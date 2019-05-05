朝鮮證實試射遠程火箭炮，金正恩：強大實力才有真和平

圖片版權 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 朝中社發佈了試射的照片。

在朝鮮發射短程飛行物之後一天，朝鮮中央通訊社星期日（5日）證實，朝鮮周六進行了「火力打擊訓練」，測試「大口徑遠程火箭炮、戰術制導武器」，領袖金正恩在場指導。

這是朝美與朝韓談判以來，朝鮮最大的軍事舉動。分析認為，這是朝鮮在2月與美國談判失敗以後，試圖向美國施壓。

韓國政府呼籲朝鮮停止令半島局勢緊張的舉動。韓國總理李洛淵表示，半島和平進程可能出現一些波折，但韓美不放棄半島和平的努力，也堅信朝鮮將參與其中。

美國總統特朗普說，相信金正恩完全明白朝鮮擁有巨大經濟潛力，不希望違背對他的承諾，相信兩國會就核問題達成協議。

朝鮮試射了什麼武器

朝鮮在周六當地時間約9時向東海方向發射短程飛行物，韓國政府起初稱其為導彈，但之後改口說是「飛行物」。

韓國國防部認為，朝鮮發射的飛行物包括新型戰術制導武器，240毫米和300毫米口徑火箭彈等多種武器，初步相信這些飛行物射程達70至240公里，由於發射地點有一段距離均沒有觀景台，相信金正恩是在現場觀看發射。

圖片版權 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 金正恩說，只有強大實力才能保障真正的和平。

朝中社周日發出的報道稱之為「大口徑遠程火箭炮」。據報道，金正恩對是次訓練予以高度評價，並強調部隊要保持不管何時下達命令也可以進入戰鬥的萬全備戰態勢和快速反應能力。

「官兵要牢記只有靠強大的實力才能保障和保證真正的和平與安全的硬道理，保持能夠從任何勢力的威脅和侵略捍衛國家的政治主權和經濟自立、保衛革命勝利果實和人民安全的高度動員狀態，更加蓬勃開展加強戰鬥力的鬥爭，」朝中社引述金正恩說。

去年一整年，朝鮮都沒有試射導彈和進行核試，直到今年4月17日，朝鮮稱成功試驗一種"新類型戰術武器"，當時也引起國際社會關注。

據BBC記者勞拉‧比克（Laura Bicker）報道，軍事專家認為朝鮮測試的武器是短程彈道導彈，射程有500公里，即整個朝鮮半島也屬於射程範圍，朝鮮這次試射並沒有違反朝美之間的協議，因為朝鮮只答應美國不試射遠程彈道導彈，然而卻違反聯合國安理會議案，也違反了朝韓之間的協議，外界要思考為什麼朝鮮在面臨經濟制裁和經濟困境下，仍然有資金去發展複雜的武器。

朝美2月越南河內峰會沒有取得成果，美國希望朝鮮立刻放棄核計劃，朝鮮只願意實現部分無核化，來換取美國取消針對朝鮮的制裁。朝鮮上一次試射是2017年11月，當時是測試洲際彈道導彈，之後朝鮮向美國與韓國示好，金正恩分別與韓國總統文在寅和特朗普完成歷史性會晤。

首爾的峨山政策研究院高級研究員申範澈（Shin Beom-chul）對路透社表示，這次試射是2017年年底以來最嚴重，很大程度是警告特朗普，如果華府不接受金正恩提出的部分無核化措施，談判可能無法進行下去。

「除非金正恩得到他想要的，否則金正恩下一步可能是試射長程導彈，」申範澈說。

這次試射發生前不久的4月底，金正恩赴俄羅斯與總統普京會面；之後5月3日，特朗普與普京通電話，談到朝鮮問題，特朗普敦促普京向朝鮮施壓，但俄方就認為，應部分放寬制裁。一些美國媒體質疑，俄羅斯在朝鮮一連串舉動中所扮演的角色。