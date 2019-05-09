華為孟晚舟再度出庭 審判過程將長達數月

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處於國際輿論中心的華為高管孟晚舟周三（8日）在溫哥華再度出庭。法庭上，她的律師團隊重申，在孟晚舟被捕過程中，她的基本權利受到侵害。

法官決定，孟晚舟將在今年9月23日到10月4日之間出庭聆訊，整個引渡聆訊的過程估計將曠日持久。

當日，孟晚舟身穿深色連衣裙，在律師的簇擁下步出溫哥華寓所，門外早有大批記者等候。

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圖片版權 Getty Images Image caption 門外早有大批記者等候。

在8日的聆訊中，孟晚舟的律師團隊提出了三點主張，預計將是未來法庭討論的焦點。首先，孟晚舟在溫哥華國際機場被拘留的期間，加拿大邊境官員、警方、政府和美國的聯邦調查局存在程序不當行為。

第二，美國總統特朗普將孟晚舟引渡與中美貿易談判相提並論的言論，顯示事件帶有政治因素，對法治原則是種」危害與威脅「。

第三，美國對伊朗的制裁規定並不適用於加拿大，因而不符合引渡的「雙重犯罪」原則。根據加拿大《引渡法》和美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即俗稱的「雙重犯罪」（dual criminality）。

通常來講，加拿大引渡聆訊階段需要經歷證人出庭、證據呈堂、法官檢閲材料及作出決定等程序。

一旦法官認定，如果孟晚舟在加拿大審判，其涉嫌罪行可導致一年以上的監禁，將發佈拘押令（order for committal）。之後案件轉交給司法部長，由其決定是否最終引渡。在這一階段，司法部長將會考慮案件是否存在政治因素。

如果加拿大司法部長批准引渡， 孟晚舟將被移交美國受審。

華為的媒體事務副總裁郝維斯（Benjamin Howes）8日在法庭外公開華為的一則聲明，其中稱，孟晚舟的基本人權遭遇聯邦調查局和加拿大官方「嚴重且反覆的侵害」。

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中加關係近期關鍵事件時間表

2018年12月1日：應美國要求，孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時涉嫌違反美對伊朗制裁被捕。

12月10、12日：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和與朝鮮當局關係密切的加國商人斯帕弗（Michael Spavor）因「涉嫌危害國家安全」先後在中國被拘捕。

12月11日：孟晚舟被加拿大法庭獲准保釋，但仍可能被引渡至美國，引渡法律流程目前仍在進行當中。

2019年1月14日：加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因在中國走私毒品而被大連一家法院判處死刑。

1月15日：加拿大政府對考慮前往中國的加國旅客發出警告，提高旅遊安全風險級別，稱由於中國"存在任意執行當地法律的風險"，赴華需"高度謹慎"。

1月26日：加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）在總理特魯多的要求下辭職。麥家廉較早前接受媒體採訪時說，相信孟晚舟能針對美國的引渡要求給出"很有力的反駁"，他隨後承認失言。

2月15日：加拿大多倫多大學藏族學生齊美拉莫（Chemi Lhamo）當選學生會長，由於她支持藏獨，遭到校內大批中國留學生抗議。麥克馬斯特大學另有維吾爾族學生公開批評中國政府對待維族的方式，該校中國留學生將現場信息發送給中國大使館。

3月1日：中國以檢驗出"危險性有害生物"為由，先後撤銷加拿大兩家主要出口商的對華出口油菜籽資格。4月初，中國對第三家加拿大油菜籽出口商提出品質不佳的質疑。

3月4日：孟晚舟起訴加拿大政府、加國邊境服務局和皇家騎警，指控他們在未告知她的情況下，就對她進行逮捕、搜查和審訊。

3月26日：一名中國留學生在加拿大安大略省萬錦市被三名持電擊槍的男子綁架，失蹤多日後獲救。

4月11日：據加拿大媒體報道，今年中國停購加拿大原油，疑是由於中加關係持續緊張。中國在2018年共向加拿大購買656萬桶原油。

4月30日：加拿大籍被告范威等人因毒品相關罪名被中國法院判處死刑。中國海關取消兩家加拿大肉類出口商的對華出口資格。