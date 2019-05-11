巴基斯坦酒店發生「針對中國人」槍擊

圖片版權 AFP Image caption 珍珠大陸酒店受到投資商人的喜愛

巴基斯坦官員表示，3名槍手在俾路支省的瓜達爾闖入一家五星級酒店開槍，至少有一人被打死。

遭到攻擊的是「珍珠大陸酒店」（Pearl Continental Hotel），酒店位於中國投資數十億美元開發的瓜達爾港。

當地官員表示，酒店內客人都已經疏散到安全地區。

巴基斯坦俾路支省分離團體「俾路支解放軍」表示對攻擊事件負責，並表示他們的攻擊目標是中國人和其他外國投資者。

俾路支解放軍反對中國對瓜達爾港開發案的投資，表示開發案對當地居民沒有幫助。

目前已知情形

發生槍擊的珍珠大陸酒店是許多高級政府官員和外國投資商人喜歡入住的酒店。

槍擊發生在周六（5月11日）當地時間下午4:50（格林尼治時間11:50）。

報道說，槍手闖入酒店開槍，安全部隊抵達後和槍手發生槍戰。

目前還不清楚槍擊發生時有多少人在酒店建築內，但官員說大部分酒店客人都已經疏散到安全地方。

作為「一帶一路」項目的一部分，中國正在大力投資建設位於卡拉奇西面600餘公里的俾路支省瓜達爾港。

瓜達爾港開發工程也是中巴經濟走廊的一部分，中巴經濟走廊項目是中國和巴基斯坦之間涵蓋公路、鐵路和管線在內的重大工程項目。

珍珠大陸酒店坐落於一處山坡上，俯視瀕臨阿拉伯海邊上具有戰略地位的瓜達爾港。

BBC駐巴基斯坦記者凱爾馬尼表示，開發中的瓜達爾港安全戒備非常森嚴，發生槍擊攻擊將被視為是重大的危害安全事件。

圖片版權 Reuters Image caption 中國投資開發的瓜達爾港

俾路支省

俾路支省是巴基斯坦最貧窮、開發程度最低的一省，位於巴基斯坦西邊，和阿富汗和伊朗擁有共同邊界。

俾路支省經濟主要依賴蘊藏的自然資源，尤其是天然氣，在中國大規模投資開發基礎工程之下正在發生重大轉變。

俾路支省有許多武裝團體，包括俾路支解放軍、巴基斯坦塔利班和遜尼派穆斯林極端組織。

近年來當地的安全局勢有所改善，但是武裝團體還是進行了多次攻擊，包括針對中國帶領項目的攻擊行動。