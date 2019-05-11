中美貿易戰：幾個你可能沒有想過的問題

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隨著世界兩個最大經濟體之間的貿易戰升溫，兩國的緊張關係加劇，美國已經對很多中國商品加徵了一倍以上的關稅。

我們從BBC全球讀者那裏收集了一些有關中美貿易戰的問題，這裏是其中一些：

中美之間的貿易戰對歐洲消費者有影響嗎？

－法國布雷斯特讀者西爾維恩·薩里（Sylvain Surry）

對於歐洲消費者來說並沒有直接的影響，但是這場衝突被認為是對全球經濟增長的重大威脅。

首先，這是世界最大的兩個經濟體，對於很多其他國家來說都是重要的市場。

如果關稅令它們被削弱，就意味著它們對世界其他地方的產品需求會下降，這其中也包括歐洲。這一點可能會影響歐洲消費者的收入。

在過去一年，這場貿易戰對全球經濟帶來壓力，也給企業和消費者製造了不確定性。

還有一種可能是，商品會轉而出口全球其他市場，令歐洲和其他地方的物價產生下行壓力。

中國是否與任何國家都有貿易逆差？總體來說，美國是否擁有均衡的世界貿易總帳？

－美國紐約讀者大衛·博斯威克（David Borthwick）

貿易逆差是一個國家從外國進口商品的總額與其出口商品總量的差額。

是的，中國對好一些數量的國家都有貿易逆差。

例如，中國從德國那裏購買很多汽車和工業機械，因此中國對德國有270億美元（240億歐元、210億英鎊）的貿易赤字。

中國對澳大利亞也存在貿易逆差。後者是中國一個重大的工業原材料供應地，比如煤炭和鐵礦。

中國對日本、泰國、馬來西亞和韓國等幾個東亞和東南亞國家都有貿易逆差。

不過，中國對於全球總體則是有貿易順差——只不過這個差額已經在近年大幅減小。

美國對華貿易逆差則是自1980年代中期以來一直有上升，在2018年達到了4190億美元。

美國對全球總體有商品和服務的貿易逆差——在去年，這個數字達到了6220億美元。

其中商品貿易逆差有8910億美元，服務貿易上的2690億美元順差則多少帶來了些許補償。

進出口關稅的費用是由誰來付的，是美國還是中國？

－匿名讀者

實際支付關稅的責任通常都是在進口商一方。

不過，到底誰將承擔經濟成本，則是更加複雜的問題。

原則上，出口商——具體到這個例子當中，就是中國企業——有可能通過接受更低的產品價格來「支付」差額，以此令進口商的總體成本不變。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國對華進口商品加徵的關稅將由誰來支付？

不過，兩個經濟學家團隊的分析卻找不到太多證據證明這一點。

相反，他們發現：「新關稅體系的成本很大程度上會帶來美國物價的上升，影響的是那些購買進口商品的本國消費者和生產者，而不是外國出口商。」

貿易戰對價格的影響都以通貨膨脹的形式表現出來嗎？

－匿名讀者

關稅可以通過很多種方式影響美國國內物價。

假如出口商將關稅轉嫁到商品上，它就可以令進口商品的成本提高，從而直接提高了消費者購買產品的價格。

如果美國製造業者使用受到關稅影響的原材料和零部件，它也可能令製造商不得不提價。

它還有可能讓美國國內那些與中國商品競爭的本土生產者更加容易提升自己的產品價格。

普林斯頓大學和哥倫比亞大學以及聯邦儲備系統的經濟學家所進行的研究顯示，所有這幾種影響，現在都已經可以感覺得到了。