美國男孩空難奇蹟生還 講述如何死裏逃生經歷

Image caption 長大成人的小威利

空難可能是最可怕的事故之一，如果遇上了恐怕大多凶多吉少。但這事就讓美國的小威利·菲利普斯（Willy Phillips Jr）趕上了。

那是9年前的事，當時小威利才13歲。

雖然9年過去了，但小威利對那場空難仍記憶猶新。

事情發生在2010年的阿拉斯加。當時，小威利和爸爸以及美國阿拉斯加州前參議員特德·史蒂文斯（Ted Stevens）等一行人乘坐一架小飛機去釣魚。

雖然還是8月天，但當時天氣十分惡劣，他們的飛機差點無法成行。

他們乘坐的是德哈維蘭加拿大DHC-3雙水獺飛機。小威利以前坐過這種小飛機。因此，對此並不陌生。

但不知為什麼，這次冥冥中他竟然沒有系安全帶。

「我坐在一個靠窗座位，一直在打瞌睡」，小威利回憶說。

「出事前，我記得最後的事情是機窗有很多雨水。之後，我就睡著了。」

飛機是在當地時間下午兩點半墜毀的，當時天氣惡劣、能見度不高。飛機墜毀在山坡上。但具體原因仍然不明。

美國國家運輸安全委員會之後的調查無法確定到底是什麼原因導致飛機失事。

有揣測說是飛行員睡著了或是癲癇發作，但卻沒有發現直接證據支持這些說法。飛行員本人也在空難中喪生。

小威利表示，事發過程中他感覺自己像是在做夢一樣。時而清醒、時而又陷入夢中。

慘不忍睹

圖片版權 US NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD Image caption 它撞在阿拉斯加州迪林漢姆山區的一個40度的山坡處。

就這樣，小威利一會清醒、一會迷糊。

大約過了一個小時，小威利意識到自己必須要起來。這時，他才發現自己並非坐在原來的座位上。

小威利表示，如果當時繋上安全帶的話，或許情形會嚴重得多。飛機失事時的衝力把小威利推到了飛行員的駕駛艙裏，完全離開了自己的座位。

實際上，飛機撞山時小威利被摔進駕駛艙、做到了副駕駛的腿上。

當時，飛機上連機組加乘客共有9人，5人死亡。

小威利試著活動一下手腳，並察看一下飛機的情況。他所看到的一切令他驚呆：到處是碎玻璃、死傷一片，包括他的父親和阿拉斯加州的參議員特德·史蒂文斯等人。

但小威利知道，此時此刻要保持鎮靜。這一點是他從父親那裏學到的。父親從小就教導孩子任何時候都要保持沉著冷靜。

倖存者中還有一位小威利父親的好友。他對小威利說：「你知道你父親已經遇難了嗎？但我們需要你的幫助。你不能垮下。」

營救困難

圖片版權 US NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD Image caption 墜毀的飛機

由於這架飛機沒有按時到達目的地，當地一些飛行員開始搜尋行動。但由於當局認為該飛機已經墜毀，不會有倖存者。因此，沒有組織救援行動。

小威利說，當局希望第二天再來搬運遇難者的遺體和清理飛機殘骸。因為當天的天氣非常惡劣。

當局在飛機失事後的4個小時之內找到了出事飛機墜毀的地點，它撞在阿拉斯加州迪林漢姆山區的一個很陡的山坡上。

「我可以聽到遠處有直升飛機聲，但聲音很弱。於是，我爬出機身。我當時身穿一件白色運動衫，就把它脫下來向空中揮舞，」 小威利說。

幸運的是，搜尋人員在30分鐘之內就看到了小威利的白色運動衫。於是，當局也把第二天恢復搜尋改成「立即救援」行動。

救援人員很快被空降到了地面，其中包括一名醫生和幾名當地救援人員。但是由於天氣狀況持續惡化，如果要把傷亡人員當晚轉移出去則非常危險，只好等到第二天。

小威利多處受傷，特別是在身體左側，其中包括腳踝骨折、肩膀、手腕和鼻子受傷等。

頭版新聞

圖片版權 FAMILY PHOTO Image caption 受傷住院的小威利

那次墜機事件也成了美國各地報紙的頭版新聞，特別是其中一名遇難者是美國資歷最長的政客之一，參議員特德·史蒂文斯。

包括時任美國總統奧巴馬在內的許多人紛紛對死傷者表示慰問。

在這次不幸的空難中，小威利失去了父親。雖然經歷了年幼喪父的不幸，但慘劇同時也讓小威利更加珍惜生命，讓他對生活中的一切也有了跟從前不一樣的理解。他對人生也有了更深的感悟。

每天，當他早晨醒來的時候都會告訴自己：「今天會更好」。因為同自己睜開雙眼面對的是飛機撞上山坡的場景相比，當然一切都肯定更美好。

心有餘悸

然而，這並不意味著生活從此就一帆風順。那次墜機事件仍讓他心有餘悸，特別是下雨天。因為，雨水總使他回想起飛機出事前的最後一幕。

因此，多年以來只要一下雨都會令小威利產生焦慮不安感。

目前，小威利正在上大學。他攻讀的專業是環境科學，特別是關注水資源。

雨水聲既是他最大的弱點，同時也是他最大的動力源泉。

小威利的父親威廉熱愛大自然，特別是阿拉斯拉州的自然景觀。

小威利表示，可能是來自父親的遺傳。他也是一樣。這也是為什麼他選擇學習環境科學的原因。

他稱，阿拉斯拉自然的環境很特殊，令他百看不厭。