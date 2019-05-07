俄羅斯航空客機墜毀：降落前曾遭閃電擊中

你的器材不支持播放多媒體材料 起火飛機現場視頻

乘客和機組人員稱，周日（5月5日）起火的俄羅斯航空飛機在墜毀前曾被閃電擊中。

客機上一共載有乘客和機組人員78人，事故造成41人死亡。調查人員目前仍未對飛機被閃電擊中的說法發表評論。

現代飛機能抵禦雷擊。俄羅斯航空表示，客機返回機場是出於「技術原因」。然而乘客稱，這架原定於從莫斯科飛往摩爾曼斯克市的客機在降落前曾遭雷擊。

飛行員葉夫多基莫夫（Denis Yevdokimov）對俄羅斯媒體表示，閃電中斷了他與空中交通管制員的聯絡，迫使他切換到緊急手動模式。

現場視頻顯示，這架飛機著陸時非常顛簸，在停機坪上晃動後起火。

41名死者中有兩名兒童和一名機組人員。摩爾曼斯克代理州長（Andrey Chibis）在臉書上稱，26名死者來自摩爾曼斯克。

據報道，記錄飛行數據和駕駛艙對話的黑盒子已經找回並交由調查人員分析。

機組人員和乘客怎麼說？

倖存乘客葉戈羅夫（Pyotr Yegorov）稱，飛機「剛剛起飛就被閃電擊中」，並稱「著陸很艱難，我幾乎因為害怕暈過去」。

另一名倖存者薩夫琴科（Mikhail Savchenko）說，飛機後部起火時，他從飛機前部的緊急出口滑梯跳出逃生。

一名目擊者稱，飛機在跑道著陸時「像蚱蜢似地跳躍」。

乘客德米特裏（Dmitry Khlebushkin）對記者表示：「都虧了這些空姐我才活了下來。她們站在煙霧中，那裏很黑，非常熱，但是她們把人拉出來，幫助他們滑下滑梯。」

俄羅斯「紐帶」新聞網站（Lenta）報道，空姐卡薩特金娜（Tatyana Kasatkina）說，當飛機還在飛行時，乘客們已經離開座位前往逃生出口。她稱，飛機起火時，乘客們尖叫著給親屬打電話。

Image caption 俄羅斯航空SU1492飛行路線

「一切都發生得非常快，幾秒之內我就把乘客推出去了。我抓住每個人的衣領，這樣他們就不會耽誤疏散工作。」

社交媒體上流傳著一些乘客逃離起火飛機的視頻。

目擊者霍利克（Patrick Horlacher）對BBC表示，他登上另一架飛機幾分鐘前，出事飛機被大火燒燬，這「令人震驚」。

事故過程

出事的蘇霍伊超級100型客機於當地時間18時02分從莫斯科謝列梅捷沃機場出發，前往俄羅斯城市摩爾曼斯克。

起飛後不久遇到惡劣天氣，「故障」發生，機組人員發出了求救信號。

飛行員葉夫多基莫夫稱，客機與空管人員進行了一些溝通，但只是零星的。隨後，這架飛機嘗試了兩次緊急迫降。國際文傳電訊社稱，第一次嘗試降落時，飛機飛行速度太快，第二次降落時自動系統失靈。

國際文傳電訊社報道，飛機撞上跑道三次，隨後起落架被撞碎，碎片進入引擎起火。

國際文傳電訊社還稱，由於機組人員與空中交通管制員失去聯繫，並認為在莫斯科上空傾倒燃料太危險，所以飛機降落時油箱裝滿了燃料。

圖片版權 REUTERS/Nadezhda Polomoshnova Image caption 調查人員目前仍未對飛機被閃電擊中的說法發表評論

圖片版權 EPA Image caption 調查人員在嘗試確定飛機墜毀的原因

閃電能擊落飛機嗎？

每年數百萬商業航班在各地起降，空中雷擊是比較常見的現象。

使用鋁製造的傳統飛機通常能夠承受雷擊，因為飛機外殼像籠子一樣，在未損害的情況下分配電力，讓飛機繼續安全飛行。一些新型飛機由較輕的材料製成，這些材料導電性較低，比如需要使用金屬網或金屬薄片保護的碳纖維。

圖片版權 Getty Images Image caption 每年數百萬商業航班在各地起降，空中雷擊是比較常見的現象。

另外，飛機的油箱的電子設備等都被嚴密地保護起來，防止外部電子爆炸。

閃電可能導致技術故障，讓飛機出於防護原因改變航線或緊急迫降。但因此類事件飛機墜毀的事故比較少見。

不過，機上人員仍可能注意到閃電，乘客可能會聽到巨大的撞擊聲，或者看到一道明亮的閃光照亮機艙。

2012年，蘇霍伊超級100型客機在印度尼西亞一次演示飛行中墜毀，飛機撞上山腰，機上45人全部遇難，事故原因是人為失誤。