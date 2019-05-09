圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱，中國破壞了此前與美國達成的協議。

美國時間5月10日周五零點零一分是美國對中國加徵新一輪關稅的期限。儘管中國副總理劉鶴今日（5月9日）在美國開始第十一輪中美貿易談判，但貿易戰極有可能重燃。

中國商務部發言人9日下午在例行發佈會上表示，中國已經做好應對各種可能的凖備。

最近一周內，中美貿易談判跌宕起伏，美國總統特朗普上周日突然宣佈，要將價值2000億美元的中國輸美產品徵收關稅的額度從10%提高到25%。周三他在一次集會中向支持者們表示，中國破壞了之前在談判中與美國達成的協議。

「他們不能這麼做，所以他們要付出代價，」特朗普說。

美國貿易談判代表萊特希則（Lighthizer）周三發佈正式聲明，基本上確認將在周五開始加徵關稅。聲明稱，「針對一系列中國輸美商品徵收的稅率將在周五提高至25%。」

中國政府則在周三深夜通過新華社發表聲明稱，中國對貿易摩擦的升級「深表遺憾」，如果美國關稅付諸實施，中國將進行反擊。

新關稅措施一旦於本周五如期到位，將意味著休戰五個月的貿易戰重新開始。

「這次針對的商品價值更高，因此對金融市場或人民幣匯率等帶來的直接影響更嚴重，」經濟學人智庫分析師馬志昂（Nick Marro）告訴BBC中文。

「原本只差最後一英尺」

圖片版權 Reuters Image caption 本月初，劉鶴與美國財政部長姆努欽及美國貿易代表萊特希澤一同合照。

此前中美貿易談判已經進行十輪，外界一度認為，第十一輪談判極有可能達成協議。聯博香港大中華區首席經濟學家紀沫認為，中美原本離達成協議「只差最後一英尺」。

但路透社8日援引美國政府消息人士等多名信源稱，中國政府上周五撤回了對美國做出的幾乎所有承諾，在協議草案中刪去了在七個美國重點關切領域修改法律的表述。香港《南華早報》引述信源稱，撤回讓步的決定是習近平做出的。

特朗普周三表示，中國之所以撤回此前承諾，是因為中國人希望等拜登（Joe Biden）或其他民主黨人入主白宮後重新談判。

奧巴馬政府的副總統拜登最近宣佈參加2020年美國總統大選。上周拜登在一次拉票集會中針對特朗普的對華政策表示，中國人「不壞」，「不是美國的對手」。

「中國人想來搶我們的午飯嗎？」「拜託，他們連自己體制的腐敗問題都不知道怎麼處理，」拜登當時表示。

中國與特朗普的盤算

圖片版權 Getty Images Image caption 此前中美貿易談判已經進行十輪，外界一度認為，第十一輪談判極有可能達成協議。圖為今年4月特朗普與劉鶴在白宮會見記者。

根據媒體披露，過去十輪談判中，兩國已經在金融、汽車、農產品等領域的開放方面接近達成一致。美國也已經分別在今年一月及三月兩次暫緩向中國加徵關稅。

「中國可能因此認為美國對關稅的態度有搖擺空間，」馬志昂說。「這或許會讓中國對關稅問題的態度不再那麼認真，這是很嚴重的失算。」

馬志昂還稱，中國在執行貿易承諾上的誠意一直讓美國人存疑，因此美國不斷促使中國拿出可驗證的執行機制。「在中國有意拖延的情況下，美國失去耐心也在情理之中。」

而紀沫認為，最後關頭髮生變化，責任並非只在中國。「這不可能是單方面的行為，」她說。「從去年3月到現在，中國在整個貿易摩擦和加徵關稅的談判過程中，十分克制」，「我們認為是美方提出了更加苛刻的條件，中國不得不進行修改。」

