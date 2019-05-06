美軍施壓伊朗對中美貿易談判衝擊幾何
美國向中東部署「林肯」號航空母艦戰鬥群向伊朗施加壓力，這對中美貿易談判是否會有間接影響？
此前，路透社援引一名不願透露姓名的美國官員的話報道，這艘航母的部署是基於美軍可能受到伊朗襲擊的說法。
2019年5月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在一場集會上發表談話，要求伊朗全國以「戰鬥姿態」應對美國在各個領域向伊朗發動的攻勢。
美國劍指伊朗到底有什麼目的？為何美伊關係可能會影響到中國和中美關係？
中國是伊朗石油的最大買家
美國特朗普政府指責伊朗開發核武器，2018年5月宣佈退出伊朗核問題全面協議，並逐步恢復因協議而中止的對伊制裁。
從2019年5月2日起，美國不再給予部分國家和地區進口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美國宣佈將強化對伊朗核活動的限制。
而伊朗堅持宣稱其核項目是為和平目的，表示將不顧美國的制裁，繼續出口石油。石油是伊朗的主要收入來源。但伊朗未來的石油往哪裏出口？
中國過去多年是購買伊朗石油最多的國家。但2018年以來，中美因為貿易戰問題關係持續緊張。中伊石油貿易受到了中美關係的影響。
據路透社報道說，在美國2018年11月重新對伊朗加大制裁前，伊朗就將約2000萬桶石油運往其最大的客戶中國，存放在大連港，尚未清關。
北京會怎麼做，備受關注。
美國揮劍指向伊朗意欲何為？
最近幾個月來，華盛頓不僅呼籲全球向伊朗施壓，自己也在採取行動，包括將伊朗革命衛隊指定為恐怖主義組織，加強對伊朗石油制裁等。
BBC防務事務記者馬科斯分析說，特朗普政府的目標尚不清楚。美國政府發言人堅持說，他們不希望與伊朗開戰，但他們又幾乎無法掩飾他們對德黑蘭政權更迭的熱情。
那麼，美國此舉是否試圖維持現有的、令人不安的現狀呢？還是企圖把緊箍咒上得更緊？
馬科斯指出，許多批評特朗普政府的人擔心, 有些人不斷鼓噪著向爆發衝突的方向發展。而批評者們擔心，美伊熱戰衝突可能會意外爆發，或者也有可能是蓄意為之。
中伊貿易、華為和中美貿易戰
在美伊戰爭風雲凸顯和中美貿易戰的國際大形勢下，中國伊朗貿易關係的影響早已超出了石油領域或兩國地理範圍。比如，美國特朗普政府多次指責中國在電信領域違反美國對伊朗的制裁。
2018年，美國政府指責作為中國第二、世界第四大電信設備製造商中興違反美國對伊朗及朝鮮的制裁。同年6月，中興與美國政府達成妥協，中興被罰款10億美元，外加在協議執行期間將4億美元交給第三方託管，在30天內更換董事會和管理層，允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，並由中興承擔所有成本。
自從2018年以來，華為孟晚舟案又是與伊朗有關的一個關注焦點。2019年1月，美國司法部正式起訴中國電訊巨頭華為及孟晚舟。在23項指控中，一項即為：指控華為孟晚舟向美國銀行隱瞞出售給伊朗的設備，違反美國對伊朗的制裁。
中國方面堅決否認美方指控，指責美國方面對華為和孟晚舟的指控出於政治動機。
《紐約時報》2018年12月援引特朗普總統曾表示，如果能幫助確保中美貿易協議，他願意干預孟晚舟一案。
戰略伙伴關係
2019年2月，中國領導人習近平說，無論國際和地區形勢如何變化，中方同伊朗發展全面戰略伙伴關係的決心不會改變。
2019年5月5日，在美軍劍指伊朗的同時，特朗普又宣佈凖備將2000億美元的中國商品關稅從10％上調到25％，並不排除對其它商品也加徵關稅。
特朗普的言論正值中美貿易談判進入衝刺階段。中國高級官員預計將於本周抵達華盛頓。
中美貿易關係何去何從？中國伊朗貿易關係又將如何因此受到影響？