汶萊為什麼暫緩石刑處死同性戀者

圖片版權 Getty Images Image caption 英國同志團體在汶萊持有的酒店外抗議

汶萊宣佈撤回了上個月實施的法律，該法律宣示男性之間的性行為和通姦行為可以石刑處死。

該國領導人蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）上周日（5月5日）宣佈的新《伊斯蘭刑法》（Syariah Penal Code Order，又稱SPCO）中關於死刑相關的法令將暫緩實施。但他也為新法典辯護，稱後者的「優點」將變得更清晰。這是該國統治者自上月以來首次公開談論該立法。

英聯邦秘書長帕特裏夏·斯科特蘭（ Patricia Scotland）表示，她「很高興死刑已被取消」。

自1957年以來，汶萊沒有執行任何死刑處決。

在上周日的演講中，哈桑納爾·博爾基亞表示，他知道外界對於《伊斯蘭刑法》有 許多「問題和誤解。」

圖片版權 Reuters Image caption 現年72歲的還領人掌握汶萊投資局，旗下擁有其中一些世界頂尖的酒店

汶萊的《伊斯蘭法》

汶萊在2014年第一次引入伊斯蘭教法，當時已經受到廣泛遣責。這令汶萊擁有一個伊斯蘭教法與普通法「並行」的法律體系。哈桑納爾·博爾基亞當時說過，新的刑法將會經過幾年時間才會全面施行。

2019新法令下，以死刑為刑罰的罪行包括強姦、通姦、雞姦、行劫，以及冒犯或詆譭先知穆罕默德等等。

同性戀在汶萊本身已經不合法，此前的最高刑罰是10年監禁。在新法下，同性戀行為的定罪需要個人自己承認，或者被四個證人目睹其實施同性行為。

其中女性間的性行為將會處以40下的鞭刑以及10年監禁。同樣開始實施的還有，墮胎將被施行公開鞭刑，以及對盜竊者進行截肢。

新法也對一些規定作了修改，包括將「游說、要求或鼓勵」18歲以下的穆斯林兒童接受伊斯蘭以外的其他宗教教育列為犯罪。該法主要對穆斯林適用，但是其中一些方面也對非穆斯林居民有效。

新法下驚慌的汶萊人

沙希蘭·沙赫蘭尼（Shahiran Shahrani ）是一名40歲的汶萊同性戀者，目前正在加拿大尋求政治庇護，他表示在汶萊已經能夠感覺之前新刑法帶來的影響。

這名前政府僱員在去年因為臉書上一則批評政府的帖文而被控煽動罪。 沙赫蘭尼表示：「汶萊的同志群體從來就不算開放，但是因為Grindr（一款同性戀交友手機軟件APP）的到來幫助了人們秘密約會。但現在，我聽到的是幾乎都沒有人在用Grindr了。」

「他們害怕遇到一個假裝同性戀的警察。這種事還沒有發生，但是因為新的法規，人們很害怕。」

圖片版權 Getty Images Image caption 抗議者在汶萊持有的豪華酒店外示威

一名不願公開身份的汶萊同性戀男子向BBC說：「你一覺醒來發現，你的鄰居、你的家人，甚至在路邊賣炸蝦油條的老奶奶都不把你當人，覺得用石頭砸死你是可以的。」

另一名同性戀男子則希望新法不會廣泛地實際執行。「說實話，我不會太害怕，因為這裏的政府經常拿嚴酷刑罰來虛張聲勢。不過即使很少發生，但是它還有可能會發生。」

一名並非同性戀但已放棄伊斯蘭教信仰的汶萊男性則表示，看著新法實施感到「驚慌和無力」。「我們這些普通市民無力阻止伊斯蘭教法實施」，這名不願公開身份的23歲男子說。「在伊斯蘭教法下，我會因為叛教而面臨死刑。」

各界抵制起作用

汶萊新法對同性戀者處以極刑的規定，激起了國際社會強烈抨擊。各界評論這些國際壓力對此次汶萊撤回決定有所影響。

「汶萊的刑法是一份有深刻漏洞的立法，當中有一系列侵犯人權的規定。」聯合國對此作出回應，稱有關立法殘酷而不人道，指這是人權維護道路上的一次「嚴重倒退」。

一些名人亦發出呼籲，抵制這個機構旗下的豪華酒店，其中就有好萊塢影星喬治·克魯尼（George Clooney）。「我們真的要間接資助這些侵犯人權的行為嗎？」他呼籲，任何反對這些法律的人都應該抵制入住在美國、英國、法國和意大利的多切斯特酒店（Dorchester Hotel）。

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·克魯尼（George Clooney）發起的抵制行動奏效。

德意志銀行（Deutsche Bank）宣佈所有員工差旅，不要下榻汶萊政府擁有的飯店。

在壓力團體的游說之下，倫敦市交通局（Transport for London）以違反廣告原則的下，4月3日移除汶萊航空在倫敦地鐵站投放的廣告。台灣也有同志諮詢熱線協會呼籲台北捷運公司撤下汶萊航空公司廣告。澳洲維珍航空（Virgin Australia）也跟進，取消與汶萊皇家航空的員工旅遊協議。

汶萊檔案

位於婆羅洲上的汶萊由蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）統治，這個國家主要通過石油和天然氣出口致富。穆斯林佔該國42萬人口的三分之二。

現年72歲的領導人還掌控汶萊投資局（Brunei Investment Agency），旗下擁有其中一些世界頂尖的酒店，包括英國倫敦多切斯特酒店和美國洛杉磯比弗利山酒店（Beverly Hills Hotel in Los Angeles）等等。

汶萊的掌權貴族擁有巨額私有財產，佔人口大多數的馬來人享受著豐厚的政府福利且不需要納稅。