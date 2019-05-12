巴基斯坦內中國建酒店遇襲 再為「一帶一路」蒙上陰影

圖片版權 AFP Image caption 坐落在瓜達爾港一處半島山頂上的明珠大陸酒店

中國倡導的「一帶一路」計劃在其盟友巴基斯坦再次遭受打擊。

當地時間周六（May 11）傍晚，3名槍手突襲了位於巴基斯坦西南部的瓜達爾港的一座中國建高檔酒店，導致至少一人死亡。五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）是當地政府官員和外國遊客經常光顧的酒店。

分裂組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）稱，他們發動了這次針對中國和其它國家的投資者的襲擊。與據說與該組織有關的推特帳戶稱：「期待更多對中國和巴基斯坦的襲擊。」

「俾路支解放軍＂武裝力量反對來自中國的投資，稱這些項目讓當地人收益甚少。

去年十一月該武裝組織承認發動了對位於巴基斯坦港口城市卡拉奇的中國總領事館的襲擊，導致兩名當地警員與兩名平民喪生，三名襲擊者在交火中被擊斃。

當地時間傍晚5時，至少3名武裝分子（也有媒體稱是3-4人）襲擊了這家位於一處半島山頂上的酒店，一名在入口處試圖阻止他們的酒店保安被殺。當地武裝力量進入酒店內部與襲擊者交火，死亡情況不明。

一名酒店發言人告訴BBC，因當地還處於伊斯蘭齋月，酒店員工人數有限。之前有報道稱，住客都已安全撤離。

這家中國承建的酒店，是中國倡導的「一帶一路」下中巴經濟走廊的一部分。中巴經濟走廊涉及兩國間數百億投資項目，包括公路，鐵路和油汽管道項目。中國駐巴基斯坦大使館譴責這次襲擊。

圖片版權 AFP Image caption 坐落在瓜達爾港一處半島山頂上的明珠大陸酒店

令人擔憂的安全隱患

BBC駐伊斯蘭堡記者凱爾馬尼（Secunder Kermani）指出，中國和巴基斯坦視連接中國西部和阿拉伯海的瓜達爾港為兩國經濟走廊的中樞， 也是巴方軍事重守的要塞。凱爾馬尼說，2017年他和其它國際媒體記者在瓜達爾港採訪時就住在這個酒店。當時他們的車隊和行程在軍方的保護下。他說，這次襲擊暴露了令人擔憂的安全隱患。

上次中國駐卡拉奇總領事館遇襲後，兩國官方都強調兩國間緊密合作不受暴力影響，但承認俾路支省的武裝活動的確是影響經濟走廊合作項目開展的一個主要因素。

俾路支省現狀

位於巴基斯坦西南的俾路支省是該國最貧困的省份。 其地廣人稀，佔巴基斯坦國土面積的44%，天然氣、煤炭等資源豐富。該省與阿富汗、伊朗接壤，並與阿拉伯國家隔海相望，地理位置十分重要。歷史上也是兵家必爭之地。

俾路支人是巴基斯坦的四大種族之一，有其獨特語言和文化。巴基斯坦建國以來，巴中央政府在與俾路支地方分離勢力進行武裝和政治鬥爭幾乎沒有停息，並且牽涉到複雜的國內、地區和國際矛盾，影響到巴基斯坦與其它國家的關係。

"俾路支解放軍"並非伊斯蘭極端武裝，而是爭取俾路支省從巴基斯坦獨立的民族主義武裝組織。這支武裝已在區內活動多時。