德國假名媛獲刑4至12年 曾騙倒紐約社交圈

圖片版權 TIMOTHY A. CLARY/GETTY Image caption 判刑後的安娜·索羅金被帶走

美國紐約曼哈頓最高法院星期四（9日）判處德國假名媛安娜·索羅金（ Anna Sorokin）4-12年有期徒刑。

她最後具體刑期取決於她在服刑期間的表現。

4月末，紐約法院陪審團裁定，這位俄裔德籍假名媛，28歲的安娜·索羅金（ Anna Sorokin）盜竊、詐騙等4項罪名成立。她的騙金高達20萬美元。

在被判刑前不久，安娜表示對「自己的錯誤」表示歉意。

安娜·索羅金謊稱自己是安娜·德爾維（Anna Delvey），來自德國富商家族。

早些時候，安娜在法庭上拒絶認罪。她的辯護律師說，他相信安娜將來會有錢償還每一筆欠債。但陪審團顯然對此並不信服。

圖片版權 BFA Image caption 28歲的安娜·索羅金

人們不禁要問，一個身無分文的20多歲年輕女子是憑借什麼手段讓紐約的名流上當受騙的呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 索羅金2014年參加紐約的一個時裝頒獎活動與名人朋友們在一起（右邊是安娜）

新世界 老伎倆

心理學家瑪麗婭·康尼科娃（Maria Konnikova）是《信心遊戲》一書的作者，該書揭露的就是行騙術（con artistry）。

她說，安娜一案充滿了騙子行騙的一貫伎倆。雖然這個案子發生在紐約，但它可以發生在任何地方。因為，人們總是自以為是。

瑪麗婭表示，如果騙子稱自己與貴族沾親帶故，過去，人們還得找出報紙廣告，或是和八卦專欄作者交友以及與名人合影等來提高自己的可信度。

而現在，社交媒體的誕生可以使之更為容易。因為，人們更願意輕信社交媒體上的一切，沒有什麼人願意去核實社交媒體上的東西是真是假？人們更願意接受表面文章。

安娜正是利用了這一點。她在Instagram上把自己打造成一名熱愛藝術、有品位的名媛。

圖片版權 theannadelvey/Instagram Image caption 安娜在 Instagram上有接近6萬粉絲。

輕信虛榮

還有人說，許多紐約社交圈的千禧一代年輕人並不了解他們所謂朋友的家姓（surname）或是背景。他們更關心的是派對、狂歡。你的關係和你都認識哪些名人以及享受「當下」等等。

在安娜欠朋友賬不付時，人們會為她找到「合理的」解釋，認為可能是有錢人錢太多了，連自己都記不起來了。

似乎金錢「晃瞎」了人們的雙眼。在金錢面前，人們會自動將荒謬行徑合理化。

雷切爾·威廉姆斯(Rachel Williams）是安娜詐騙的一名受害人。安娜曾邀請雷切爾到摩洛哥度假，並稱費用由自己全包。

但在刷卡時，安娜的信用卡卻出了問題。於是，只好請雷切爾替她先墊上，承諾之後會把這筆錢還給她。

摩洛哥之旅持續一周時間，卻花了62000美金，安娜則從未把欠款還給雷切爾。

雷切爾為什麼會這麼輕易就上當受騙呢？因為她曾目睹安娜的出手大方，一幅有錢人的氣派。

圖片版權 AFP Image caption 安娜·索羅金2019年4月出庭，拒絶穿不符合自己標凖的服裝。

誰不願意跟有錢人交友呢？畢竟，安娜是一個活躍於美國紐約上流社會的名媛，號稱是德國6000萬歐元（6700萬美元）家族財產的繼承人。

假名媛

她每天住五星級酒店，穿名牌服裝、參加頂級派對、乘坐私人飛機，出手大方，經常給人100美元的小費。

這位假名媛很快打入紐約上流社會的社交圈，並與各界名流富賈摩肩接踵。

安娜把利用各種手段騙來的錢用於支付自己的豪華生活：私人健身教練、豪華酒店、頂級派對等等。

檢控方說，在2016-2017年期間，安娜·索羅金先後詐騙酒店、銀行以及朋友等。

安娜·索羅金自稱要開設一家名為安娜·德爾維基金會的私人藝術俱樂部。

她還稱由於種種官僚障礙使她從歐洲向美國轉移財富受阻，因此需要借錢貸款等。

2016年11月，她偽造銀行帳單以及其他假文件申請一筆2200萬美金的貸款，作為在曼哈頓開藝術俱樂部的費用。

雖然沒能如願以償拿到這筆貸款，但是銀行還是給了她10萬美金的預付款。

安娜用詐騙來的錢過著奢華的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飛機，但卻從未支付這筆帳單。

安娜從小與父母一起從俄羅斯搬到德國居住，父親是一名卡車司機。她還有在英國和法國學習和實習等經歷。

她的故事如此離奇。Neflix計劃把安娜·索羅金的經歷拍成電視劇。

安娜·索羅金還可能被遣返回德國，因為她在美國的簽證已經過期。