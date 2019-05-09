紐約大都會博物館晚會：那些誇張服飾背後的故事

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右：美國歌后、影星詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）、被中國網民稱作金小妹的凱莉·詹娜（Kylie Jenner）和嘻哈女歌手妮基·米娜什（Nicki Minaj）。

紐約大都會博物館慈善晚會（Met Gala）是時裝界的盛事，讓各界名人展示他們品味，對我們來說，這個晚會就是看名人穿上各種特色衣服的機會。

這個晚會在每年5月舉行，為慶祝大都會博物館最新的展覽開幕，嘉賓都需要穿上跟展覽相關的衣服。BBC娛樂記者史蒂文‧麥金托什（Steven McIntosh）報道，今年的展覽是「坎普：潮流扎記」（Camp: Notes on Fashion），鼓勵嘉賓盡可能穿上誇張和色彩鮮艷的衣服。

美國作家蘇珊‧桑塔格（Susan Sontag）在她1964年的作品《坎普扎記》中寫道：「坎普潮流最獨特的地方是誇張的精神，是指一個女子穿著一件由300萬條羽毛編織而成的衣服外出的精神。」

「坎普潮流是曲高和寡的追求，是一種私人的密碼，甚至是一些城市小圈子裏的身份象徵。」

慈善晚會策展人博爾頓（Andrew Bolton）說，坎普的最終目標是讓我們「展露笑容，也令我們心裏有種暖暖的感覺」。

流行歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）今年穿了許多不同服裝出席晚會，材料足夠寫一篇文章，但外界寫她的衣服太多了，我們不如看看其他明星穿的衣服。

凱蒂·佩里的可穿戴水晶燈

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凱蒂·佩里（Katy Perry）穿上兩套水晶燈出席晚會：一套在身子上，一套戴在頭上。

這套服裝由意大利服裝品牌莫斯基諾（Moschino）設計師斯科特（Jeremy Scott）設計，他之前也曾為佩里設計過出席紐約大都會博物館晚會的服裝。

斯科特接受《時尚》（Vogue）訪問的時候說，佩里的服裝設計十分複雜，也許是他「設計過的服裝裏最複雜的一件」。

他說，衣服有18個鋼鐵骨架組成的胸衣，還有兩組電池讓水晶燈發亮。「我在想，誰會想穿上一個燈泡不會發亮的水晶燈？」

這個想法頗有道理。

許多人都會問，佩里穿著這個水晶燈怎樣才能在晚會坐下來吃飯？她早已經想過這個問題：她到時候換上另一件衣服，變成巨型漢堡。

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差點帶上帳篷出席晚會的席琳·迪翁

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加拿大歌星席琳·迪翁（Celine Dion）出席晚會的時候坦言，自己聽到晚會的主題後以為要去露營。

晚會主題「坎普」（camp）同時也可以理解為露營，令迪翁差點以為要帶上帳篷，「跟大伙兒在一個帳篷度過一晚」。

搞清楚晚會的主題後，她找來設計品牌奧斯卡·德拉倫塔（Oscar de la Renta）為她設計一件裙子，裙子的顏色是香檳粉紅。

最吸引眼球的是裙子的袖擺，有一條條長帶子做裝飾，但粉絲似乎不大喜歡，他們說這些帶子令裙子看起來像一個晾幹意大利面的架子。

不用每位嘉賓都要走路進場

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美國演員比利‧波特（Billy Porter）是電視劇《姿態》的其中一名主要角色，因此他以最浮誇的姿態出場就最適合不過。

他安排六名年青壯男抬他進入晚會，頭上還戴著黃金做成的頭飾。

他認為坎普通常被視為不好的潮流，但他最喜歡紐約大都會博物館晚會的地方，就是為這個經常被貶低的潮流帶來一點幽默。

他的服飾還包括一對10英呎的翅膀，讓他在粉紅地毯上揮動。

需要五人協助才能走動的裙子

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美國歌手卡迪‧B（Cardi B）的裙子大得她需要助手幫助，才能慢慢爬樓梯。還好，她早有凖備，帶來五名助手幫助她扶起裙子讓她進入晚會場地。

她那條又長又厚的裙子是美國設計師布朗（Thom Browne）的作品，用絹網和透明硬紗編織而成，裙子的條紋令她看起來被一個個圓圈包圍。

布朗接受《時尚》訪問時形容，卡迪‧B擁有「一個包含在女性身體的終極美感」，在他來說這條裙子就是要「利用這種美感」。

這條裙子由一個35人組成的製作團隊，花上超過兩個月才能完成。

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一個隱藏在斗篷的歌舞廳

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美國歌舞表演製作人羅特（Jordan Roth）剛到達晚會的時候，穿著一件暗色的貼身斗篷。

但過了沒多久，他張開雙臂（還有掛在雙臂的棍子），讓大家看見這不是普通的斗篷：斗篷的內邊印上的是一家歌舞廳的照片。

他在社交網站介紹，他的斗篷是一件可以「穿在身上的雕塑」，讓自己表達「對舞台表演、時裝和自己的感覺」。

這是蠻不錯的，只是大家要小心不要被藏在他衣服內的棍子打到頭。

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英國模特兒卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）穿著了與象徵同性戀運動彩虹旗同相的顏色，還有搭配的平台高跟鞋和手杖。

但她身上最吸引眼球的東西，也許是她的帽子。

這個帽子是美國設計師Machine Dazzle的作品，插著許多不同東西，包括炒蛋、眼球、假牙和香蕉。

這個帽子的設計靈感從哪裏來？

她開玩笑說：「痛楚。」

「不，這是坎普潮流。我認為坎普的意思，就是展示你最誇張的一面。」

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英國歌手雷迪奇（Harry Styles）與英國設計師朗貝爾（Harry Lambert）和古馳（Gucci）設計指導米歇爾（Alessandro Michele）合作，設計自己在晚會穿的衣服。

朗貝爾對《時尚》雜誌的記者說，外界大概會以為雷迪奇會穿釘滿亮片、顏色鮮艷的衣服出現，「但我們決定以另一種款式示人，希望令其他人感到驚訝」。

他說，雷迪奇的衣服有許多傳統女裝會出現的元素，包括折邊、高跟靴子和珍珠耳環，但他們「把這些元素改為男裝，配上他的高腰褲子和紋身」。

「我認為這個造型感覺上優雅，乎合坎普潮流，但仍然是雷迪奇。」

獨樹一格的威斯特

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美國歌手肯伊·威斯特（Kanye West）似乎沒有看見晚會邀請咭上要求嘉賓要穿上造型坎普那部份。

他的妻子金·卡戴珊（Kim Kardashian）穿上一條肉色的裙子，幾乎可以肯定她是眾人目光的目標。她的裙子還配有許多珠子，給人一種「濕透」的感覺。

威斯特卻只穿上了一件黑色夾克外衣，大概不用40英鎊就能買到。

這樣想吧：如果我們有一天都獲邀參加紐約大都會博物館慈善晚會，主題又剛好是坎普，我們都可以像威斯特一樣穿上黑色夾克出席，那是我們都能負擔的造型。

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