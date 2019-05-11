中美貿易戰：不甘做犧牲品 加拿大向中國示好

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大總理特魯多說，政府致力於為加中爭議降溫。

中美貿易戰持續延燒，因華為孟晚舟事件遭到中國報復的加拿大漸漸失去了耐心。特魯多政府加緊向中國示好，甚至公開與美國唱對台戲，支持中國在北極施加影響力。

本周，加拿大自由黨政府派一名執政黨議員參加了在中國上海舉行的一場關於北極區域合作的研討會。

周五（5月10日），曾在特魯多政府擔任重要外交職務的安德魯•萊斯利（Andrew Leslie）議員在會上表示，加拿大「歡迎」在北極地區與中國合作的機會。

加拿大《環球郵報》解讀說，由於加拿大應美國要求逮捕華為首席財務官孟晚舟，北京一直拒絶與加拿大政府高層官員會晤。此次研討會顯示，兩國關係似乎打開了一個缺口。

加拿大政府在北極問題上的姿態與美國的立場明顯相左。就在上周一（5月6日）在芬蘭舉行的第11屆北極理事會部長級會議上，美國國務卿蓬佩奧表示，中國不是一個北極國家，在北極沒有任何權利。

美國警告，中國可能會以科學研究為借口，在北極地區進行軍事擴張。

圖片版權 AFP Image caption 美國國務卿蓬佩奧表示，中國不是北極國家，在北極沒有任何權利。

特朗普表態支持加拿大

自孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗制裁於去年12月1日在加拿大被捕後，中國政府已對加拿大採取多項報復措施。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和加國商人斯帕弗（Michael Spavor）因「涉嫌危害國家安全」先後在中國被拘捕。

今年1月，因在中國走私毒品被判徒刑的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被大連一家法院改判死刑。4月30日，又有一名加拿大籍被告因毒品相關罪名被中國法院判處死刑。

本周四，加拿大總理特魯多與美國總統特朗普通電話，著重討論了對華關係問題。

據加拿大廣播公司報道，特魯多提醒特朗普，加拿大因孟晚舟案承受了來自中國的反彈。他特別要求美國對加拿大提供外交支持，促使中國釋放康明凱和斯帕弗。

特朗普則表示，美國堅定地支持加拿大，將共同努力促使在中國被拘禁的加國公民獲釋。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟在加拿大被捕後，中國逮捕了兩名加拿大人斯帕弗（左）和康明凱（右）。

加政府對美國失望

但是，特朗普的承諾恐怕難以使加拿大政府放心。

路透社5月5日報道，加拿大政府對中加爭議遲遲不能解決感到非常挫敗，甚至表示如果美國不加大幫助力度，加拿大可能在其他領域減少合作。

報道引述加拿大駐美國大使大衛•麥克諾頓（David MacNaughton）的話說，加拿大在委內瑞拉和北約等問題上對特朗普政府提供了支持，但如果華盛頓不加大合作力度，加國可能不會繼續如此積極地與美國合作。

加拿大政府現在對中國示好，不僅是因為急於解決爭議，可能也是因為對美國的反應感到不滿。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟周三（8日）在溫哥華再度出庭。

特魯多：加中矛盾須降溫

周五，特魯多在談及加拿大農產品出口時，再次表達了對中加關係的憂慮。

今年3月，中國以檢驗出「危險性有害生物」為由，先後撤銷加拿大兩家主要出口商的對華出口油菜籽資格。4月初，中國又對第三家加拿大油菜籽出口商提出品質不佳的質疑。

特魯多說：「我們知道，加拿大油菜籽是世界上最好的，在質量上無可挑剔。中國只不過是以衛生問題作為借口，延長這個衝突，而這個衝突本質上與加拿大無關，而是世界上兩個最大經濟體之間的衝突。」

特魯多說，中國禁止加拿大油菜籽進口，對加拿大全國的農民產生了「可怕的影響」。

「我們需要繼續努力，結束中國與加拿大的爭議。」他說，加拿大政府將繼續試圖給衝突「降溫」。

圖片版權 Reuters Image caption 年僅39歲的保守黨黨魁希爾批評特魯多對華立場軟弱。

反對黨批特魯多軟弱

但是，特魯多在對華政策上面臨反對黨的強力挑戰。

加拿大將在10月舉行全國大選，目前主要反對黨保守黨黨魁安德魯·希爾（Andrew Scheer）在民調中以微弱優勢領先於特魯多。

年僅39歲的希爾採取了較強硬的對華立場。他在周二的一次演講中說，他若當選，將就中國阻止加拿大商品進口向世界貿易組織提出投訴，並從中國的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）撤資。

他還說，他不會允許中國國有企業無限制地進入加拿大市場。

特魯多至今未就中國禁止加拿大油菜籽進口向世貿組織提出投訴，也沒有就是否允許華為公司參與加拿大5G網絡建設做出明確表態。

希爾批評特魯多對華立場軟弱，並主張「徹底重啟」加中關係。