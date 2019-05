圖片版權 Getty Images

近日,美國HBO電視網製作的大熱劇集《權力的遊戲》推出新一季,話題度不斷攀升。而最近引發熱議的是,上周日(5月5日)該劇最新一集《最後的史塔克》(The Last of the Starks)中,突然出現了一隻星巴克的杯子。

儘管HBO很快就在社交媒體上開玩笑回應此事,美國咖啡連鎖店星巴克也享受了意外的廣告植入,但是這次錯誤也會被列入到多年來電影和電視連續劇穿幫鏡頭的長名單中。

以下是一些著名的案例。

18世紀的匡威鞋

索菲亞·科波拉執導的電影《絶代艷後》(Marie Antoinette)講述了臭名昭著的法國王后瑪麗·安托瓦內特的故事,這位王后生活奢靡,最終在1793年被判處死刑。

電影中的一些原聲音樂與那些發生在凡爾賽宮的著名事件絶不是同時代的,比如新秩序樂團、鼓擊樂團及Gang of four等新浪潮和後朋克樂隊的音樂。

圖片版權 Getty Images

最引人注目的是,扮演瑪麗·安托瓦內特的克斯汀·鄧斯特(Kirsten Dunst)購買新衣服時,畫面中出現了一雙匡威鞋。

穿幫鏡頭引發了許多討論,一些人認為導演是故意把現代鞋放入那個場景。

13世紀開車去打仗

澳大利亞著名電影人梅爾·吉布森在史詩級電影《勇敢的心》(Braveheart)呈現了蘇格蘭英雄威廉·華萊士的故事,該片獲得了五項奧斯卡獎,包括「最佳影片」和「最佳導演」。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅爾·吉布森主演《勇敢的心》,片中的戰場上出現了一輛轎車。

因為一些史實不准的問題,吉布森也受到了很多批評,主要是情節上的錯誤。

但有一個特別的錯誤肯定源於意外事故:片中一個戰爭場景裏出現了一輛轎車。

馬修·麥康納穿越時空

美國演員馬修·麥康納憑借電影《達拉斯買家俱樂部》(Dallas Buyers Club)贏得了奧斯卡最佳男主角獎。

圖片版權 Getty Images

《達拉斯買家俱樂部》是1985年的故事,麥康納飾演一名將未經批准的藥品走私到得克薩斯州的艾滋病患者,但是很少有人知道他也能穿越時空。

電影暗示了這點——在一個鏡頭中,麥康納飾演的角色坐在一輛蘭博基尼跑車海報前,而這輛跑車2011年才發佈。

戰車上的氣缸

好萊塢影星羅素·克勞主演的電影《角鬥士》(Gladiator)中,有一幕在斗獸場的驚險戰鬥,其中包括一些狂野的戰車騎行。

不幸的是,電影製作人員沒有注意到現場使用的車輛後面可以看到一個氣瓶。

戴牛仔帽的海盜

對於電影發燒友們來說,在《加勒比海盜》系列中可能會找到許多歷史錯誤和穿幫鏡頭。

比如其中一幕,海盜船上出現了「牛仔」。

《加勒比海盜》系列第一部《加勒比海盜:黑珍珠號的詛咒》中,觀眾可以在約翰尼·德普扮演的傑克船長身後,看見一名穿著T恤、帶著太陽鏡和帽子的「孤獨牛仔」。