英國或對華為開綠燈 美國高層倫敦會晤敲警鐘

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美國國務卿蓬佩奧訪問倫敦，會晤英國梅首相特雷莎·梅和外相亨特，要求英方在華為和伊朗問題上選邊站隊。

據報，蓬佩奧敦促梅首相不要允許中國華為公司參與英國的關鍵基礎設施建設。但他在與英國外交大臣亨特會晤後舉行的雙方新聞發佈會上表示，美國不希望在英國的美國利益受到損害，但尊重英國作為主權國家的選擇，將就華為等問題繼續和英方進行討論。

蓬佩奧還在新聞會上批評了中國的一帶一路等政策，表示希望英國方面能和美國保持一致。

英國外交大臣亨特在新聞發佈會上回應記者提問強調，英國政府尚未就華為參與英國5G建設一事做出最終決定。

亨特強調表示，英美特殊關係，包括五眼聯盟是二戰後國際關係中英國對外關係的一個基礎。英國當然不會做損害英美盟友關係的事情。

蓬佩奧還與梅舉行了會談，並在美國總統特朗普今年6月對英國進行國事訪問前就美國外交政策發表演講。

據報道，美國對華為可能參與建設英國5G移動網絡的消息感到震驚。

華為討論外洩風波未平

在英國國家安全委員會會議上對華為問題的討論被洩露後，英國前國防大臣威廉姆森被內閣解職。這一事件在英國國內引發了一場重大的政治爭議。

英國廣播公司外交事務記者蘭代爾表示，蓬佩奧警告英國與這家中國公司建立合作關係的風險。蘭代爾說，蓬佩奧還警告說，如果華為公司接觸到關鍵性信息數據的話，美國可能被迫減少其在英國的存在。

批評者稱華為是中國共產黨的一隻手。

美國作為英國主要情報伙伴，由於擔心華為可能被用來刺探美國情報，不會向華為提供任何5G合同。

但英國媒體早些時候援引英國國家安全委員會會議內容報道稱，英國已同意允許這家中國公司參與英國5G項目的非核心部分。

這次洩密事件導致前國防大臣威廉姆森被解職，但他堅稱自己不是洩密的源頭。

多為關鍵位置上的內閣大臣也紛紛拒絶向媒體表明個人態度，可見華為一事在英國內政外交中的敏感程度。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年上半年，隨著美國、澳大利亞和新西蘭禁止華為參加其各自國家的5G網絡建設，有關華為的爭議在英國也愈演愈烈。

伊朗核協議

在為期一天的訪問中，蓬佩奧還與英國外交大臣亨特共進午餐，並參加英國坎特伯雷大主教主持的宗教自由圓桌討論會。

蘭代爾分析認為，在德黑蘭宣佈要退出2015年國際核協議下的關鍵承諾後, 英國和美國雙方各自對伊朗的政策也將得到討論。

2018年，特朗普總統將美國從旨在遏制伊朗核野心的多國協議中撤出。但英國、法國、中國、德國和俄羅斯依然繼續支持這一協議。

就伊朗問題，亨特外相強調希望伊朗不要在核協議問題上後退，這也是歐洲的一致立場。