美國首次以違反制裁令為由扣押朝鮮煤船

圖片版權 AFP Image caption 該輪船被指用於運輸煤炭和重型機械。

美國聲稱扣押了一艘朝鮮貨輪，指它被用於違反國際制裁令的相關行為。這艘貨輪被扣押的時間是去年，目前正在運往美國途中。

美國司法部稱，該艘輪船是用來運輸煤炭，而這是聯合國對朝制裁令的禁運貨物之一，也是朝鮮最大的出口商品。

該船最先是在2018年4月在印度尼西亞被扣押。儘管如此，這仍是截至目前美國第一次以違反制裁令為由扣押朝鮮輪船，消息的公布正值美朝關係轉壞之際。

朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普二月在河內進行的會面未能達到任何共識。美國堅持要求朝鮮放棄核項目，而平壤則要求放寬制裁。

朝鮮在過去一星期內進行了兩次武器試驗，外界廣泛將此視作是朝鮮在未能取得美國讓步之後，意圖向美國施壓。

「與武器試驗無關」

該船名為「Wise Honese（智誠號）」，於去年第一次被扣押。美國在2018年7月頒發了扣押令。

印度尼西亞將此船交給美國，目前該船正在運往美國途中。

美國官員強調，此時宣佈這件事，與朝鮮最近的武器試驗無關。

「我們的辦公室發現了朝鮮的計劃，（他們）通過掩飾『智誠號』的所屬地，將數以噸計的高品位煤出口給外國買家，」美國檢控官喬弗裏·S·伯曼（Geoffrey S Berman）說。

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「這個計劃不僅讓朝鮮逃避了制裁，也讓『智誠號』能夠被用來將重型機械入口朝鮮，幫助朝鮮擴大其能力，並繼續形成逃避制裁的循環。」

有消息指，「智誠號」的維護費用是由一家對此沒有疑心的美國銀行支付——這給了美國當局機會，以較為少見的民事沒收形式採取法律行動。

由於平壤此前發展核武器項目的嘗試以及一系列導彈試驗，朝鮮受到美國和國際社會的一連串制裁。

停滯的美朝談判

最近的大部分事情都顯示，美朝兩國正在再次走向敵對，不過美國對朝政策特別代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）目前正身在韓國，討論如何重啟無核化談判。

美國總統特朗普表示，對於朝鮮最新一輪試驗，「沒有人會高興」。

特朗普表示：「我知道他們想要談判，他們正在說談判的事，但我不認為他們已經凖備好了要談判。」

去年，特朗普與金正恩會面，成為第一個與朝鮮最高領導人會面的在任美國總統，然而該次會面以及此後的後續會面，都沒能幫助在解除朝鮮半島核武方面取得實質進展。

去年，金正恩表示，他將會停止核試驗，也不會再試射洲際彈道導彈，但現在顯示，核武活動似乎仍然在繼續。

特朗普與金正恩在此前的談判之後同意，雙方共同努力將朝鮮戰爭中死亡的美國服役人員遺骸送回美國。這是雙方達成的少數共識之一，但現在這個行動也已經停止。