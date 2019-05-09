中美貿易戰在即 金正恩動作頻頻的緣由

圖片版權 EPA/KCNA Image caption 2019年中美貿易談判陷於僵局、美國伊朗軍事對峙之際，朝鮮領導人親自到場觀看導彈發射。

正當中美貿易大戰、美伊軍事對立一觸即發之際，朝鮮半島上金正恩也動作頻頻，開始發射短程導彈和不明飛行器。

美國有專家警告說，特朗普在對中國揮舞關稅大棒之際，他的對朝鮮政策可能被炸成碎片。

金正恩的動作

2019年5月，韓國軍方稱，朝鮮在試射幾枚短程導彈不到一周後，又發射了不明飛行物。

這一動作正值美國國務院對朝政策特別代表斯蒂芬·比根訪問韓國，討論如何打破美朝核談判僵局。

韓聯社援引韓國參謀長聯席會議稱，這是朝鮮繼5月初發射240毫米和300毫米口徑火箭炮、新型戰術制導武器後，時隔5天再次發射飛行器。

韓國軍方稱，這些飛行物是從朝鮮首都平壤以北的新五里地區向東部發射的。

目前美韓軍方正在對飛行器進行精密分析。朝鮮新五里一帶設有"蘆洞"導彈基地。有觀點推測，從新五里向東發射的飛行器或貫通朝鮮內陸，該武器很可能為導彈。

美朝僵局與中國

2019年2月，美國總統特朗普在與朝鮮領導人金正恩在越南的峰會沒有達成一致。特朗普總統放棄了他所說的金正日提出的糟糕協議。

2019年4月，金正恩前往俄國，首次會晤了俄國總統普京。

美國的智庫國家利益中心朝鮮半島研究主任哈里·卡齊尼斯表示，華盛頓和北京的緊張關係對特朗普與朝鮮無核化對話並不是好兆頭。

卡齊尼斯認為，朝鮮90%的貿易對象都是中國。中國完全可以用朝鮮作為對付美國的一個槓桿。

他表示，朝鮮做出讓步時，美國也應該相應做出讓步。朝鮮半島無核化應該逐步實現。

韓國促和

圖片版權 AFP Image caption 美國向中東部署林肯號航空母艦戰鬥群向伊朗施加壓力。有分析人士認為，朝鮮領導人金正恩看凖美軍無法兼顧的時機發射導彈。

在韓國總統文在寅等多方人物的外交努力下，特朗普和金正恩終於在2018年實現了首次美朝峰會，緩和了因為朝核和導彈問題引發的朝鮮半島危機。

韓國一些學者也指出，朝鮮尋求的不僅是緩解聯合國經濟制裁，同時需要的是安全保障。

目前，美韓雙方也都沒有指責朝鮮發射短程導彈和飛行物為違法聯合國對朝鮮制裁禁令。

對美國來說，伊朗違反國際核協議重啟核燃料生產的問題更為迫切。一些分析人士指出，2019年朝鮮發射導彈正值美國伊朗陷入對立之時。

但在美朝對話限於僵局的形勢下，朝鮮半島局勢的緩和，將能持續多久？