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特朗普周四（9日）在白宮表示，他收到了中國國家主席習近平「美麗的信件」，但並未透露信件的內容，只稱兩人可能會通電話。

中美貿易談判團隊在華盛頓時間周四下午五時開始磋商，美方威脅上調關稅的時間是周五（10日）凌晨零點零一分，留給兩國談判團隊的時間僅七小時。

「我不知道會發生什麼，」特朗普在談判開始前對記者說，「我們今晚就會知道。」

目前未有跡象表明兩國可以在短時間內修補所有分歧，達成最終的貿易協議。中國觀察家利明璋（Bill Bishop）預期，本周談判最積極的可能結果是，兩國同意暫時不上調關稅，繼續朝達成最終協議邁進。

美方談判團依然由貿易代表萊特希澤與財政部長姆努欽帶領，而中方團隊則由中國副總理劉鶴牽頭。中國官媒在報道劉鶴時的頭銜是「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人」。

此次有別以往，劉鶴未以「習近平特使」頭銜訪美。外界猜測，這意味著協議的中方拍板人必須是習近平。

劉鶴抵達後在接受中國媒體採訪時表示，中方帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，「理性、坦誠地與美方交換意見」。

他說，中方認為，在當前的形式下加徵關稅不是解決問題的好辦法，對中美雙方不利，對世界也不利。所以，出路應該是有原則的、比較好的解決現實問題。最終走向合作的唯一結果。

劉鶴表示，」我這次來，頂著壓力，就是表示了中方最大的誠意，而且想坦誠地、自信地、理性地解決中美面臨的一些分歧或者說不同。我認為是有希望的。「

圖片版權 Getty Images Image caption 此次有別以往，劉鶴未以"習近平特使"頭銜訪美。

他指出：」加徵關稅對雙方都非常不利。現在，中國經濟和美國經濟，從某種意義上來說，是一個完整的產業鏈，大家都會受傷。雙方在磋商中出現了一些問題，不應該傷及無辜，廣大人民群眾的利益受到損失，我們感到遺憾。所以，希望找到最好的方法來解決。「

如果談判未能取得進展，在周五，美國對2000億美元中國商品的關稅將上調至25%，另外將開始起草公文，擬向另外3250億美元商品加徵25%關稅。中國警告，將採取反制措施。

去年兩國貿易戰如火如荼之時，中國曾以牙還牙，對1100億美元的美國商品施以關稅。路透社根據美國貿易數據估計，中國如今可能只剩100億美元美國商品可以施加新增關稅。

中國做好「邊打邊談」的凖備？

北京發出軟硬兼施的信號，一方面批評美方歪曲中方立場、威脅上調關稅，另一方面強調合作才能達成共贏。

「美方（給中方）貼了不少標籤，比如倒退、背棄，中方『被承諾』了很多。」中國商務部發言人高峰在周四表示，「中方重信用守承諾，這一點從來沒有改變。」

然而，他同時強調，中方代表團在美方關稅威脅下，依然赴美磋商，展現了中方的「誠意和善意」。特朗普以推文威脅加徵關稅之後，中方的訪美行程比原計劃推遲及縮短了一天。

「合作始終是中美兩國最好的選擇，磋商才是解決問題的正確路徑。」中國商務部的言論暗示，中方希望美方也作出一定讓步。

中國官媒《環球時報》社論寫道：「看來中美都做好了從所謂『休戰談判』轉入『邊打邊談』狀態的思想凖備。」

《環球時報》總編胡錫進發表推文引述中方信源稱，在周五關稅上調前兩國達成協議的可能性為零。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HuXijin_GT Today, I asked one from Chinese side who knows the trade talks well, how many possibilities there still are to reach a deal before Friday. His answer is: 0. If it is that bad, the real suspense is whether the two sides will continue negotiations after Friday. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年5月9日

中國移動被禁止進入美國市場，中國籍黑客被訴

就在兩國即將在華府展開新一輪談判之時，美國司法部宣佈起訴一名名為王福傑的中國公民，他涉嫌向美國健康保險公司發起黑客攻擊，盜取數據。

根據聯邦調查局（FBI）公布的資料，王福傑今年32歲，居住在中國深圳。檢察官形容王隸屬「一個極其成熟的中國黑客集團」。

同日，美國聯邦通訊委員會（FCC）宣佈，出於國家安全理由，拒絶中國電信運營商中國移動在美提供電信服務的申請。

駁回申請的決定本身並非一個意外進展，去年7月，美國商務部旗下的國家電信和信息管理局已發表聲明稱，將建議FCC拒絶中國移動在美提供服務。

然而，美國在貿易談判重啟當日宣佈這一決定，為談判添上陰影。

中國移動在2011年已提交相關申請，一直杳無音信，而它的競爭對手中國電信和中國聯通則在2002年和2003年分別獲得了進入美國市場的許可。

華為相關爭議仍喧囂塵上，如今中國移動被禁，可見美國政府對電信行業的監管繼續收緊。