她表示，接下來的談判進展已經不再取決於美國貿易代表團，而在於特朗普本人，「取決於特朗普多大程度上受美國鷹派影響，以及多大程度受本國選舉的影響。」

中美從此「邊打邊談」？

美國時間5月8日下午，劉鶴率領的中國貿易談判代表團抵達華盛頓，凖備參加9日-10日舉行的談判。中國商務部發言人稱，劉鶴赴美「展現了中方負責任的態度和推動磋商的誠意」。

中共黨報《環球時報》發表評論稱，這是一場「鴻門宴」。「中國仍想達成協議，美國同樣也很想達成，但雙方就是邁不過最後的分歧」，文章稱。「看來中美都做好了從所謂『休戰談判』轉入『邊打邊談』狀態的思想凖備。」

劉鶴此次訪問比原計劃推遲了一天，且未以「習近平特使」頭銜前往。馬志昂認為，要想阻止美國在談判中間徵收關稅，中國必須要拿出更大誠意，做出較大讓步。

「這需要一些可操作和可見的東西，比如承諾大幅開放市場凖入，還要有可驗證的時間表。也可能會需要中國立即購買美國商品，中國每輪談判都曾在這方面做出承諾，但實際做到的很少。」

「最終會涉及的條件可能會讓中國民眾非常難以接受，但中國已經把自己逼到了這個角落，面臨的選項十分有限。」

紀沫認為，目前中方單方面讓步的可能性已經很小。「現在問題的核心是美國不承認中國發展中國家的地位，不給中國發展自己的權力，」她說。「中方不可能在美國大棒棒喝之下接受任何非理性的要求以及苛刻的條件，中國不會做這樣的妥協和讓步。」

分析：反制警告中缺失的「對等」

BBC中文駐美記者 馮兆音

原本看來走勢良好的美中貿易談判，在短短幾日內，彷彿回到大半年前針鋒相對的狀態。

特朗普8日再發推文，大棒同時擊向中國與民主黨人。他稱，中國之所以反悔，是希望未來能跟拜登（Joe Biden）或其他"很軟弱"的民主黨人重議貿易協定。

數小時後，中國商務部在北京時間晚上11時發表簡短聲明，對美方提高關稅的計劃深表遺憾，其中更警告，一旦對華關稅真的在周五上調，中方將採取反制措施。這一聲明意味著，兩國採取硬碰硬的邊緣策略（brinkmanship），進入一場對兩國乃至全球經濟來說賭注更高的豪賭。

中方未點明反制將是何種形式，值得留意的是，「對等」這一關鍵字不見蹤影。在中美貿易戰期間，當美國加徵對華關稅時，中國都會表示採取"對等反制"措施。

這意味著，中國可能不限於增加美國商品關稅，還會在投資、跨境交易等廣泛領域上對美國施以反擊。

中方這一表態，一方面是迫於壓力，必須展現一定的預備反擊姿態；另一方面，也是向美方發出信號：北京可能不打算滿足華府所有要求。在「史詩般的」協議與升級的關稅戰之間，華府需要二選一。

貿易戰重燃後果

中國尚未公布具體的反制措施包括哪些內容。根據中美兩國貿易數據，目前中國對美出口還有3250億美元的商品未被加徵關稅，而中國可以加徵關稅的美國商品金額遠遠低於這個數字，因此在關稅上反制的機會並不大。

紀沫說，「中方這次的回應會非常克制。」

經濟學人智庫分析稱，新一輪徵稅會導致中國GDP增速放慢0.2至0.3個百分點。紀沫認為，中國會在整個2019年繼續推進刺激政策。「政策的托底十分重要。如果貿易談判存在崩盤的壓力，那政策刺激反而會加強，應該會有大型的基礎設施建設項目開工。」

關稅到位後，美國消費者也不可避免會受到影響，相應可能也會對特朗普的選舉造勢帶來壓力。

「但如果他可以將這個故事包裝成中國破壞他一直在努力挽救的貿易協議，把中國當做替罪羊，最終還是會對他帶來選票，」他說。