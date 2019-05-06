委內瑞拉危機：美國考慮軍事干涉 但有俄羅斯攪局

圖片版權 EPA Image caption 上周瓜伊多試圖驅逐馬杜羅的政變企圖失敗，但他仍然說"委內瑞拉的軍隊不再支持馬杜羅"。（馬杜羅和軍人）

委內瑞拉經歷了未遂政變後面臨美國軍事干涉的可能加大，白宮安全顧問博爾頓說，如果有必要，美軍應該「凖備好」進入委內瑞拉。與此同時委內瑞拉官員說在該國的俄羅斯的軍事人員有可能增加。

反對派領袖瓜伊多被問到他是否歡迎美國軍事干預時，他說正考慮國際干預的可能性。隨後委內瑞拉外長說如果美國干預，委內瑞拉會做出反擊。

委內瑞拉外長阿雷亞薩周一（5月6日）說，委內瑞拉願意外交解決目前的政治危機，但是也做好了凖備，如果美國選擇對馬杜羅總統的政府採取軍事行動，他們會採取報復行動。

阿雷亞薩說，「我們凖備好了這種局面發生…如果（美國）願意採取軍事手段，我們凖備抵抗，我們有軍隊，警察，人民，我們凖備摧毀任何軍隊，無論它多麼強大。」 他還說加拉加斯一直呼籲華盛頓通過對話解決所有問題。

阿雷亞薩又說美國中央情報局和委內瑞拉反對派制定了驅逐馬杜羅的計劃，旨在攫取該國的自然資源。

俄羅斯"攪局"

卡內基莫斯科中心主任特列寧（Dmitri Trenin）在《澳洲金融評論》上撰文說，美國試圖維持其全球主宰地位，但現在已經力不從心。中國的全球影響力在繼續擴大，而且被美國看作主要的競爭對手，因為中國有能力在經濟，甚至技術方面超過美國。而俄羅斯則被美國視作一個有巨大野心的攪局者。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯聲明說，"華盛頓干涉一個主權國家的內部事務，並且威脅其領導層，嚴重侵犯了國際法"。俄羅斯被美國視作攪局者。

雖然中國是委內瑞拉僅次於美國的第二大貿易伙伴，在該國能源產業有巨大投資，而且一直支持查韋斯以來的委內瑞拉政府，但是在委內瑞拉引起美國反彈的主要是俄羅斯。

3月份俄羅斯軍用飛機飛抵加拉加斯，美國將此視為俄羅斯在拉美地區對美國採取對抗姿態。委內瑞拉政變未遂後，美國國務卿蓬佩奧還說馬杜羅當時凖備好離開委內瑞拉，但是在俄羅斯要求下沒有走。

現在面對美國軍事干涉的危險，委內瑞拉外長說，駐委內瑞拉的俄羅斯軍事專家的數量可能會增加。

阿雷亞薩提醒記者說「委內瑞拉相當部分的軍事裝備來自俄羅斯…普京向我們提供了現有的最好的裝備，允許我們建立強有力的威懾系統。我們需要改善，交換信息。目前委內瑞拉有個專家委員會，當然他們的人數還可能增加。」

美國國務院發言人說，上周蓬佩奧和俄羅斯外長拉夫羅夫通話說，「俄羅斯和古巴的干涉破壞了委內瑞拉的穩定和美俄雙邊關係」。

但俄羅斯外交部發表聲明說，「華盛頓干涉一個主權國家的內部事務，並且威脅其領導層，嚴重侵犯了國際法"。俄羅斯還表示美國繼續其"侵略行徑會招致更嚴重的後果。」

美國哥倫比亞大學的國際安全和俄羅斯問題專家金伯麗（Kimberly Marten）對BBC記者說，俄羅斯和美國都試圖在委內瑞拉站住腳，但是如果發展到美國或者讓步，或者採取軍事行動的局面，後果不堪設想。

軍事干涉爭議

美國國務卿蓬佩奧在美國電視頻道上說，美國在拉美國家的行動是「合法的」。在被問到美國是否可能未經國會授權就軍事干預委內瑞拉，蓬佩奧說美國憲法第二條第二款已經賦予了特朗普總統所需的所有權力。

Image caption 美國軍事干涉委內瑞拉在美國國會也是個有爭議問題，因為特朗普政府試圖不經國會授權考慮軍事選項

但是，俄羅斯外長拉夫羅夫宣佈莫斯科計劃建立多國協作，抗衡美國的潛在干涉。

自稱委內瑞拉過渡總統的瓜伊多被BBC記者問到他是否歡迎美國的軍事干預，他說「如有必要他會審視所有選項」。

上周瓜伊多試圖驅逐馬杜羅的政變企圖失敗，但他仍然說「顯然委內瑞拉的軍隊不再支持馬杜羅」。他還「認為傷害馬杜羅自己的是他本人。他一輸再輸。他越來越脆弱，越來越孤立，他沒有國際支持。相反，我們得到承認，支持，而且有未來的選項。」

瓜伊多還對《華盛頓郵報》記者說，在美國軍事選項的討論是對委內瑞拉「絶好的消息」，因為他們會評估所有選項。能夠知道像美國這樣的重要盟友也在考慮軍事選擇，再好不過了。

《芝加哥論壇報》報道說，特朗普政府支持委內瑞拉反對派領導人瓜伊多的同時，一直有對委內瑞拉採取軍事干涉手段驅逐委內瑞拉總統馬杜羅的想法。

但是最近美國國務卿蓬佩奧迴避國會在軍事干預中的作用問題，引起許多共和黨人的擔心，他們對歷屆美國政府對外採取軍事行動頗有微詞，他們認為這些對外軍事干預缺乏法律基礎。

共和黨參議員托迪·揚（Todd Young）周五（5月3日）呼籲參院外交委員會主席對在委內瑞拉使用武力舉行聽證，他擔心特朗普政府不經國會授權就採取軍事干涉行動。

今年多名共和黨議員，包括特朗普的盟友，已經同白宮產生分歧。他們在國會中投票贊成通過所謂的"戰爭授權決議案"，旨在結束美國參加在也門以沙特為首的軍事干預行動。美國國會從未授權過軍事干預也門。

許多共和黨人在奧巴馬政府時期就反對奧巴馬不需國會授權就採取軍事干預的做法，例如美國空襲利比亞。