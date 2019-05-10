中美貿易戰：會談匆匆結束 繼續「邊打邊談」

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華盛頓時間10日中午，在持續兩小時的會談後，中國副總理劉鶴帶領的談判團隊步出美國貿易代表署。美國財政部長姆努欽隨即宣佈，本輪談判結束，並指會談「富有建設性」。美國總統特朗普表示，中美還將繼續談下去。

這意味著中美第十一輪貿易談判中，兩國未達成任何公開協議。唯一的進展是貿易戰在10日凌晨悄然升級，美國對價值2000億美元中國商品的關稅從10%攀升至25%。

新增關稅猶如懸在談判桌上的烏雲，宣告中美貿易戰正式進入「邊打邊談」的階段。

中國警告將採取必要的反制措施，但並未宣佈具體的內容。

中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）估計，北京會瞄凖有政治敏感性的美國行業。在2018年中期選舉前，中國對哈雷摩托車、威士忌酒、紅莓、大豆與豬肉等美國產品施以關稅。無獨有偶，這些產品主要生產地位於參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與當時眾議院議長萊恩（Paul Ryan）的選區。

利明璋預期，中國的關稅大棒這回會擊向美國關鍵搖擺州的產品。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉鶴在10日會談後與美方官員告別

9日雙方會談前，劉鶴在向記者表示：「我是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。」

你的器材不支持播放多媒體材料 中國副總理劉鶴在會談前說，他此程「頂著壓力「、」帶著誠意」來。

美國總統特朗普則在10日上午連發7則關於對華關稅的推文，指雙方會談在友好氣氛中進行，「不急著與中國達成協議」。他還稱，中國承擔絶大部分關稅的代價，關稅會為美國帶來「更多財富」。

觀察人士認為，在全球供應鏈錯綜複雜的當今，美國對華關稅上調將帶來多層次的廣泛影響，進口中國商品的美國企業成本提高，代價最終由美國 消費者承擔；由於價格上升，中國出口商的銷售額將受到打擊；美國進口商將眼光轉向東南亞，越南等國家有望受惠。

美國服裝鞋類協會（American Apparel & Footwear Association）總裁海芬斌（Rick Helfenbein）對BBC中文表示，特朗普政府的「灰姑娘關稅」（指關稅在零時生效）讓美國服裝鞋類行業雪上加霜。

「零售價格會上升，銷售量會下降，工作職位會流失。對於一個強調就業的政府來說，這是一個荒腔走板的『灰姑娘童話』。」

原本態勢良好的美中貿易談判在本輪會談前急轉直下。

會談原定日期前三日，美國指責中國背棄承諾，特朗普以推文宣佈將加徵關稅。

在外界猜測會談可能取消之時，中方團隊決定推遲一日到訪華府，雙方在9日下午5時開始會談，當時離關稅生效只剩7小時。隨後，兩國談判團隊共進晚餐，這可能是中美關係史上「最昂貴的晚餐」— 美方在晚上10時15分向記者宣佈，當日談判結束，次日繼續，對關稅隻字未提。這意味著，對華關稅在10日凌晨悄然上調。

正當外界猜測兩國是否能在第二日談判中扭轉乾坤時，10日的會談只持續了兩小時便匆匆結束。