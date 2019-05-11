中美貿易戰、英國王室寶寶與本周更多好故事

2019年5月進入第二周，中美貿易成為焦點。中國副總理劉鶴率領中國貿易代表團抵達華盛頓，參加中美貿易談判。北京時間10日中午，美國正式對中國價值2000億美元的商品徵收25%關稅，休戰數月的中美貿易戰重啟。談判有何進程？金融市場有何反應？之後又將如何發展？

在英國，王室寶寶在本周誕生。哈里王子和梅根周三第一次帶新生的寶寶亮相。另外，本周還是中國駐南聯盟大使館被北約轟炸二十年週年。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易戰：會談匆匆結束 繼續「邊打邊談」

中美貿易戰後續：中方更倚重"一帶一路"、談判立場"更強硬"

圖片版權 xinhua Image caption 中國工廠

北京時間5月10日中午12點01分，美國正式對中國價值2000億美元商品徵收25%關稅，休戰數月的中美貿易戰重啟。

與此同時，中國副總理劉鶴率領的中國貿易代表團正在華盛頓參加為期兩日的貿易談判。談判從周四開始，但未能阻止新一輪關稅到位。

2. 中美貿易談判：特朗普下戰書可能源於中國態度轉變

圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普動動手指發出數則推文，全球金融市場兩日內蒸發了數萬億。市場對中美貿易談判「開倒車」持續憂慮，美股道瓊斯指數周二（7日）下跌1.79%。

3. 特朗普突然威脅加徵關稅 最後階段的「硬骨頭」和不確定因素

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普還在推文中進一步威脅稱，「中國對美出口的3250億美元額外商品仍未徵稅，但很快將以25%的稅率課稅。」

美國總統特朗普（Donald Trump）星期日（5月5日）宣佈，美國將從本周五起，將2000億美元的中國商品關稅從10％上調到25％，並不排除對其它商品也加徵關稅。

特朗普的言論正值中美貿易談判進入衝刺階段。中國高級官員於周四抵達華盛頓參加談判。

4. 英國王室新寶寶取名「阿奇」哈里和梅根帶孩子首次亮相

圖片版權 PA Image caption 哈里王子和梅根帶新生的寶寶第一次亮相。

哈里王子和梅根周三（5月8日）第一次帶新生的王室寶寶亮相。他們帶著孩子晉見女王與菲利普親王。

寶寶的名字也首度公之於眾：阿奇·哈里森·蒙巴頓-溫莎 （Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

5. 20年前 中國駐南聯盟大使館被北約轟炸的夜晚

圖片版權 Sasa Stankovic/EPA/Shutterstock

為制止南斯拉夫聯盟共和國總統米洛舍維奇的軍隊在科索沃針對阿爾巴尼亞族人的暴行，北約這個世界上最強大的軍事聯盟自1999年3月底開始空襲南聯盟。時間回到當地時間1999年5月7日，由美軍主導的空襲行動仍呈愈演愈烈之勢。