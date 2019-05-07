圖片版權 Reuters Image caption 瓦隆和覺梭與另外數千名囚犯一樣獲釋。

兩名在緬甸因為報道羅興亞危機而被囚禁的路透社記者在周二（5月7日）獲釋。

33歲的瓦隆（Wa Lone）和29歲的覺梭（Kyaw Soe Oo）在仰光郊外的監獄裏度過了超過500天之後獲得總統特赦令，被釋放出獄。

他們此前因違反官方保密法相關罪責被判罪，於去年9月被判監禁七年。

他們的入獄被外界看作是對新聞自由的侵犯，並引發對緬甸民主制度的質疑。

瓦隆在離開監獄之際接受了BBC記者尼克·比克（Nick Beake）的訪問，他表示自己不會放棄繼續做記者。

「我很高興，也很興奮，能夠見到我的家人和同事。我已經迫不及待要去我的新聞工作間，」他向媒體表示。

兩人均有家室和兒女。瓦隆的妻子在丈夫被捕之後才發現自己已懷孕，之後瓦隆只在妻子僅有的幾次探監時才見到自己的女兒。

圖片版權 Reuters Image caption 瓦隆在出獄後面露笑容。

兩名記者和另外數千名囚犯一樣，獲得緬甸新年期間的年度大特赦之後獲釋。

路透社主編表示，這兩名記者成為了新聞自由的象徵，他們的報道在上月贏得了普利策獎（Pulitzer Prize）。

「緬甸釋放了我們勇敢的記者，我們非常高興，」史蒂芬·J·阿德勒（Stephen J Adler）在一份聲明中說。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲部副總監菲爾·羅伯森（Phil Robertson）發表聲明指：「我們恭喜他們從不公正的牢獄裏走出來。」

「但是危機還未結束，因為事實上還有數名緬甸記者和博客作者仍然因為他們的報道而面臨著無根據的犯罪指控。」

調查羅興亞謀殺事件

獲釋的這兩名路透社記者是緬甸公民。他們一直在搜集證據，證明2017年9月有10名羅興亞男性在若開邦北部的印丁村被軍人殺害。

他們在報道發表之前就被捕，當時他們在一家餐廳第一次與兩名警察見面，並收到一些文件。

一名警察證人在審訊期間稱，餐廳見面是讓這兩名記者落網的陷阱。

圖片版權 Reuters Image caption 路透社記者調查的就是這些羅興亞人的死。

與其他記者合作完成的最終報道被認為是非常出色，因為它從一系列行動參與者那裏搜集到了證詞，包括佛教村民承認殺害羅興亞穆斯林並燒燬他們的家。武裝警察的講述也直接指向了軍方的參與。

軍方此前曾自己發表對羅興亞人濫權的調查報告，給自己免罪，但大量羅興亞難民作供稱有暴行發生。

政府當局稍後則啟動了對印丁村屠殺事件的調查，確認了大規模殺害事件的發生，並承諾將對參與者採取行動。

七名軍隊士兵因為參與殺害行動而被判入獄。

軍方指，這些士兵將會因為「幫助及參與了謀殺」而服刑10年。