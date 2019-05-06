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特朗普周日（5日）威脅提高對華商品關稅的兩則推文，掀起了全球市場的波動。美國貿易代表萊特希澤周一（6日）表示，中國「背棄」了在此前談判中許下的承諾，呼應特朗普「周五將提高關稅」的說法，印證了美方對中方存有不滿。

繼中國及香港股市暴跌之後，美國股市在周一（6日）一開盤就下跌，道指跌幅一度超過1%。但美股低開高走，逐漸回升，收市時只錄得輕微下跌。

"對於關心美中貿易談判的人來說，特朗普的言論不算特別令人意外。"美國榮鼎集團的中國宏觀分析師朱鳴岐對BBC中文表示。

他認為，對於美股這樣成熟而複雜的股市市場來說，一天內波動1%左右，屬於市場正常範圍。

而且，美國市場對貿易談判的結果預期較低，普遍認為美中會達成有限度的協議，且路上可能遇到不少阻礙。

在貿易談判期間，特朗普曾多次在推特上放出消息，一時稱"將達成史詩性的協議"，一時又威脅提高對話關稅。"在最後協議簽字前，這些表態都是談判技巧，"朱鳴岐說，美股市場對談判期間的表態"見怪不怪「，早前價格已做相應調整，因此在6日的最終波動並不大。

相比之下，其他市場對特朗普的言論反應更大，6日香港的恆生指數急挫2.9%，上證指數更暴跌了5.6%。在歐洲，巴黎和法蘭克福股市指數都下跌了1%。

對於美國與中國股市的不同表現，朱鳴岐認為，中國A股波動向來是情緒反應佔主導。另外，中國國內對貿易摩擦的報導與討論受到控制，」不排除中國市場對貿易談判現實的理解不如美國，因此對談判結果抱有過高期待。「

另一方面，特朗普在周日發佈推文後，一度傳出中國談判團將取消赴美談判行程，亞洲股市率先開盤時，市場的悲觀情緒較重。

隨後，中國外交部發言人耿爽表示，中方談判團隊仍會赴美磋商，為市場送去定心丸。

關鍵問號：劉鶴是否仍帶領中方團隊？

中國外交部表態，中方團隊仍將前往華盛頓展開第十一輪貿易談判。

圖片版權 Getty Images Image caption 中方團隊是否會由副總理劉鶴帶領，如今仍是未知數。

美國和香港多家媒體的報導都呼應了這一說法，美國CNBC電視台引述信源稱，中國談判團隊仍將在本周赴華盛頓展開貿易磋商，但團隊將比原本計劃的百人團隊要小。

中方團隊是否仍會由副總理劉鶴帶領，仍是未知數。

外界認為，劉鶴是否牽頭談判，是此輪談判能否達成最終協議的重要指標，因劉鶴是得到中國國家主席習近平授權、能夠拍板做主的特使。

美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽6日表示，中方在上輪北京談判中許下了一些承諾，但在周末又收回承諾。姆努欽形容，談判進程「大幅後退」。

萊特希澤則呼應特朗普的推文稱，如果談判沒有進展，美國將在周五開始，將針對價值2000億美元的中國商品的關稅從10%加至25%。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心的中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）早前受訪時說，不可預期是特朗普政府的特徵，在貿易談判徹底結束、協議的墨水幹了之前，沒有人敢肯定美中兩國能夠達成協議。