美軍施壓伊朗對中美貿易談判衝擊幾何

圖片版權 AFP Image caption 美國向中東部署林肯號航空母艦戰鬥群向伊朗施加壓力，這與中美貿易談判是否會有間接影響？

美國向中東部署「林肯」號航空母艦戰鬥群向伊朗施加壓力，這對中美貿易談判是否會有間接影響？

此前，路透社援引一名不願透露姓名的美國官員的話報道，這艘航母的部署是基於美軍可能受到伊朗襲擊的說法。

2019年5月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在一場集會上發表談話，要求伊朗全國以「戰鬥姿態」應對美國在各個領域向伊朗發動的攻勢。

美國劍指伊朗到底有什麼目的？為何美伊關係可能會影響到中國和中美關係？

中國是伊朗石油的最大買家

美國特朗普政府指責伊朗開發核武器，2018年5月宣佈退出伊朗核問題全面協議，並逐步恢復因協議而中止的對伊制裁。

從2019年5月2日起，美國不再給予部分國家和地區進口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美國宣佈將強化對伊朗核活動的限制。

而伊朗堅持宣稱其核項目是為和平目的，表示將不顧美國的制裁，繼續出口石油。石油是伊朗的主要收入來源。但伊朗未來的石油往哪裏出口？

中國過去多年是購買伊朗石油最多的國家。但2018年以來，中美因為貿易戰問題關係持續緊張。中伊石油貿易受到了中美關係的影響。

據路透社報道說，在美國2018年11月重新對伊朗加大制裁前，伊朗就將約2000萬桶石油運往其最大的客戶中國，存放在大連港，尚未清關。

北京會怎麼做，備受關注。

圖片版權 Reuters Image caption 美國政府指控華為及其首席財務官孟晚舟向美國銀行隱瞞出售給伊朗的設備，違反美國對伊朗的制裁。

美國揮劍指向伊朗意欲何為？

最近幾個月來，華盛頓不僅呼籲全球向伊朗施壓，自己也在採取行動，包括將伊朗革命衛隊指定為恐怖主義組織，加強對伊朗石油制裁等。

BBC防務事務記者馬科斯分析說，特朗普政府的目標尚不清楚。美國政府發言人堅持說，他們不希望與伊朗開戰，但他們又幾乎無法掩飾他們對德黑蘭政權更迭的熱情。

那麼，美國此舉是否試圖維持現有的、令人不安的現狀呢？還是企圖把緊箍咒上得更緊？

馬科斯指出，許多批評特朗普政府的人擔心, 有些人不斷鼓噪著向爆發衝突的方向發展。而批評者們擔心，美伊熱戰衝突可能會意外爆發，或者也有可能是蓄意為之。

中伊貿易、華為和中美貿易戰

在美伊戰爭風雲凸顯和中美貿易戰的國際大形勢下，中國伊朗貿易關係的影響早已超出了石油領域或兩國地理範圍。比如，美國特朗普政府多次指責中國在電信領域違反美國對伊朗的制裁。

2018年，美國政府指責作為中國第二、世界第四大電信設備製造商中興違反美國對伊朗及朝鮮的制裁。同年6月，中興與美國政府達成妥協，中興被罰款10億美元，外加在協議執行期間將4億美元交給第三方託管，在30天內更換董事會和管理層，允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，並由中興承擔所有成本。

自從2018年以來，華為孟晚舟案又是與伊朗有關的一個關注焦點。2019年1月，美國司法部正式起訴中國電訊巨頭華為及孟晚舟。在23項指控中，一項即為：指控華為孟晚舟向美國銀行隱瞞出售給伊朗的設備，違反美國對伊朗的制裁。

中國方面堅決否認美方指控，指責美國方面對華為和孟晚舟的指控出於政治動機。

圖片版權 AFP Image caption 中國是伊朗石油的最大買家。如果中國不再購買伊朗石油，伊朗的石油賣給誰？

《紐約時報》2018年12月援引特朗普總統曾表示，如果能幫助確保中美貿易協議，他願意干預孟晚舟一案。

戰略伙伴關係

2019年2月，中國領導人習近平說，無論國際和地區形勢如何變化，中方同伊朗發展全面戰略伙伴關係的決心不會改變。

2019年5月5日，在美軍劍指伊朗的同時，特朗普又宣佈凖備將2000億美元的中國商品關稅從10％上調到25％，並不排除對其它商品也加徵關稅。

特朗普的言論正值中美貿易談判進入衝刺階段。中國高級官員預計將於本周抵達華盛頓。

中美貿易關係何去何從？中國伊朗貿易關係又將如何因此受到影響？