。

該公司表示，正在向調查這一事件的美國國家運輸安全委員會提供技術支持。

這家航空航天巨頭在過去半年多裏發生兩起涉及737Max8型飛機的致命墜機事故後，受到了更密切的關注。但這次事件飛機機型與那兩起事故的機型不同。