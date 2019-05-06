俄羅斯航空客機迫降後起火 至少41人死亡

你的器材不支持播放多媒體材料 起火飛機現場視頻

一架俄羅斯航空的客機周日（5月5日）在莫斯科謝列梅捷沃機場緊急迫降後起火，目前已有至少41人死亡。

社交媒體上的視頻顯示，乘客使用緊急逃生滑梯逃離著火的俄航飛機。俄羅斯媒體報道，死者包括兩名兒童和一名乘務員。

起火的飛機載有78名乘客和5名機組人員。一名目擊者稱，逃離起火的飛機簡直就是「奇蹟」。

俄羅斯衛生部長韋羅妮卡·斯克沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）在一份聲明中稱，目前有6名病人在醫院接受治療，其中3人情況危殆。

俄羅斯航空稱，這架飛機「出於技術原因」被迫返回機場，但未說明具體情況。

圖片版權 AFP Image caption 一架俄羅斯航空的客機周日（5月5日）在莫斯科謝列梅捷沃機場緊急迫降後起火。

圖片版權 Getty Images Image caption 起火的飛機載有78名乘客和5名機組人員

這架客機型號是蘇霍伊超級噴氣機100，當地時間18時02分在莫斯科謝列梅捷沃機場出發前往俄羅斯城市摩爾曼斯克。

不過起飛後不久，飛機就出現了故障，機組人員發出了求救信號。俄羅斯航空在一份聲明中稱，飛機在機場緊急降落後，引擎在跑道上著火。

俄羅斯航空稱，機組人員「竭盡全力救助乘客」，並指乘客在55秒內被疏散。

俄羅斯聯邦偵查委員會稱，飛機上的78名乘客中，只有37名獲救。

俄羅斯航空發佈了截至目前已經確認的倖存者名單，並稱將隨著新信息披露更新名單。

國際文傳電訊社引述一名消息人士稱，這架飛機硬著陸後，引擎在跑道上起火，而不是最初報道的那樣在半空中起火。

報道還指，這架飛機首次嘗試緊急著陸沒有成功。

據報道，摩爾曼斯克代理州長稱，喪生乘客的家屬分別將獲得100萬盧布（約合15300美元）的補償，而在醫院接受治療的乘客將獲得50萬盧布（約合7650美元）。

薩夫琴科（Mikhail Savchenko）稱，飛機起火時他在飛機上，但他「設法跳了出來」。

他分享了一段乘客從起火飛機上逃出的視頻，稱：「我一切都好，我還活著，安然無恙。」

圖片版權 Reuters Image caption 救護車在莫斯科謝列梅捷沃機場候機樓前等候

倖存乘客德米特裏（Dmitry Khlebushkin）則十分感恩飛機機組人員。他對記者們表示：「多虧乘務員，我才活了下來。」

保加利亞歌手克里斯蒂安·科斯托夫（Kristian Kostov）在社交媒體上稱目睹了此次事件。他說，看到飛機被大火吞沒後，機場的人都在顫抖，其他航班目前無法起飛。

另一名目擊者霍利克（Patrick Horlacher）對BBC表示，他登上另一架飛機幾分鐘前，出事飛機被大火燒燬，這「令人震驚」。

報道指，針對事件的調查已經開始。俄羅斯總統普京據報已向受害者家屬致哀。摩爾曼斯克地區宣佈開始為期三天的哀悼。