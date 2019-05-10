德國假名媛獲刑4至12年 曾騙倒紐約社交圈
美國紐約曼哈頓最高法院星期四（9日）判處德國假名媛安娜·索羅金（ Anna Sorokin）4-12年有期徒刑。
她最後具體刑期取決於她在服刑期間的表現。
4月末，紐約法院陪審團裁定，這位俄裔德籍假名媛，28歲的安娜·索羅金（ Anna Sorokin）盜竊、詐騙等4項罪名成立。她的騙金高達20萬美元。
在被判刑前不久，安娜表示對「自己的錯誤」表示歉意。
安娜·索羅金謊稱自己是安娜·德爾維（Anna Delvey），來自德國富商家族。
早些時候，安娜在法庭上拒絶認罪。她的辯護律師說，他相信安娜將來會有錢償還每一筆欠債。但陪審團顯然對此並不信服。
人們不禁要問，一個身無分文的20多歲年輕女子是憑借什麼手段讓紐約的名流上當受騙的呢？
新世界 老伎倆
心理學家瑪麗婭·康尼科娃（Maria Konnikova）是《信心遊戲》一書的作者，該書揭露的就是行騙術（con artistry）。
她說，安娜一案充滿了騙子行騙的一貫伎倆。雖然這個案子發生在紐約，但它可以發生在任何地方。因為，人們總是自以為是。
瑪麗婭表示，如果騙子稱自己與貴族沾親帶故，過去，人們還得找出報紙廣告，或是和八卦專欄作者交友以及與名人合影等來提高自己的可信度。
而現在，社交媒體的誕生可以使之更為容易。因為，人們更願意輕信社交媒體上的一切，沒有什麼人願意去核實社交媒體上的東西是真是假？人們更願意接受表面文章。
安娜正是利用了這一點。她在Instagram上把自己打造成一名熱愛藝術、有品位的名媛。
輕信虛榮
還有人說，許多紐約社交圈的千禧一代年輕人並不了解他們所謂朋友的家姓（surname）或是背景。他們更關心的是派對、狂歡。你的關係和你都認識哪些名人以及享受「當下」等等。
在安娜欠朋友賬不付時，人們會為她找到「合理的」解釋，認為可能是有錢人錢太多了，連自己都記不起來了。
似乎金錢「晃瞎」了人們的雙眼。在金錢面前，人們會自動將荒謬行徑合理化。
雷切爾·威廉姆斯(Rachel Williams）是安娜詐騙的一名受害人。安娜曾邀請雷切爾到摩洛哥度假，並稱費用由自己全包。
但在刷卡時，安娜的信用卡卻出了問題。於是，只好請雷切爾替她先墊上，承諾之後會把這筆錢還給她。
摩洛哥之旅持續一周時間，卻花了62000美金，安娜則從未把欠款還給雷切爾。
雷切爾為什麼會這麼輕易就上當受騙呢？因為她曾目睹安娜的出手大方，一幅有錢人的氣派。
誰不願意跟有錢人交友呢？畢竟，安娜是一個活躍於美國紐約上流社會的名媛，號稱是德國6000萬歐元（6700萬美元）家族財產的繼承人。
假名媛
她每天住五星級酒店，穿名牌服裝、參加頂級派對、乘坐私人飛機，出手大方，經常給人100美元的小費。
這位假名媛很快打入紐約上流社會的社交圈，並與各界名流富賈摩肩接踵。
安娜把利用各種手段騙來的錢用於支付自己的豪華生活：私人健身教練、豪華酒店、頂級派對等等。
檢控方說，在2016-2017年期間，安娜·索羅金先後詐騙酒店、銀行以及朋友等。
安娜·索羅金自稱要開設一家名為安娜·德爾維基金會的私人藝術俱樂部。
她還稱由於種種官僚障礙使她從歐洲向美國轉移財富受阻，因此需要借錢貸款等。
2016年11月，她偽造銀行帳單以及其他假文件申請一筆2200萬美金的貸款，作為在曼哈頓開藝術俱樂部的費用。
雖然沒能如願以償拿到這筆貸款，但是銀行還是給了她10萬美金的預付款。
安娜用詐騙來的錢過著奢華的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飛機，但卻從未支付這筆帳單。
安娜從小與父母一起從俄羅斯搬到德國居住，父親是一名卡車司機。她還有在英國和法國學習和實習等經歷。
她的故事如此離奇。Neflix計劃把安娜·索羅金的經歷拍成電視劇。
安娜·索羅金還可能被遣返回德國，因為她在美國的簽證已經過期。